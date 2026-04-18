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教宗良十四世槓川普：暴君正以戰爭與剝削蹂躪世界

記者顏伶如／綜合報導
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美國總統川普（左）因伊朗戰爭與美籍天主教教宗良十四世（右）言語交鋒。（美聯社）
美國總統川普（左）因伊朗戰爭與美籍天主教教宗良十四世（右）言語交鋒。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)16日分析，教宗良十四世(Pope Leo XIV)日前在飛往阿爾及利亞的非洲訪問之旅途中面臨抉擇，可以無視川普總統在社群網站發動的猛烈批判或者決定直球對決，後來教宗選擇後者，罕見的直接點名川普領導的白宮；良十四世這番言論成為在國際上制衡川普的最受矚目力量，第一位美國籍教宗與多次抨擊教宗的美國總統之間，出現一場前所未見的衝突，然而爭端並非由教宗引起。

CNN分析，教宗成年後大部分時間都在聖奧古斯丁修道會(Order of Saint Augustine)度過，修會修士和修女發願遵循貧窮、貞潔、服從，專注促進合群，因此良十四世首要任務是團結與建立橋梁。良十四世出任教宗後並未發布一連串行政命令或吸引媒體注意的倡議，上任第一年大多時間花在傾聽，推動漸進改變，就在川普透露自己不接受這些規範約束之際，教宗則強調包括聯合國等多邊組織的重要性以及對國際法的尊重。

相較於已故教宗方濟各(Pope Francis)，良十四世性格更內斂，不過美國對伊朗的軍事行動則激發他剛毅和直話直說的一面，親自點名川普是教宗很少採取的動作。

教宗呼籲和平、反對戰爭並不是新鮮事，但出現一位美國籍教宗之後，狀況顯得不同。英語是良十四世的母語，這是12世紀以來不曾發生的，教宗話語能直達美國閱聽人、白宮以及無遠弗界的角落。良十四世16日在喀麥隆城市巴門達(Bamenda)發表重大演說時，不點名的譴責「少數暴君」正以戰爭與剝削蹂躪世界。

事實上，教宗與川普之間的緊張早就已經在醞釀中。梵蒂岡樞密會議(conclave)去年宣布教宗選舉結果之前，川普在社群媒體發布一張把自己描繪成教宗的AI生成圖像引發爭議，川普日前攻擊教宗之後又發布另一張把自己描繪成耶穌形象的AI圖像，但後來刪除。

梵蒂岡已表示教宗2026年不會訪問美國，7月4日美國建國250周年紀念日時，將訪問義大利知名移民登陸地點蘭佩杜薩島(Lampedusa)。

良十四世是在川普二度執政後幾個月成為教宗，以往美國人成為教宗的想法被認為不可能實現，因為樞機主教不希望教會與世界強權結盟，但川普重返白宮改變樞機主教對美國世界舞台地位的看法，這讓原名普雷沃斯特(Robert Prevost)的良十四世得以突破傳統，憑藉在拉丁美洲累積長期經驗成為備具吸引力的新任教宗人選。

天主教媒體「美國雜誌」(America magazine)梵蒂岡特派員奧康奈爾(Gerard O'Connell)指出，前英相麥米倫(Harold Macmillan)曾說明智之人絕不應攻擊梵蒂岡，「我能想像梵蒂岡將從歷史角度看待這次風波，深知帝國終有興衰」。

聯合國 白宮 良十四世

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