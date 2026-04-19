總統vs.教宗 美天主教徒左右為難 有人大選3度投川普
川普總統最近針對教宗良十四世(Leo XIV)的言論攻擊，造成信仰與政治間的衝突愈演愈烈，也讓美國天主教徒陷入左右為難的局面。
身為美國人的教宗良十四世一直都對戰爭持批評態度，3月29日他在棕櫚主日(Palm Sunday)直言，「上帝不會聆聽那些發動戰爭者的禱告」，呼籲各國領袖停止戰爭。川普為此嚴詞抨擊教宗「在打擊犯罪方面軟弱無力」，並暗示良十四當上教宗是他一手促成。川普本周甚至發出一張他扮演基督治癒病人的AI生成圖片，但隨後刪除。
英國衛報(the Guardian) 報導，教宗本篤十六世(Benedict)卸任後，教宗方濟各(Francis)對美國政策批評日增，但仍有約半數天主教徒選擇票投川普。天主教歷史學家克雷斯勒(Matthew J. Cressler)指出，「過去近百年，天主教徒幾乎一直是美國每次保守主義革命的核心力量。」
問題在於，川普對良十四世的攻擊言論，是否會成為壓垮某些美國天主教徒的「最後一根稻草」？
在YouTube有眾多粉絲的天主教保守派人士馬歇爾(Taylor Marshall)自陳處境表示，「如果你是美國天主教徒，鐵定不想看到自己的總統和教宗發生爭執。如果你在大選時三次票投川普，又想繼續做個忠於教宗的天主教徒，看到國家領導人與天主教會領袖起爭執，情況就更棘手了。」
馬歇爾認為，川普本周的行徑源於他難以理解美國教宗的軟實力，而且這種軟實力直接挑戰了川普這位自詡為世上最有權勢的人；「掌管14億人的教宗膽敢將其道德權威強加於川普的行動之上？我認為這是川普從未準備好面對的哲學難題，他仍在努力找出因應之道。」
在3月20日至23日進行的民調顯示，早在川普抨擊良十四世或在社媒發布自己化身為基督的AI圖片之前，他在天主教選民中的支持率就已開始下滑；支持率降至48%，52%的人表示不滿。民調還指出，天主教內部對川普的看法存在明顯分歧，其中40%的天主教選民表示強烈不滿，23%表示支持。
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