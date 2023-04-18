「設華埠中國警察站 充當特工」FBI逮紐約長樂2僑領

盧建旺（左二）在被聯調局逮捕數小時後，裁定以25萬元交保，離開法院。（美聯社）

司法部近幾年瓦解「中國政府在美尋找並打壓反北京政策的民主社運人士」行動收網，17日逮捕在曼哈頓華埠設立中國警察 站的紐約僑領盧建旺(Lu Jianwang)和陳金平(Chen Jinping)，也指控至少36名中國公安 官員利用社群媒體騷擾旅美的中國籍人士。

最高可判20年 訊後交保

盧建旺和陳金平被指控非法於曼哈頓華埠設立中國警察站，並在沒有管轄權或外交許可的情況下開展警察行動；被控罪名包括陰謀充當中國特工、妨礙司法且湮滅證據等；若罪名成立，最高可判20年徒刑。

被稱為哈利(Harry)的盧建旺現年61歲，曾任長樂公會主席，且是福建同鄉會主席之一；59歲的陳金平現任長樂公會秘書長。盧建旺和陳金平均為美國公民，17日上午分別在自宅落網，訊後交保，保釋金分別為25萬元和40萬元。

法庭文件顯示，盧建旺和陳金平在中國公安部官員的指使和控制下，代表福建省公安廳在華埠設立第一個已知的海外警察站，但已於2022年秋天關閉。這個警察站占了華埠一棟辦公大樓的一整層，與長樂公會在同一棟樓內。

位於曼哈頓東百老匯的這棟建築，被指是「福州警僑事務海外服務站」所在，長樂公會也在同棟。(美聯社)

參與警察站建站和運作的人沒有告知美國政府在美國領土開設並運作一個未經宣布的中國公安部警察站；美聯社指出，盧建旺和陳金平也未向司法部登記為外國政府幹員，這個辦公室確實執行部分基本業務，如協助中國駕駛人更新駕照，但也發揮「邪惡」功能，協助中國政府尋找住在加州的民主社運人士等。

首次對警察站刑事指控

中國公安在全球各地有百餘個祕密警察站，司法部官員表示，此案據信為全球首宗有人被逮捕的中國海外警察站，也是美國司法部門首次對此類警察站參與者提出刑事指控；聯邦調查局(FBI )與檢方稱設立用來監督和威脅旅美異議者的警察站，公然違反美國主權。

不過，中國當局曾否認運作海外警察站，宣稱那些都是為海外國民服務的中心。

手機刪與中國公安對話

去年秋天，FBI反間諜人員搜查位於東百老匯107號那棟辦公大樓的警察站，沒收盧建旺和陳金平的手機，並予偵訊。FBI檢查兩人的手機內容發現，兩人與中國公安部門官員對話的內容被刪除；兩人坦承得知FBI開始調查後，刪除手機內的相關內容，不讓FBI知道中國公安部指使海外建站的具體情況。

去年初開設警察站前，盧建旺就與公安部等中國執法機構有長期的密切聯繫。2015年習近平訪問美國期間，盧建旺參加在華盛頓舉行的反示威活動，因此受到嘉獎。

負責此案的紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)表示，「紐約這座偉大的城市不需要也不想要祕密警察。」他指出中方秘密警察在紐約市和美國各地威脅法治及自由的程度令人髮指，噤聲、騷擾、抹黑、監控等行為都已侵犯美國民眾的言論自由。