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美更新食品「健康」定義 剔除早餐穀片白吐司

中央社華盛頓19日綜合外電報導
鮭魚。Image by Wow Phochiangrak from Pixabay
鮭魚。Image by Wow Phochiangrak from Pixabay

美國食品暨藥物管理局（FDA）官員今天表示，他們在睽違30年後再次重新定義食物「健康」的標準，將白麵包、早餐穀片等剔除，納入雞蛋、鮭魚等富含營養的食品。

法新社報導，美國的慢性疾病問題愈來愈嚴重，但這類疾病大多可預防且與飲食相關，為此專家警告當局需立即採取行動。

FDA同時也宣布，正著手設計新標章，有助食品業者快速向消費者表明自家食品符合「健康」標準。

督導食品業務的FDA副局長瓊斯（Jim Jones）告訴媒體：「與飲食有關的疾病如心臟病、癌症和糖尿病，在美國都是造成民眾殘疾和致病的禍首之一，也是美國淪為高收入國家中平均壽命最短的主因。」

美國慢性病問題有多嚴重，從統計數據中就能略知一二。據統計，77%美國民眾的飽和脂肪攝取量超過建議值、63%的人額外添加糖分攝取量超標、高達90%的人鈉含量攝取過量；另有近80%的人乳製品、水果和蔬菜的攝不足。

瓊斯還說：「這次更新食品健康標準，是為確保消費者能透過食品標章得到更完整、準確和最新營養資訊。」

根據新規，取得「健康」標章的食品必須在FDA飲食指南推薦中，涵蓋1種或多種具足夠營養價值的食品類別，例如蔬菜、蛋白質、乳製品或穀類等；此外，也須符合飽和脂肪、鈉含量及人工添加糖分等特定限制。

FDA營養與食品標章辦公室主任卡瓦諾（Claudine Kavanaugh）強調，脂肪其實都不一樣，然而1990年代引進舊版準則時「著重於降低各類脂肪攝取，如今要著重於減少飽和脂肪攝取量，認可健康脂肪的益處」。

這項轉變意味酪梨、堅果、種子、高脂魚類、雞蛋和橄欖油，符合目前的「健康」標準。

反之含有高糖分的水果風味點心、過甜的點心棒、加工過的早餐穀片，添加大量糖分的優格或水果風味飲品，如今都被排除在外，而這些過去都曾獲「健康」標章。

FDA 雞蛋 心臟病

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