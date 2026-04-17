川普槓上教宗 對選舉有何影響？

美國總統川普（左）與教宗良十四世（右）。（美聯社檔案照）

華盛頓郵報17日分析，川普總統槓上教宗良十四世 (Pope Leo XIV)對選舉有何影響，共和黨賓州 眾議員費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)堪稱縮影。今年將角逐連任的費茨派垂克是天主教徒，2017年迄今代表賓州第一選區，選區涵蓋有著高度天主教徒人口的巴克斯郡(Bucks County)，相較之下，賓州僅約25%居民信奉天主教。

川普本月稍早在社群網站發文，批評美國出生的良十四世是因為自己才得以當上教宗，當時費茨派垂克便對川普發出譴責指出，教宗並不是黨派人物，教宗職位不能拿來嘲諷、政治化或貶抑，「影射教宗某種程度上虧空政治人物的人情，簡直荒謬」。費茨派垂克表示，川普言論是對教徒的侮辱，「對許多天主教徒來說，根本是褻瀆神明」。

費茨派垂克在聲明結論表示，川普言論很丟臉，有失總統尊嚴，冒犯世界各地的天主教徒，應撤回言論並且道歉。

報導指出，如此聲明在共和黨員當中並不多見，即使是比其他同僚更常批評川普的費茨派垂克也一樣，但費茨派垂克敢言說白話反映的政治現實是，儘管川普覺得可以肆意抨擊任何人，可是攻擊某些對象之後卻沒辦法全身而退。

自從被川普在社群媒體批評以來，良十四世表現不會退縮的態度。良十四世本周對媒體說：「我並不怕川普政府。」此言一出在美國受到許多反川政治人物讚賞。川普則說：「我有權利不同意教宗。」

良十四世沒有點名川普，但譴責「以神之名操弄宗教，企圖獲取軍事、經濟或政治利益，將神聖拖入黑暗與污穢的人」。教宗此言被媒體解讀為針對國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)，因為赫塞斯在戰爭期間經常引述基督教意象。

正爭取代表民主黨挑戰費茨派垂克席次的哈維(Bob Harvie)表示，川普已經把事件演變成為問題，因為攻擊教宗就是在攻擊天主教徒。

身為天主教徒的哈維說，曾經停止參加彌撒一年多，因為對於在講道時聽到福斯新聞網的論點覺得很煩，但後來因為教宗方濟各(Pope Francis)以及美國籍的良十四世恢復參加彌撒。

哈維說，天主教選民「已經到了回家的時刻」。他說，共和黨長期以來以宗教虔誠為包裝「但我相信，民主黨是真正在為耶穌價值觀而戰」。