大叔住武漢酒店 託人送藥遭前台拒絕 5小時後憾事發生

涉事酒店。（取材自封面新聞）

湖北武漢一名51歲胡姓男子被發現陳屍在酒店房間內，經法醫初步研判，死亡時間落在22日中午12時至下午2時之間。家屬質疑酒店未及時處置胡男託友人送達的藥品，錯失施救時機，並表示將追究相關責任。

封面新聞報導，根據家屬說法，胡男生前患有心臟病 和糖尿病 。事發當日上午，他因身體不適，聯繫朋友韓順（化名）協助取藥送到入住的陽邏經濟開發區雅斯特酒店。然而，藥送到後，前台未協助尋找房客，最後直到下午酒店打掃房間時，才發現胡男已無生命跡象。

根據家屬說法，韓順在20日早上9時19分接到胡男電話，對方稱「不舒服」，請他前往另一名朋友家中取藥。韓順趕往取藥後於9時40分抵達酒店，但多次撥打胡男電話均無人接聽。他向前台求助，表示藥物為昨晚入住的姓胡房客所需，但因無法提供準確全名，前台拒絕協助查詢住客資料，也拒絕代為送藥。

最終，韓順只能將藥品留在前台，並發訊息告知胡男後離開。

家屬查看監控後認為，前台收到藥品後長達五小時未採取任何排查動作，期間胡男可能已在房內掙扎。藥物照片顯示，該批藥品包括糖尿病藥、高血壓 及心絞痛治療藥物。

對此，雅斯特酒店集團尚未公開回應。

韓順則表示，19日晚他受胡男請託將其送至酒店，兩人簡單敘舊。韓順稱自己並不知道胡男的全名，只是多年來都叫他「老胡」或友人間的暱稱「瓜老板」。

家屬透露，胡男近年在武漢新洲承包土地經營農業合作社，經常外出談業務。其父母年事已高，家中剛添孫兒，合作社亦背負貸款，胡男的突然離世讓家中頓失依靠。目前，家屬正等待屍檢結果，以明確死因及責任比例。

湖北賦兮律師事務所律師尚滿慶表示，若證實胡男死於心臟病、高血壓或糖尿病急性發作，而酒店在得知客人緊急送藥後仍未履行必要的核實、排查義務，酒店可能需承擔次要責任。他指出，酒店在接收到可能涉及客人健康安全的物品時，應查驗入住資訊並評估是否有緊急風險；此外，酒店通常會在中午確認住客是否續住，若流程嚴格執行，或許有機會避免悲劇。

目前，相關部門已召開兩次調解會。家屬稱，酒店僅願提出2萬元人民幣（約2835美元）人道補償，雙方尚未達成一致。家屬表示將依司法鑒定結果，繼續走法律途徑維權。