我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會籌碼？學者：中或以減對台軍事行動 換美減少對台軍售

1300億元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

紐約生存手冊／鏟雪可能致命 逾45歲當心誘發心臟病

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鏟雪對心臟壓力大，中年人更要當心。(美聯社)
鏟雪對心臟壓力大，中年人更要當心。(美聯社)

今年冬天紐約的幾場大雪使鏟雪成了家家戶戶的大事。儘管鏟雪對一些人來說只是日常家務，但對另一些人來說卻可能非常危險，對有基礎病的人來說甚至是致命的。「今日美國」(USA Today)引述「美國急診醫學雜誌」(American Journal of Emergency Medicine)的數據，1990年至2006年間，近20萬成年人因鏟雪事故在急診室接受治療，超過1600人死亡。

鏟雪是一項劇烈運動，會對心臟和肌肉骨骼系統造成很大負擔。根據美國心臟協會(American Heart Association)的說法，45歲以上的成年人「應該格外小心」，因為這個年齡段的人在鏟雪時受傷甚至死亡的風險更高。

該協會建議患有任何心臟或肌肉骨骼疾病的人，例如已知或疑似心臟病高血壓、高膽固醇或平衡障礙的人在鏟雪時要格外小心。經常吸菸、缺乏運動、肥胖或習慣久坐不動的人也應如此。

鏟雪對心臟的影響特別大，因為心臟會受到五種壓力，包括靜態壓力，即肌肉收縮但周圍關節沒有活動；手臂用力比腿部用力對心臟的負擔更大；舉重時身體用力，大多數人會在不知不覺中屏住呼吸，導致心率和血壓升高；腿部不活動會使血液無法及時回流到心臟；冷空氣會導致血管收縮，從而不成比例地升高血壓並收縮冠狀動脈。

如何降低鏟雪時受傷的風險？一次鏟一點雪，適當休息，並穿著合適的衣物。專家建議用手掃雪或堆雪，而不是用鏟子把雪挖起來，再扔出去，因為鏟雪要費力得多。如果刮風，要格外小心。風會使體感溫度低於實際溫度，也會對身體產生影響。

與用鏟子相比，使用吹雪機清理道路更安全、更快捷。美國心臟協會的研究表明，使用吹雪機時心率約為每分鐘120次，而用鏟子鏟雪時心率約為每分鐘170次。

根據美國心臟協會的說法，心臟事故(例如心臟病發作)的常見症狀包括胸痛或胸悶、頭暈、心悸和心律不整。如果冬季在庭院清理積雪時出現以上任何症狀，請立即停止。如果症狀沒有立即消失，請撥打911。

世報陪您半世紀

心臟病 高血壓 關節

上一則

世報50周年登時報廣場 馬年賀歲動畫連四天點亮大屏

下一則

衛生局推「一戒就贏」宣傳 鼓勵戒菸
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約生存指南／買不到雪鏟 3方法也能除冰

紐約生存指南／買不到雪鏟 3方法也能除冰
紐約皇后區華裔副校長涉安排跨州性交易遭起訴

紐約皇后區華裔副校長涉安排跨州性交易遭起訴
舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪
紐約師生大雪後返校混亂不堪 曼達尼急令復課遭罵翻

紐約師生大雪後返校混亂不堪 曼達尼急令復課遭罵翻

熱門新聞

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