我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠

2025香港告別的身影／遙念蔡瀾、許紹雄、馮淬帆、方大同

香港新聞組／香港31日電
「香港四大才子」蔡瀾83歲去世。(本報系資料照片)
「香港四大才子」蔡瀾83歲去世。(本報系資料照片)

2025年香港送走多位名人，包括「四大才子」之一的蔡瀾、實力派演員許紹雄、「六合彩之父」夏春秋、移居台灣的著名演員馮淬帆、著名武術指導唐佳與其妻藝人雪妮，以及著名的創作歌手方大同等人，撫今念昔，追憶他們的事蹟與貢獻。

蔡瀾6月離世，終年83歲，他曾在節目中表示，墓誌銘只需刻三個字：「我活過」。（中...
蔡瀾6月離世，終年83歲，他曾在節目中表示，墓誌銘只需刻三個字：「我活過」。（中通社）

蔡瀾 83歲／香港四大才子 曾與倪匡約好：誰先走都不哭

與金庸、倪匡、黃霑並稱為「香港四大才子」之一的蔡瀾6月25日病逝，享壽83歲。祖籍廣東潮州，出生於新加坡，是知名作家、美食評論家、電影監製及節目主持人。隨著他的離世，四大才子傳奇組合正式走入歷史。

蔡瀾1941年8月18日出生於新加坡，祖籍廣東潮州，童年隨家庭下南洋謀生，曾赴日留學，之後移居香港發展，一生橫跨電影、電視節目、寫作、美食文化等多個領域，也曾赴紐約、首爾、印度、尼泊爾各地旅居，精通英語、廣東話、普通話、潮州話、閩南語、日語、馬來語7種語言。

「香江四大才子」蔡瀾和太太結婚多年，感情深厚，但他選擇不生育，注重生活品質的他，晚年長居高級海景酒店。由於蔡瀾並無子女，遺產處理方式，遵照其生前意願，已由律師全權代辦，並未公開具體分配細節。

蔡瀾1955年發表第一篇影評，開始電影生涯，1957年進邵氏公司，任職邵氏電影公司製作經理長達20年。後來在1980年代，蔡瀾加入嘉禾娛樂任副總裁，為成龍監製「快餐車」、「龍兄虎弟」等作品，也製作不少風格另類的電影，如「聊齋艷譚」、「南京的基督」等。

1989年，蔡瀾與黃霑、倪匡主持深夜清談節目「今夜不設防」，以幽默而大膽敢言風格，開創了香港談話節目的先河，張國榮、成龍、林青霞、張曼玉等都曾作為嘉賓對談。80年代起，蔡瀾的「蔡瀾嘆名菜」、「蔡瀾品味」等美食旅遊節目和專欄，亦受觀眾喜愛，收視率頗高。他也曾任日本富士電視台「料理鐵人」評審，2012年擔任央視紀錄片「舌尖上的中國」總顧問，2020年開YouTube頻道「蔡瀾花花世界」。

蔡瀾與金庸、倪匡深交，更曾與倪匡約定「誰先走都不要哭」。蔡瀾曾在節目中表示，墓誌銘只需刻三個字：「我活過」。

在內地文化綜藝節目中，曾被問有過多少個女朋友。蔡瀾微笑道：「一年一個不過分吧，至少有61個。」然而年輕時「風花雪月」的他卻始終忠誠與太太方瓊文的婚姻，並說「我覺得婚姻是一個諾言」。

蔡瀾一生以「活過」為信條，即使晚年身體欠佳，仍堅持飲酒、抽菸及品嚐美食，展現其獨特的人生態度。

許紹雄從影超過半世紀，是著名的「港片綠葉王」，更是圈中知名的「隱形富豪」。(取材...
許紹雄從影超過半世紀，是著名的「港片綠葉王」，更是圈中知名的「隱形富豪」。(取材自微博)

許紹雄 76歲／港片綠葉王 藝界隱形富豪

香港資深演員許紹雄（綽號歡喜哥、Benz哥）於10月28日凌晨在香港養和醫院病逝，享壽76歲。許紹雄於 1972 年加入TVB第1期藝員訓練班，從影超過半世紀，是著名的「港片綠葉王」。

1971年入行的許紹雄雖然在銀幕上多飾演「綠葉」配角，但他私下卻是圈中知名的「隱形富豪」。2018年，許紹雄和TVB約滿後選擇半退休，他斥資逾2300萬港元購置約4000平方呎豪宅移居新加坡。此後，他常往返於新加坡、香港及內地。

許紹雄背景顯赫，據公開資料顯示，Benz哥出身廣州名門望族——許氏家族，堪稱「近代廣州第一家族」。許紹雄的祖先為廣州四大鹽商之首的許拜庭，太公是許應騤，曾官居一品、任閩浙總督，還是慈禧太后的義子，獲賜可在皇宮中騎馬。許紹雄的姑婆是中國近代作家魯迅的夫人許廣平，而許紹雄亦因為父親經營金舖，自小衣食無憂。

