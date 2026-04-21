教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗良十四世在訪非洲行程中發表演說。(美聯社)

Axios新聞網站21日分析，教宗 良十四世與川普 總統之間緊張關係升高，可能取決於一個出乎意料的簡單因素：良十四世不需要翻譯。

良十四世是天主教史上首位美國籍教宗，出生於芝加哥 ，由於英文為其母語，打破了梵蒂岡長期以來的一道緩衝機制，就是翻譯所帶來的模糊空間。

過去這種模糊性，常用來緩和或重新詮釋教宗對美國領導人的批評。

良十四世的發言少了這層轉譯緩衝，能更直接進入美國媒體與天主教社群，使其政治影響力也隨之放大；他的言論能無縫進入新聞報導、社群媒體與競選訊息中，加速政治效應，與川普的情況類似。

良十四世近來迅速成為全球衝突與美國內政議題的積極發聲者，包括伊朗局勢、美國領導角色，以及川普的無證移民政策等。

川普表示自己不是良十四世的支持者，並稱他是「非常自由派的人」、「在治安問題上軟弱」、「對外交政策的見解糟糕」。

他並表示：「我不反對教宗可以說他想說的話，我也希望他說，但我可以不同意。」

過去幾任教宗往往仰賴翻譯，包括方濟各、若望保祿二世與本篤十六世等，若出現爭議性發言，梵蒂岡官員有空間可以進行微調。

相較之下，良十四世英語流利且貼近文化語境，經常使用與美國政治論述相似的表達方式，這使得其發言在引發政治反應時，幾乎沒有模糊或否認的空間。

梵蒂岡過去常將語言細節作為外交工具，特別是在面對美國等強權時。良十四世的溝通風格顯示策略上的轉變，亦即從謹慎轉向清晰；這也意謂他可能更傾向直接參與美國政治辯論，而非僅以宏觀的道德立場發言。

戴頓大學天主教神學與文化講座教授米勒(Vincent J. Miller)表示：「良十四世在美國成長，具備母語程度的英語能力，也理解美國文化，這兩點都非常重要。」

米勒指出，這與前任教宗方濟各形成鮮明對比，後者雖能以具爭議性的發言登上媒體版面，但難以精準針對美國語境。

米勒表示：「良十四世理解美國宗教與政治之間的糾葛。」

新墨西哥州天主教主教會議執行主任桑琪士(Allen Sánchez)則說，良十四世與歷任教宗一樣，擁有顧問與媒體團隊，清楚知道在任何語言中該如何發言。他表示，美國與英語的因素被過度放大，但「良十四世的優勢在於他的精準」。

約有20%的美國人自認為天主教徒，且許多人集中在關鍵搖擺州。

過去教宗的言論長期影響天主教社會教義辯論，但很少直接與選舉政治產生交集；良十四世的語言能力，可能標誌一個新階段的開始——梵蒂岡訊息更快被納入美國黨派政治動態之中。