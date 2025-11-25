我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

大叔住武漢酒店 託人送藥遭前台拒絕 5小時後憾事發生

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
涉事酒店。（取材自封面新聞）
涉事酒店。（取材自封面新聞）

湖北武漢一名51歲胡姓男子被發現陳屍在酒店房間內，經法醫初步研判，死亡時間落在22日中午12時至下午2時之間。家屬質疑酒店未及時處置胡男託友人送達的藥品，錯失施救時機，並表示將追究相關責任。

封面新聞報導，根據家屬說法，胡男生前患有心臟病糖尿病。事發當日上午，他因身體不適，聯繫朋友韓順（化名）協助取藥送到入住的陽邏經濟開發區雅斯特酒店。然而，藥送到後，前台未協助尋找房客，最後直到下午酒店打掃房間時，才發現胡男已無生命跡象。

根據家屬說法，韓順在20日早上9時19分接到胡男電話，對方稱「不舒服」，請他前往另一名朋友家中取藥。韓順趕往取藥後於9時40分抵達酒店，但多次撥打胡男電話均無人接聽。他向前台求助，表示藥物為昨晚入住的姓胡房客所需，但因無法提供準確全名，前台拒絕協助查詢住客資料，也拒絕代為送藥。

最終，韓順只能將藥品留在前台，並發訊息告知胡男後離開。

家屬查看監控後認為，前台收到藥品後長達五小時未採取任何排查動作，期間胡男可能已在房內掙扎。藥物照片顯示，該批藥品包括糖尿病藥、高血壓及心絞痛治療藥物。

對此，雅斯特酒店集團尚未公開回應。

韓順則表示，19日晚他受胡男請託將其送至酒店，兩人簡單敘舊。韓順稱自己並不知道胡男的全名，只是多年來都叫他「老胡」或友人間的暱稱「瓜老板」。

家屬透露，胡男近年在武漢新洲承包土地經營農業合作社，經常外出談業務。其父母年事已高，家中剛添孫兒，合作社亦背負貸款，胡男的突然離世讓家中頓失依靠。目前，家屬正等待屍檢結果，以明確死因及責任比例。

湖北賦兮律師事務所律師尚滿慶表示，若證實胡男死於心臟病、高血壓或糖尿病急性發作，而酒店在得知客人緊急送藥後仍未履行必要的核實、排查義務，酒店可能需承擔次要責任。他指出，酒店在接收到可能涉及客人健康安全的物品時，應查驗入住資訊並評估是否有緊急風險；此外，酒店通常會在中午確認住客是否續住，若流程嚴格執行，或許有機會避免悲劇。

目前，相關部門已召開兩次調解會。家屬稱，酒店僅願提出2萬元人民幣（約2835美元）人道補償，雙方尚未達成一致。家屬表示將依司法鑒定結果，繼續走法律途徑維權。

糖尿病 心臟病 高血壓

上一則

嫌社區流浪貓愈來愈多 廣東男持弓射殺 還提醒物業清屍

下一則

「你的腳把感應門夾壞了」 海南門店向試車男索賠惹群嘲

延伸閱讀

忍不住熬夜滑手機 醫示警：亮光入睡糖尿病風險增67%

忍不住熬夜滑手機 醫示警：亮光入睡糖尿病風險增67%
旅遊／老城新韻 見證武漢浴火重生

旅遊／老城新韻 見證武漢浴火重生
可以輪流每天只吃1種？糖尿病藥不傷腎 別自行調整

可以輪流每天只吃1種？糖尿病藥不傷腎 別自行調整
月租1000元…武漢首家共享化妝室 吸引新人及自由化妝師

月租1000元…武漢首家共享化妝室 吸引新人及自由化妝師

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…