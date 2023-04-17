34名中國警察被指控跨國壓迫美國居民

檢方獲取的「912專項工作組」的文件。(紐約東區聯邦檢察官辦公室提供)

34名中國警察 17日被指控騷擾居住在紐約大都會區和美國其他地區的中國公民。這些中國警察被指對那些政治觀點和行為不受中國政府歡迎的美國居民進行跨國迫害。所有這些被告都被認為居住在中國，仍逍遙法外。

根據法院文件，中國政府組織了一支由國家警察組成的精英特遣隊——「912專項工作組」。他們的任務是對在美國實施言論自由的不同政見者進行攻擊，散布虛假訊息和宣傳，在美國國內挑撥離間。

根據指控，這些中國警察被分配到「912專項工作組」後，在北京一個公安 部設施內工作。這個工作組的目的是影響和塑造美國和世界各地公眾對中國政府、中共及其領導人的看法。

起訴書稱，這個工作組的成員在推特等社群媒體 網站上創建了數千個虛假的網路角色，對中國民主活動人士和中國批評者進行在線騷擾和威脅。這些虛假帳號還傳播中國政府的官方宣傳和敘事，以反擊和壓制批評言論。這些宣傳的主題由公安部指導，包括中國共產黨主導的政治制度比民主制度更有優勢、美國的國內和外交政策、香港和新疆的人權問題、俄羅斯對烏克蘭的入侵、內亂、新冠疫情等。

聯邦調查局已經獲取了發給工作組新成員的政策指引，其中詳細說明了如何通過臨時的電子郵件地址創建和保持假的社群媒體賬戶，張貼中國政府的內容，以及通過與其他網上用戶互動，以避免被人發現他們在「灌水」。其中一些網路角色自稱是美國人，給社群媒體平台的美國用戶帶來了錯誤的印象，即這些網路角色生活在美國。

根據指控，該工作組成員執行了一項公安部的命令，通過使用一個社群媒體賬戶等手段，對一個著名的中國政府批評者進行騷擾，發出死亡威脅，並要求美國當局逮捕這名受害人。

被起訴的34人是：BAI YUNPENG (白雲鵬，31歲)； CHEN ZHICHEN (陳之琛，26歲)；GAO CAINAN (高彩楠)； GAO HONGTING (高宏亭，35歲)； HU XIAOHUI (呼嘯慧，32歲)； HUANG CHUNHUI (黃春暉，37歲)； JIN YI (金乙，32歲)；JU QIANG (居強，32歲)； LI BOLUN (李博倫，42歲)； LI XUAN (李軒，31歲)； LI XUEYANG (李雪陽，31歲)；LI ZHEFENG (李哲峰，31歲)；LIANG SHUANG (梁爽，39歲)；LIN YUQIONG (林玉瓊，也叫Lin Huishan (林慧姍),35歲)；LIU ZHAOXI (劉朝夕，35歲)；MIAO SHIHUI (苗世輝，34歲)；SHI LIANGTIAN (史糧田，29歲)；SONG YANG (I) (宋楊一，43歲)；SONG YANG (II) (宋陽二)；TAN JINYAN (覃金燕，43歲)；WANG CHUNJIE (王春傑)；WANG SHIPENG (王士朋，37歲)；WEN JIANXUN (溫建勳)；XI SHUO (西碩，34歲)；

XI YUE (襲岳) (也叫Qi Dong (齊棟),36歲)；XU YANAN (徐亞楠，32或33歲)；XU ZHEN (徐震，29歲)；XUE WENFENG (薛文峰) (也叫Feng Xu (徐豐),41歲)；YANG DALIN (楊大林，34歲)；YANG MIAO (楊淼，30或31歲)；YIN YINA (尹貽娜，33歲)；YU MIAO (余苗，38或39歲)；ZHANG DI (張迪)；ZHOU GUOQIANG (周國強，52歲)