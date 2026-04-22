油鍋與40年的火候：鄧貴興用粵菜築起法拉盛地標

鄧貴興知道口味是一座城市的語言，而法拉盛擁有自己的語系。(特約記者許振輝／攝影)

在皇后區法拉盛 敦城海鮮酒家的大圓桌前，採訪還未開始，人稱「興哥」的鄧貴興沒有寒暄，沒有鋪陳，一落座便帶著靦腆地微笑著問：「吃點什麼？」

似乎只有先確認來者吃飽喝足，他才好安心開始聊天。這種「以食為先」的習慣，是他做了一輩子的事，也是他身為廚師、老闆與移民的共通語言。

敦城占地10萬平方呎，一次能坐滿450人。周末的推車像潮水一樣流動，點心的節奏在正午過後逐漸平息，那時，還想點蝦餃或鳳爪的人只能看運氣了。

法拉盛的餐館密度向來驚人，但這幾年，敦城的顧客群正在變化。興哥說，現在三成客人是白人，而且還在增加。「他們都是看米其林、看YouTube來的。」他笑著說。

一道看似普通的芥蘭，在興哥看來，也要經過刨皮、斜切、熱鍋、嗆蒜爆香、再熱油，以及加入大地魚提味等各道工序。(特約記者許振輝／攝影)

落地紐約 花了兩年適應

鄧貴興17歲入行，18歲拜師。一開始做的是西餅，但那個年代廚房還不用機器，全靠手臂打奶油、摔麵糰，皮膚在反覆摩擦中發炎，他才轉進廚房。

香港 的餐飲界，那時有種介於江湖和行當之間的秩序。粵菜講究門派、輩分、傳承。鄧貴興的師傅與名震國際的阿一鮑魚師傅楊貫一同門。他提起這段往事，語氣裡仍有敬意—那是他看待技藝的價值體系。

學徒前十年，他幾乎是被罵著長大的。「我們那個年代，一個月只有一天休息」。

在那個沒有捷徑的年代，手藝是一種靠身體累積的知識。

師傅不會手把手教。他需要靠眼睛捕捉火候的細微變化、靠耳朵聽油鍋的聲音、靠手腕記住甩鍋的角度。只有做出來的味道會不會被罵，才是唯一的標準。

1988年，他跟著一家餐館老闆來到美國。落地的第一天，他未感到興奮，而是空洞不耐。他來自香港，那裡的密度、速度與噪音是他的一部分，對比起來紐約就是一座陌生空城。

「當時天天都想回香港。」他花了兩年時間才適應這裡的節奏。

鄧貴興說：「每樣食材都有靈魂，要像人一樣對待。」(特約記者許振輝／攝影)

食材有靈魂 要像人對待

1991年，他決定留下，開了第一家餐廳。但那是法拉盛治安的低谷期，街區有自己的規則，晚上某些街口不能走、某些人不能招惹，保護費不繳？那接下來皮可要繃緊。

當時餐館甚至曾被幫派仇家糾紛波及，無辜遭AK47步槍掃射。子彈紮實打在玻璃上，那是比油煙更尖銳的警告，在異鄉安身，從來不是簡單的事。

「在這安居樂業不容易，但我覺得我應該做得比別人好一點。」他語氣很輕，不誇口，也不浪漫化，而是一種踏實的自我要求。

那天，我們在廚房看他炒一道看似普通的芥蘭。

他的身體微微彎腰前傾，更能掌握力道。甩鍋的動作帶著節奏感，油在鐵鍋裡快速移動。

工序分成幾個段落：熱鍋、嗆蒜爆香、再熱油。但真正費工的，是前置。

芥蘭必須削皮、刨過，再以特定角度斜切；最後加入大地魚提味。端上桌的菜色，外表乾淨、俐落，看不出背後的繁複。

鄧貴興的合夥人李家文表示，他從興哥身上學到最多的是「他對食物的態度」。興哥曾說：「每樣食材都有靈魂，要像人一樣對待。」

在廚房裡，看他抓食材的手勢和節奏，是一種長年累積、行雲流水的身體直覺。料理的核心不是技巧，而是對食物的尊重。

問他長期彎著腰痠不痠，他一樣靦腆微笑地回說：「習慣了。」

疫情爆發期間，紐約餐飲業許多老店關門、員工離散、餐館變成空殼，但敦城卻在那段最艱難的時間維持營運。圖為鄧貴興與敦城的廚師們合影。(特約記者許振輝／攝影)

疫情爆發 盆菜撐起營運

疫情爆發後，紐約餐飲業幾乎同時停擺。許多老店關門、員工離散、餐館變成空殼。

敦城卻在那段最艱難的時間維持營運。原因很簡單：興哥無法接受員工「沒有收入」。

於是，他把家鄉客家文化裡的「盆菜」搬到了紐約。盆菜是一種節慶料理，把雞、海鮮、蔬菜層層堆成一盆，象徵團圓。當城市禁止聚餐時，盆菜成了許多家庭的情緒出口：可以外帶、可以重熱，也可以讓人想起某種「還能慶祝」的可能。

那一年僅在農曆新年那一周，他們就賣出3000多盆，一天要做4、500盆。

盆菜很重，也很費工。但端出來時，會感覺得到食材背後的那股誠意，一個人把自己的文化語彙親手交給一座異鄉城市。

在敦城的廚房裡，來自香港的鄧貴興用40年的時間，把他的溫度、火候、語言與信念，全都慢慢熬出來，讓紐約這座擁擠的城市多了一份人情味。(特約記者許振輝／攝影)

做菜40年 仍在找靈感

鄧貴興不把「40年經驗」當作終點。他仍然去新餐廳吃飯、看YouTube、從客人的照片找靈感。

他知道口味是一座城市的語言，而法拉盛擁有自己的語系。有些人喜歡重口味，有些人喜歡清爽，有些人習慣香港的味道，有些人樂於追隨潮流新奇口味。

「在美國學到的一件事是，味道要夠。」不是更鹹或更辣，而是在眾多聲音中，讓一道菜保有存在感。

敦城的熱鬧與地位，是「人」撐起來的。

有些客人從他剛到美國第一天就開始吃他的菜。30多年後，他們帶著孩子、甚至孫子回來。有人把敦城當成節日的儀式場地，有人把這裡視為移民生活中像「家」的一種象徵。

與他合作30年的點心師傅劉榮駒，是另一種陪伴。兩人在廚房裡配合久了，語言反而變得不必要。鄧貴興談起這些人，只說：「很感恩。」語氣平淡，卻足以概括他在這座城市裡的真正收穫。

訪談即將結束，他又問：「吃飽了嗎？」

這句話裡包含了他對員工、客人、食材與生活的所有關懷。這是他理解世界的方式：先確保你吃飽，再談其他。

在敦城的廚房裡，一個香港仔用40年的時間，把他的溫度、火候、語言與信念，全都慢慢熬出來。而那些味道，也讓紐約這座擁擠的城市多了一份人情味。