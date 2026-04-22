我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

恐發動毀滅性網攻？神秘模型Mythos爆外流 日澳緊急應戰

油鍋與40年的火候：鄧貴興用粵菜築起法拉盛地標

記者戴慈慧
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄧貴興知道口味是一座城市的語言，而法拉盛擁有自己的語系。(特約記者許振輝／攝影)
鄧貴興知道口味是一座城市的語言，而法拉盛擁有自己的語系。(特約記者許振輝／攝影)

皇后區法拉盛敦城海鮮酒家的大圓桌前，採訪還未開始，人稱「興哥」的鄧貴興沒有寒暄，沒有鋪陳，一落座便帶著靦腆地微笑著問：「吃點什麼？」

似乎只有先確認來者吃飽喝足，他才好安心開始聊天。這種「以食為先」的習慣，是他做了一輩子的事，也是他身為廚師、老闆與移民的共通語言。

敦城占地10萬平方呎，一次能坐滿450人。周末的推車像潮水一樣流動，點心的節奏在正午過後逐漸平息，那時，還想點蝦餃或鳳爪的人只能看運氣了。

法拉盛的餐館密度向來驚人，但這幾年，敦城的顧客群正在變化。興哥說，現在三成客人是白人，而且還在增加。「他們都是看米其林、看YouTube來的。」他笑著說。

一道看似普通的芥蘭，在興哥看來，也要經過刨皮、斜切、熱鍋、嗆蒜爆香、再熱油，以及...
一道看似普通的芥蘭，在興哥看來，也要經過刨皮、斜切、熱鍋、嗆蒜爆香、再熱油，以及加入大地魚提味等各道工序。(特約記者許振輝／攝影)

落地紐約 花了兩年適應

鄧貴興17歲入行，18歲拜師。一開始做的是西餅，但那個年代廚房還不用機器，全靠手臂打奶油、摔麵糰，皮膚在反覆摩擦中發炎，他才轉進廚房。

香港的餐飲界，那時有種介於江湖和行當之間的秩序。粵菜講究門派、輩分、傳承。鄧貴興的師傅與名震國際的阿一鮑魚師傅楊貫一同門。他提起這段往事，語氣裡仍有敬意—那是他看待技藝的價值體系。

學徒前十年，他幾乎是被罵著長大的。「我們那個年代，一個月只有一天休息」。

在那個沒有捷徑的年代，手藝是一種靠身體累積的知識。

師傅不會手把手教。他需要靠眼睛捕捉火候的細微變化、靠耳朵聽油鍋的聲音、靠手腕記住甩鍋的角度。只有做出來的味道會不會被罵，才是唯一的標準。

1988年，他跟著一家餐館老闆來到美國。落地的第一天，他未感到興奮，而是空洞不耐。他來自香港，那裡的密度、速度與噪音是他的一部分，對比起來紐約就是一座陌生空城。

「當時天天都想回香港。」他花了兩年時間才適應這裡的節奏。

鄧貴興說：「每樣食材都有靈魂，要像人一樣對待。」(特約記者許振輝／攝影)
鄧貴興說：「每樣食材都有靈魂，要像人一樣對待。」(特約記者許振輝／攝影)

食材有靈魂 要像人對待

1991年，他決定留下，開了第一家餐廳。但那是法拉盛治安的低谷期，街區有自己的規則，晚上某些街口不能走、某些人不能招惹，保護費不繳？那接下來皮可要繃緊。

當時餐館甚至曾被幫派仇家糾紛波及，無辜遭AK47步槍掃射。子彈紮實打在玻璃上，那是比油煙更尖銳的警告，在異鄉安身，從來不是簡單的事。

「在這安居樂業不容易，但我覺得我應該做得比別人好一點。」他語氣很輕，不誇口，也不浪漫化，而是一種踏實的自我要求。

那天，我們在廚房看他炒一道看似普通的芥蘭。

他的身體微微彎腰前傾，更能掌握力道。甩鍋的動作帶著節奏感，油在鐵鍋裡快速移動。

工序分成幾個段落：熱鍋、嗆蒜爆香、再熱油。但真正費工的，是前置。

芥蘭必須削皮、刨過，再以特定角度斜切；最後加入大地魚提味。端上桌的菜色，外表乾淨、俐落，看不出背後的繁複。

鄧貴興的合夥人李家文表示，他從興哥身上學到最多的是「他對食物的態度」。興哥曾說：「每樣食材都有靈魂，要像人一樣對待。」

在廚房裡，看他抓食材的手勢和節奏，是一種長年累積、行雲流水的身體直覺。料理的核心不是技巧，而是對食物的尊重。

問他長期彎著腰痠不痠，他一樣靦腆微笑地回說：「習慣了。」

疫情爆發期間，紐約餐飲業許多老店關門、員工離散、餐館變成空殼，但敦城卻在那段最艱...
疫情爆發期間，紐約餐飲業許多老店關門、員工離散、餐館變成空殼，但敦城卻在那段最艱難的時間維持營運。圖為鄧貴興與敦城的廚師們合影。(特約記者許振輝／攝影)

