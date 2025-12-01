我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港宏福苑大火 死亡人數增至151人、多人涉誤殺罪

川普二度執政後 司法部「第10名大法官」爆出走潮

糖尿病藥物Ozempic改變民眾花錢、花時間習慣與飲食方式

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
糖尿病藥物胰妥讚（Ozempic）。（路透）
糖尿病藥物胰妥讚（Ozempic）。（路透）

糖尿病藥物胰妥讚(Ozempic)的花費對某些美國民眾來說高不可攀，即使有折扣每年開銷也要6000元，患有第二型糖尿病、肥胖症、心臟病、睡眠呼吸中止症、高血壓及高膽固醇的民眾有資格獲得保險給付，不過某些民眾反應必須跟保險公司對抗才能獲得合理價格。華盛頓郵報1日報導，胰妥讚等減重藥品的流行，改變了消費者經濟的每個產業，包括服裝、餐飲、生鮮雜貨、健身房與觀光旅遊。資誠公司(PwC)美國消費者者市場部門合夥人弗爾曼(Ali Furman)說，隨著民眾身型出現改變，如何花錢與花時間的行為模式隨之轉變。

蓋洛普(Gallup)調查發現，短短一年多的時間裡，使用Ozempic、Wegovy、Mounjaro、Zepbound等減重藥品的美國成年人比例增加一倍，來到12.4%。調查同時顯示，美國成年人患有肥胖症的比例從2022年的將近40%降至2025年的37%。

報導指出，減重藥品有某些令人不適甚至有傷害的副作用，例如消化不良、噁心、掉髮、肌肉流失，營養補充劑以及含有大量維生素的美容產品銷售大增。某些研究顯示減重藥品有助於提高生育率，行銷研究顧問公司NielsenIQ數據指出，使用腸道荷爾蒙類升糖素胜肽-1(GLP-1)藥物的民眾當中，一年之內購買驗孕劑的數量增加148%。另外，GLP-1藥物使用者購買電解質補充劑、生髮產品、止吐藥等數量也大量增加。

使用GLP-1藥物的民眾減少吃零食，對於健康食物的購買增加，這個趨勢恐讓零食產業受到衝擊，因此某些廠商開始推出創新研發，或者併購健康食品品牌。使用減重藥物的消費者為了避免肌肉流失，高蛋白食品成為關注重點，也注意使用方便、符合飲食健康的冷凍餐點。

NielsenIQ研究發現，GLP-1藥物使用者去年13周期間裡對新鮮水果的購買花費比一年之前同期增加了14%，蔬菜購買也增加38%。重度飲酒的民眾使用GLP-1藥物後，14.5%減少喝酒。

瘦身之後，消費者需要添購新裝，為服裝品牌帶來商機。資誠全球零售領導合夥人裴德森(Kelly Pederson)說，GLP-1藥物使用者自信心同樣獲得提升，為了出門而花在美容產品、新衣服的開銷都相對提高。

資誠研究顯示，GLP-1藥物使用者變得較有自心、更有精力之後，較願意出門探索，旅遊產業可望受益。

減重 糖尿病 保險

上一則

川普二度執政後 司法部「第10名大法官」爆出走潮

下一則

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

延伸閱讀

7旬糖尿病婦平時不愛測血糖 飆破500...嚴重敗血症險送命

7旬糖尿病婦平時不愛測血糖 飆破500...嚴重敗血症險送命
台灣新AI預測系統 一管血揪冠心病、糖友腎病變

台灣新AI預測系統 一管血揪冠心病、糖友腎病變
糖尿病年輕化 均衡飲食、定時定量吃出穩定血糖

糖尿病年輕化 均衡飲食、定時定量吃出穩定血糖
可以輪流每天只吃1種？糖尿病藥不傷腎 別自行調整

可以輪流每天只吃1種？糖尿病藥不傷腎 別自行調整

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

2025-11-26 08:25

超人氣

更多 >
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
存款不到100萬 安享退休可能嗎？

存款不到100萬 安享退休可能嗎？
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