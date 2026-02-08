台灣首獎肯定！「醣芯勝 FFL 三護配方」開創糖心腎症候群「三病共護」輔助治療新典範

醣芯勝FFL三護配方榮獲「台灣品牌玉山獎」全台首獎肯定，展現其在糖尿病、心血管、腎臟共病照護的科研實力，獲得產業與評審高度認可。

聚焦糖心腎症候群 三病共護概念獲評審肯定

台灣輕采國際有限公司推出的「醣芯勝FFL三護配方」，為業界首創同時兼顧「護糖、護心、護腎」的輔助治療保健食品，明確鎖定美國心臟協會提出的「糖心腎症候群（CKM syndrome）」族群，聚焦糖尿病 、心血管疾病 與腎臟病 等三大慢性病的整合照護需求。該產品近期在台灣健康與創新產品評選中表現亮眼，榮獲「第22屆台灣品牌玉山獎－最佳產品」，並勇奪「全台首獎」殊榮。

糖、心、腎高度關聯 整合照護成全球醫學新趨勢

亞洲飲食文化長期偏好高糖飲品與精緻甜點，使糖尿病、心血管疾病及慢性腎臟病人口持續增加。過去，這三類慢性病多被視為彼此獨立的健康問題，然而近年臨床研究顯示，醣類代謝異常、心血管功能與腎臟病變之間存在高度關聯性，往往相互影響並形成惡性循環。基於此，美國心臟協會於2023年正式提出「糖心腎症候群」概念，強調跨系統與整合照護的重要性。在民眾端，「要一起顧」的觀念雖然逐漸普及，但實際執行仍常遇到兩個困難：一是花費，若分別針對糖、心、腎補充不同保健食品，整體支出容易增加；二是服用量，慢性病患者本身多已需要長期使用多種藥，若再加上多項保健品，日常使用更繁複，也難以持續。醣芯勝便以共病共護為出發點，提出「護糖、護心、護腎」的三病共護理念，以創新單一產品同時兼顧糖、心、腎管理功能，跳脫傳統單一產品、單一功能定位，也成為此次獲獎的重要關鍵。

糖尿病、心臟血管疾病與腎臟病彼此高度關聯，讓「糖・心・腎三病共護」整合照護逐漸受重視，醫學界指出糖心腎症候群（CKM syndrome）整合式輔助照護已成慢性病管理重要趨勢。

整合多項科研成分 建立三病共護配方穩定代謝新策略

在配方設計上，「醣芯勝 FFL 三護配方」整合多項具科研基礎的關鍵成分，其中包含了專利二代小分子褐藻醣膠（FOII®）、專利二代高穩定藻褐素（FUXII®）以及左旋肉鹼（L-Carnitine），共同建構出完整的穩定代謝系統。以慢性病輔助治療為考量，改善糖、心、腎長期相互影響的健康需求。

其中，二代小分子褐藻醣膠著重於協助調節免疫與抗發炎，支持血糖 穩定並減輕長期高糖對身體的負擔；二代高穩定藻褐素則展現抗氧化特性，幫助對抗代謝失衡所帶來的壓力，有助減少高糖對大小血管的傷害，改善腎臟、視網膜、末梢血管的病變，更可維持心血管健康狀態；左旋肉鹼則支援能量代謝運作，協助身體有效利用能量、降低器官長期負擔。

透過三種成分相互搭配，「醣芯勝 FFL 三護配方」不僅以解決單一問題為目標，更是從整體代謝切入，同時兼顧糖、心、腎的三病共護策略，進而全方位滿足糖心腎症候群族群穩定血糖、降低血脂、保護心血管及保護腎臟等臨床照護需求。

醣芯勝 FFL 三護配方通過台灣醫學中心人體臨床試驗，研究顯示其在穩定血糖、降低血脂及改善腎臟功能等健康管理面向，具全方位照護潛力。

以臨床實證為研發基礎 獲台灣教學醫院臨床採用

醣芯勝FFL三護配方的研發以臨床實證為核心，著重於長期補養及促進新陳代謝的全方位健康照護需求。其研發基礎源自台灣醫學大學研究成果，並進一步將產品實際應用於臨床試驗。產品通過台灣醫學中心之人體臨床試驗IRB審查後，提供予醫學中心患者使用，依據結果統計顯示，受試者在食用後，其體內醣類代謝、心臟與腎臟相關指標上皆獲得正向改善，充分展現產品在安全性與臨床實證成果獲得高度肯定，也因此醣芯勝獲得台灣教學醫院採用，作為臨床上慢性病輔助治療運用。此外，該產品全程於符合PIC/S GMP規範的藥廠生產，並通過台灣品質標章認證，落實嚴謹的製程與品質控管標準。

產品引進香港 市場 整合型照護需求與CKM管理意識升溫

目前，醣芯勝FFL三護配方已由AP Dynamics Limited（簡稱「亞太動力」）引進香港市場，亞太動力表示，隨著糖尿病及其相關共病人口持續攀升，中、港、澳市場對於同時關注糖尿病、心血管疾病與慢性腎臟病等「糖心腎症候群」的整合型健康產品需求日益明顯。此次該產品榮獲台灣首獎，不僅象徵其研發方向與功能定位獲高度肯定，也反映「三病共護」的健康管理概念，正逐步成為慢性病照護的重要發展趨勢。

