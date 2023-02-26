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眾院對中委員會主席訪華埠 斥中共「長臂管理」

記者顏嘉瑩╱紐約報導
蓋拉格在長樂公會門前舉行新聞發布會。(記者顏嘉瑩╱攝影)
蓋拉格在長樂公會門前舉行新聞發布會。(記者顏嘉瑩╱攝影)

聯邦眾院對中特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)25日訪問曼哈頓華埠，選址在被關閉的中共海外代辦警察局原址，美國長樂公會門口，抗議中共對在美華僑進行「長臂管理」，表示已要求聯邦調查局(FBI)介入應對。

在場與會者爭相和蓋拉格合影。(記者顏嘉瑩╱攝影)
在場與會者爭相和蓋拉格合影。(記者顏嘉瑩╱攝影)
美國長樂公會日前被指是中共海外代辦警察局之一。(記者顏嘉瑩／攝影)
美國長樂公會日前被指是中共海外代辦警察局之一。(記者顏嘉瑩／攝影)
與會民眾爭相和蓋拉格合影。(記者顏嘉瑩╱攝影)
與會民眾爭相和蓋拉格合影。(記者顏嘉瑩╱攝影)

蓋拉格在結束上周密訪台灣四天的行程後，返美的首站公開行程就選在華埠，並參與由民運人士舉辦的抗議中共活動。

蓋拉格表示，中共在全球範圍內進行「黑手黨」一般的恐嚇戰略，使用強權迫使不同政見者屈服，「但同黑手黨不同的是，中共擁有更強的武力庫，來支持其強硬的恐嚇策略，比如先進的技術、武力裝備和人工智能。」

蓋拉格在華埠的行程吸引大批民眾圍觀。(記者顏嘉瑩╱攝影)
蓋拉格在華埠的行程吸引大批民眾圍觀。(記者顏嘉瑩╱攝影)

「國會需要確保聯邦調查局有足夠的培訓和資源來應對這種威脅」，蓋拉格說，他已建議聯邦調查局，在全美各周都應該成立地方辦事處管理應對，「我要求他們向委員會匯報，接下來打算怎麼處理中共威脅。」

現場聚集約百人將長樂公會所在大樓門口擠得水泄不通。(記者顏嘉瑩╱攝影)
現場聚集約百人將長樂公會所在大樓門口擠得水泄不通。(記者顏嘉瑩╱攝影)

蓋拉格在華埠的行程吸引到大批民眾圍觀，現場聚集約百人將長樂公會位於東百老匯的大樓外擠得水泄不通，包括民運、法輪功、西藏獨立、台灣獨立等多個組織團體，到場應援高喊「打倒共產黨」、「打倒習近平」等口號，並爭相和蓋拉格合影。

與會民眾爭相和蓋拉格合影。(記者顏嘉瑩╱攝影)
與會民眾爭相和蓋拉格合影。(記者顏嘉瑩╱攝影)

民運人士、活動組織者周鋒鎖表示，當天的反共示威活動不僅僅侷限紐約，洛杉磯、舊金山都在同步進行抗議，「中共的監視機構到處都是，就像長樂公會，我們只有團結起來，才能一同抗衡中共的制裁。」

活動當日，不少路過的社區華人圍觀，但也對此表示擔憂；居民馮女士說，雖然蓋拉格承諾只針對中共，不針對中國人，但是疫情期間頻發的仇亞犯罪，已經顯示這個觀點很難被美國民眾接受。

馮女士表示，就像川普說中國病毒，本來是想火力開向中共，但卻把火都引到在地華人身上，美國民眾很難具體區分兩者差異，「被激怒的一部分美國人不能到中國洩憤，只能都報復到在美華裔身上，那我們生活在這裡，是何其無辜。」

蓋拉格要求聯邦調查局介入應對中共「長臂管理」。(記者顏嘉瑩╱攝影)
蓋拉格要求聯邦調查局介入應對中共「長臂管理」。(記者顏嘉瑩╱攝影)
蓋拉格在華埠的行程吸引到大批民眾圍觀。(記者顏嘉瑩╱攝影)
蓋拉格在華埠的行程吸引到大批民眾圍觀。(記者顏嘉瑩╱攝影)

中共 華埠 華人

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