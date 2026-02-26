紐約生存手冊／鏟雪可能致命 逾45歲當心誘發心臟病

鏟雪對心臟壓力大，中年人更要當心。(美聯社)

今年冬天紐約的幾場大雪使鏟雪成了家家戶戶的大事。儘管鏟雪對一些人來說只是日常家務，但對另一些人來說卻可能非常危險，對有基礎病的人來說甚至是致命的。「今日美國」(USA Today)引述「美國急診醫學雜誌」(American Journal of Emergency Medicine)的數據，1990年至2006年間，近20萬成年人因鏟雪事故在急診室接受治療，超過1600人死亡。

鏟雪是一項劇烈運動，會對心臟和肌肉骨骼系統造成很大負擔。根據美國心臟協會(American Heart Association)的說法，45歲以上的成年人「應該格外小心」，因為這個年齡段的人在鏟雪時受傷甚至死亡的風險更高。

該協會建議患有任何心臟或肌肉骨骼疾病的人，例如已知或疑似心臟病 、高血壓 、高膽固醇或平衡障礙的人在鏟雪時要格外小心。經常吸菸、缺乏運動、肥胖或習慣久坐不動的人也應如此。

鏟雪對心臟的影響特別大，因為心臟會受到五種壓力，包括靜態壓力，即肌肉收縮但周圍關節 沒有活動；手臂用力比腿部用力對心臟的負擔更大；舉重時身體用力，大多數人會在不知不覺中屏住呼吸，導致心率和血壓升高；腿部不活動會使血液無法及時回流到心臟；冷空氣會導致血管收縮，從而不成比例地升高血壓並收縮冠狀動脈。

如何降低鏟雪時受傷的風險？一次鏟一點雪，適當休息，並穿著合適的衣物。專家建議用手掃雪或堆雪，而不是用鏟子把雪挖起來，再扔出去，因為鏟雪要費力得多。如果刮風，要格外小心。風會使體感溫度低於實際溫度，也會對身體產生影響。

與用鏟子相比，使用吹雪機清理道路更安全、更快捷。美國心臟協會的研究表明，使用吹雪機時心率約為每分鐘120次，而用鏟子鏟雪時心率約為每分鐘170次。

根據美國心臟協會的說法，心臟事故(例如心臟病發作)的常見症狀包括胸痛或胸悶、頭暈、心悸和心律不整。如果冬季在庭院清理積雪時出現以上任何症狀，請立即停止。如果症狀沒有立即消失，請撥打911。