「Benz 雄」由來是因1970年代在麗的電視工作時，他是首位駕駛賓士（Mercedes-Benz）上班的藝員，因而得名。

許紹雄1992年結婚，其太太在49歲誕下愛女許惠菁。老來得子，許紹雄對家人疼愛有加，他曾拿出700萬港元資助女兒創業，在新加坡開設多家Cafe及烘焙店。他對家人亦是言聽計從，雖然宣告半退休，他仍會經常配合愛女合作製作YouTube影片，畫面中兩人互動頗為有趣，溫馨有愛。

許紹雄生前喜歡在網上分享如「心靈雞湯」般的個人感悟，有網友稱深受啟發：「回頭看他以前說過的一些話，不得不感慨他真的活得很明白很清醒。」

吳君如（右）悲痛證實父親夏春秋（左）的死訊時稱：「我最愛嘅老豆走咗喇（我最愛的老...
吳君如（右）悲痛證實父親夏春秋（左）的死訊時稱：「我最愛嘅老豆走咗喇（我最愛的老爸走了）。」（取材自臉書）

夏春秋 93歲／六合彩之父 自豪生了吳君如

知名香港藝人、「六合彩之父」夏春秋於2025年3月11日晚間離世，享壽93歲。夏春秋女兒吳君如11日在社交平台上載冬叔照片，悲痛證實死訊稱：「我最愛嘅老豆走咗喇（我最愛的老爸走了）」。夏春秋原名吳錦泉，港人暱稱「冬叔」、財神。從1976至1993年主持六合彩直播長達17年，他曾接受「亞視百人」甘國亮訪問，提到主持17年「六合彩」感受，稱同事怕直播攪珠時報錯號碼，故很少人肯做替工。

藝名「夏春秋」中缺少「冬」字，前輩黃霑建議稱為「冬叔」，取其諧音「Don't 縮」（不退縮）之意。

據報導，冬叔當年退休後仍很活躍，跟太太冬嬸恩愛出席活動，又為女兒吳君如的電影撐場；君如也不時分享跟父母的家庭照，但近年冬叔已沒有公開亮相。

報導稱，冬叔育有三子女，包括女兒吳君如與兒子吳君祥，他跟吳君如感情特別好，曾受訪時說：「我一生最大的成就，就是生了吳君如。」當年君如中學畢業後加入娛樂圈，是冬叔穿針引線，曾替她報名麗的訓練班但沒有回音，後來帶她見TVB藝員訓練班主任劉芳剛獲錄取。不過冬叔稱君如之後的發展與成就是自己發揮，他幫不上忙。他讚君如是孝順女，以大家稱他為「吳君如老豆」為榮。

報導說，冬叔1950年代入娛樂圈，當年他加入業餘話劇團並兼任文員工作，後來加入麗的映聲成為播音員。冬叔有段時間為養家離開娛樂圈，做過酒樓、酒店及夜總會等工作，1969年重投娛樂圈，效力麗的電視到亞洲電視，成主要演員，拍過很多電視劇，觀眾印象最深刻是六合彩直播主持；他同時有參加不少電影演出，包括「最愛女人購物狂」及「最強喜事」等。

馮淬帆生前喜歡吃肉、打撞球，生活過得很愜意。(本報系資料照片)
馮淬帆生前喜歡吃肉、打撞球，生活過得很愜意。(本報系資料照片)

馮淬帆 81歲／移居台灣39年 骨灰長眠金門

曾在香港影壇風靡一時、主演「最佳損友」、「福星高照」等經典喜劇的港星馮淬帆，10月31日驚傳辭世，享壽81歲。告別式於台灣桃園舉行，骨灰依照其遺願送往金門長眠，象徵其守護中華民國的精神。

馮淬帆生於廣東順德，6歲移居香港，並於1980年代後期遷居台灣，領有中華民國身分證。他是1970至1990年代香港影壇的重要人物，早年以電視劇打響名號，後憑「五福星」系列中的「犀牛皮」一角走紅，與洪金寶、吳耀漢、秦祥林、曾志偉等人並稱「五福星」，同時，他也在許多喜劇作品中展現搞笑功力，曾參與多部知名喜劇與電影，為1980年代港片黃金時期的重要人物之一。進入1990年代後，馮淬帆轉型挑戰戲劇類作品，多次與導演杜琪峯合作，其中電影「意外」更讓他入圍香港電影金像獎最佳男配角，展現深厚演技。

馮淬帆演藝生涯橫跨數十年，在電影《最佳損友》中的經典台詞「香蕉你個芭樂」，成為跨世代的流行語，也是無數影迷的共同記憶。

1986年馮淬帆取得中華民國身分證，定居台灣長達39年，常被誤會是香港人。他曾居住淡水沙崙10幾年，近11年獨居林口。他多次強調自己是「中華民國人」，並熱愛台灣的人情味。感情生活畢生未婚且無子嗣，早年曾與汪明荃、曾慶瑜交往。