疫情爆發 盆菜撐起營運

疫情爆發後，紐約餐飲業幾乎同時停擺。許多老店關門、員工離散、餐館變成空殼。

敦城卻在那段最艱難的時間維持營運。原因很簡單：興哥無法接受員工「沒有收入」。

於是，他把家鄉客家文化裡的「盆菜」搬到了紐約。盆菜是一種節慶料理，把雞、海鮮、蔬菜層層堆成一盆，象徵團圓。當城市禁止聚餐時，盆菜成了許多家庭的情緒出口：可以外帶、可以重熱，也可以讓人想起某種「還能慶祝」的可能。

那一年僅在農曆新年那一周，他們就賣出3000多盆，一天要做4、500盆。

盆菜很重，也很費工。但端出來時，會感覺得到食材背後的那股誠意，一個人把自己的文化語彙親手交給一座異鄉城市。

在敦城的廚房裡，來自香港的鄧貴興用40年的時間，把他的溫度、火候、語言與信念，全...
在敦城的廚房裡，來自香港的鄧貴興用40年的時間，把他的溫度、火候、語言與信念，全都慢慢熬出來，讓紐約這座擁擠的城市多了一份人情味。(特約記者許振輝／攝影)

做菜40年 仍在找靈感

鄧貴興不把「40年經驗」當作終點。他仍然去新餐廳吃飯、看YouTube、從客人的照片找靈感。

他知道口味是一座城市的語言，而法拉盛擁有自己的語系。有些人喜歡重口味，有些人喜歡清爽，有些人習慣香港的味道，有些人樂於追隨潮流新奇口味。

「在美國學到的一件事是，味道要夠。」不是更鹹或更辣，而是在眾多聲音中，讓一道菜保有存在感。

敦城的熱鬧與地位，是「人」撐起來的。

有些客人從他剛到美國第一天就開始吃他的菜。30多年後，他們帶著孩子、甚至孫子回來。有人把敦城當成節日的儀式場地，有人把這裡視為移民生活中像「家」的一種象徵。

與他合作30年的點心師傅劉榮駒，是另一種陪伴。兩人在廚房裡配合久了，語言反而變得不必要。鄧貴興談起這些人，只說：「很感恩。」語氣平淡，卻足以概括他在這座城市裡的真正收穫。

訪談即將結束，他又問：「吃飽了嗎？」

這句話裡包含了他對員工、客人、食材與生活的所有關懷。這是他理解世界的方式：先確保你吃飽，再談其他。

在敦城的廚房裡，一個香港仔用40年的時間，把他的溫度、火候、語言與信念，全都慢慢熬出來。而那些味道，也讓紐約這座擁擠的城市多了一份人情味。

小檔案

姓名：鄧貴興（興哥）

來美時間：1988年

工作：粵菜廚師、餐廳經營者（敦城海鮮酒家）

給讀者的一句話：「每樣食材都有靈魂，要像對待人一樣對待。」

世報陪您半世紀

法拉盛 皇后區 香港

上一則

上訴法院裁決 德州政府可要求公立學校張貼「十誡」

下一則

首位攻頂聖母峰的美國人 威特克帶動全美登山熱潮 97歲辭世

延伸閱讀

家裡的白人大廚

家裡的白人大廚
台灣侍酒師Miggi 用文字品出納巴酒莊故事

台灣侍酒師Miggi 用文字品出納巴酒莊故事
歷經婚變、庇護所生活 法拉盛華裔單親媽創辦托育中心

歷經婚變、庇護所生活 法拉盛華裔單親媽創辦托育中心
君子近庖廚

君子近庖廚

熱門新聞

Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。示意圖。(路透)

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

2026-04-16 16:12
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30
路易斯安納州州警警車。示意圖，與本文無關。(取自Wikimedia Commons@Daniel Schwen)

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

2026-04-19 21:25
伊朗外交部長17日宣布，在以色列與黎巴嫩停火十天期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。此舉顯示，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。路透

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

2026-04-17 11:55
Space X創辦人兼執行長馬斯克。(路透)

未等到那通電話 15歲癌末少女遺願8問 馬斯克全回答

2026-04-19 16:23
檢方提供44歲伊朗女商人瑪菲(Shamim Mafi)的駕照照片。(美聯社)

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

2026-04-19 12:37

超人氣

更多 >
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可