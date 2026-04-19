總統vs.教宗 美天主教徒左右為難 有人大選3度投川普

正在非洲訪問的教宗良十四世與陷入對伊朗作戰的川普總統的爭議，讓外界擔心自由世界力量的分裂。(美聯社) FILE- This combination file photos show on left, President Donald Trump listening during a meeting with North Korean defectors where he talked with reporters about allowing the release of a secret memo on the F.B.I.'s role in the Russia inquiry, in the Oval Office of the White House, on Feb. 2, 2018, in Washington and on right, Pope Leo XIV arriving for his weekly general audience in St. Peter's Square, at the Vatican, on Aug. 6, 2025. (AP Photos/Evan Vucci and Gregorio Borgia, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-04-14，數位典藏序號：20260414154921235】

川普 總統最近針對教宗良十四世 (Leo XIV)的言論攻擊，造成信仰與政治間的衝突愈演愈烈，也讓美國天主教徒陷入左右為難的局面。

身為美國人的教宗良十四世一直都對戰爭持批評態度，3月29日他在棕櫚主日(Palm Sunday)直言，「上帝不會聆聽那些發動戰爭者的禱告」，呼籲各國領袖停止戰爭。川普為此嚴詞抨擊教宗「在打擊犯罪方面軟弱無力」，並暗示良十四當上教宗是他一手促成。川普本周甚至發出一張他扮演基督治癒病人的AI生成圖片，但隨後刪除。

英國衛報(the Guardian) 報導，教宗本篤十六世(Benedict)卸任後，教宗方濟各(Francis)對美國政策批評日增，但仍有約半數天主教徒選擇票投川普。天主教歷史學家克雷斯勒(Matthew J. Cressler)指出，「過去近百年，天主教徒幾乎一直是美國每次保守主義革命的核心力量。」

問題在於，川普對良十四世的攻擊言論，是否會成為壓垮某些美國天主教徒的「最後一根稻草」？

在YouTube有眾多粉絲的天主教保守派人士馬歇爾(Taylor Marshall)自陳處境表示，「如果你是美國天主教徒，鐵定不想看到自己的總統和教宗發生爭執。如果你在大選時三次票投川普，又想繼續做個忠於教宗的天主教徒，看到國家領導人與天主教會領袖起爭執，情況就更棘手了。」

馬歇爾認為，川普本周的行徑源於他難以理解美國教宗的軟實力，而且這種軟實力直接挑戰了川普這位自詡為世上最有權勢的人；「掌管14億人的教宗膽敢將其道德權威強加於川普的行動之上？我認為這是川普從未準備好面對的哲學難題，他仍在努力找出因應之道。」

在3月20日至23日進行的民調顯示，早在川普抨擊良十四世或在社媒發布自己化身為基督的AI圖片之前，他在天主教選民中的支持率就已開始下滑；支持率降至48%，52%的人表示不滿。民調還指出，天主教內部對川普的看法存在明顯分歧，其中40%的天主教選民表示強烈不滿，23%表示支持。