10月28日綽號「Benz哥」的港星許紹雄因病離世，馮淬帆才發文感慨地說：「賢弟那邊等，愚兄隨後來。」提到人生聚散無常，自己也病重，隨時可能與弟弟般的好友在天上再見。沒想到，馮淬帆的話竟一語成讖，兩人相隔僅3日便在天堂重逢。

香港著名武術指導唐佳（左）離世不到兩周後，其妻資深藝人雪妮（右）也在醫院病逝。（...
香港著名武術指導唐佳（左）離世不到兩周後，其妻資深藝人雪妮（右）也在醫院病逝。（取材自微博）

雪妮 80歲、唐佳 88歲／自稱性格野蠻 幸得他包容

香港資深藝人雪妮與著名武術指導唐佳是香港影壇著名的模範夫妻，7月4日傳來雪妮（原名李超純）3日因胰臟癌病逝於醫院，享壽80歲。她的丈夫唐佳（原名黃唐）才在6月23日墜樓身亡，享壽88歲，夫妻倆相隔12天先後離世，讓好友與影迷唏噓不已。家屬發出聯合訃聞，宣布兩人將於7月14日設靈、15日舉行喪禮後火化。

婚後育有兩名兒子，曾一度移民加拿大，後於1997年回流香港。

雪妮近年因患胰臟癌，需長期住院接受治療，身形明顯消瘦，但精神尚算不俗。她自2020年宣布退休後，專注休養，甚少公開露面，去年8月曾與丈夫唐佳及圈中好友聚會，當時仍面露幸福笑容。

雪妮的丈夫、著名武術指導唐佳（88歲）6月23日在佐敦寓所墜樓身亡，消息震驚演藝圈。據悉，唐佳因太太病重，情緒低落，曾向家人透露不開心及希望與太太同死。雪妮與唐佳結婚56年，感情深厚。雪妮坦言自己性格野蠻，幸得丈夫包容照顧，唐佳每次拍戲都親自接送、煲湯照料，多年來相依為命，是圈中公認的模範夫妻。

雪妮演技備受讚賞，她在《萬千星輝頒獎典禮2013》獲無線頒發「傑出演員大獎」。2020年5月雪妮離開無線，結束23年賓主關係，並宣布息影，《食腦喪B》是雪妮最後播出劇集。

香港唱作歌手方大同2019年來台宣傳時，明顯消瘦。（本報系資料照片）
香港唱作歌手方大同2019年來台宣傳時，明顯消瘦。（本報系資料照片）

方大同 41歲／歌王抗病5年 創作具實驗精神

金曲歌王方大同2月21日病逝，享年41歲，他在病逝前已抗病 5 年，外界推測死因為氣胸併發症。

生前遺作「夢想家」專輯入圍多項金曲獎肯定，今（14）日第36屆金曲獎公布入圍名單，方大同入圍最佳作詞獎、最佳作曲人獎、最佳華語專輯，歌曲「才二十三」也入圍年度歌曲。，而他雖未入圍歌王，但獲得今年最佳評審團獎肯定。

方大同逝世前留給親友的話語，寫到：「時間不等人，隨著年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅致得體的態度去走完生命之路。」

音樂風格以融合 R&B、Soul、Funk 與爵士樂見長，曾被譽為華語樂壇最具實驗精神的音樂人之一。

2008年曾獲得「叱吒樂壇男歌手金獎」，是該獎項最年輕的得主。2017 年憑藉專輯《JTW 西遊記》奪得第 28 屆金曲獎最佳國語男歌手獎。代表作品有〈Love Song〉、〈愛愛愛〉、〈三人遊〉、〈特別的人〉、〈才二十三〉。2024 年 10 月發行的專輯《夢想家 The Dreamer》成為他的最後作品。

方大同與香港歌手薛凱琪因多次合作及深厚友誼，被視為「靈魂摯友」及經典螢幕 CP。其團隊預告將在2028年推出出道 20 周年特別專輯，並經由其母同意，計畫完成他生前投入的圖畫小說遺作。

香港 蔡瀾 新加坡

上一則

為籌醫藥費 罕病兒父母腫瘤醫院旁「尬舞」一整晚

下一則

品質保證 「港標」新增13種中藥材 總數量增至357種

延伸閱讀

香港財長示警：明年仍要防黑天鵝、灰犀牛

香港財長示警：明年仍要防黑天鵝、灰犀牛
宜蘭外海規模7強震 全台震撼 連香港都有感

宜蘭外海規模7強震 全台震撼 連香港都有感
大火後 香港建商新棚網送驗竟8成不合格

大火後 香港建商新棚網送驗竟8成不合格
2025演藝圈10大震撼╱大S猝逝最心碎 金秀賢光環破滅

2025演藝圈10大震撼╱大S猝逝最心碎 金秀賢光環破滅

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世