教宗良十四世暗批「世界正被少數暴君蹂躪」 川普回應了

美國總統川普（左）與教宗良十四世（右）。資料照片組圖。（美聯社）

美國總統川普 與首位美國籍教宗 良十四世近期就伊朗 戰爭問題來回交鋒，雙方最新一輪互動再度升溫。教宗稍早在喀麥隆發表演說，未點名川普，但表示「世界正被少數暴君蹂躪」。川普則回應並為自身立場辯護，強調自己有權不同意教宗，也認為沒有必要透過會面化解分歧。

ABC新聞與國會山報報導，川普在前往拉斯維加斯前受訪時表示，他對良十四世「沒有任何敵意」，並說：「我有權不同意教宗。我並不反對教宗可以說他想說的，我也希望他說他想說的，但我可以不同意。」他同時錯誤聲稱教宗曾表示伊朗可以擁有核武。實際上教宗從未這樣表態。

他說：「教宗說過，伊朗可以擁有核武。我說伊朗不能擁有核武。」並告訴記者：「教宗可以說他想說的，我也希望他說他想說的，但我可以不同意。我認為伊朗不能擁有核武。」

川普也再次提到，他喜歡良十四世的兄弟路易斯（Louis Prevost），並表示對方是他的支持者。他說：「他其實是一個很棒的人。我相信教宗也是很好的人。我還沒見過他，但我不同意教宗。」

教宗僅反對戰爭，如同多數現代教宗一樣反對武裝衝突，並未針對伊朗核問題發表看法。不過，川普在談及與教宗的爭議時仍持續強調，「教宗必須理解」伊朗不能擁有核武。

他說：「我完全支持福音。但作為美國總統，我不能允許伊朗擁有核武。如果他們真的擁有核武，那麼包括他所在的義大利在內，世界各國都會陷入麻煩。」並說：「教宗必須理解，伊朗在過去幾個月已經殺害超過4萬2000人。」

被問及美國天主教主教團發表聲明，指出教宗不只是表達意見，而是在傳講福音時，川普回應：「我希望他傳講福音。我完全支持福音。但我也知道，你不能讓一個非常具有敵意的國家擁有核武。教宗可以不同意我，但我們當然可以這樣。」

教宗良十四世當天稍早在喀麥隆發表演說時，未點名川普，表示：「世界正被少數暴君蹂躪」。他說：「戰爭的操控者假裝不知道，摧毀只需要一瞬間，但重建往往一生都不夠。他們對數十億資金用於殺戮與破壞視而不見，然而用於治療、教育與重建的資源卻無處可尋。」

他接著說：「耶穌告訴我們，締造和平的人是有福的。但那些打著上帝之名操弄宗教、為自身軍事、經濟或政治利益服務的人將遭禍患，他們把神聖拖入黑暗與污穢之中。」

被問及如何回應教宗的言論時，川普表示，如果教宗不要這樣說會「比較好」。被問及是否會與教宗會面化解分歧時，他則表示：「我認為沒有必要。」