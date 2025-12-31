2025香港告別的身影／遙念蔡瀾、許紹雄、馮淬帆、方大同

「香港四大才子」蔡瀾83歲去世。(本報系資料照片)

2025年香港 送走多位名人，包括「四大才子」之一的蔡瀾 、實力派演員許紹雄、「六合彩之父」夏春秋、移居台灣的著名演員馮淬帆、著名武術指導唐佳與其妻藝人雪妮，以及著名的創作歌手方大同等人，撫今念昔，追憶他們的事蹟與貢獻。

蔡瀾6月離世，終年83歲，他曾在節目中表示，墓誌銘只需刻三個字：「我活過」。（中通社）

蔡瀾 83歲／香港四大才子 曾與倪匡約好：誰先走都不哭

與金庸、倪匡、黃霑並稱為「香港四大才子」之一的蔡瀾6月25日病逝，享壽83歲。祖籍廣東潮州，出生於新加坡 ，是知名作家、美食評論家、電影監製及節目主持人。隨著他的離世，四大才子傳奇組合正式走入歷史。

蔡瀾1941年8月18日出生於新加坡，祖籍廣東潮州，童年隨家庭下南洋謀生，曾赴日留學，之後移居香港發展，一生橫跨電影、電視節目、寫作、美食文化等多個領域，也曾赴紐約、首爾、印度、尼泊爾各地旅居，精通英語、廣東話、普通話、潮州話、閩南語、日語、馬來語7種語言。

「香江四大才子」蔡瀾和太太結婚多年，感情深厚，但他選擇不生育，注重生活品質的他，晚年長居高級海景酒店。由於蔡瀾並無子女，遺產處理方式，遵照其生前意願，已由律師全權代辦，並未公開具體分配細節。

蔡瀾1955年發表第一篇影評，開始電影生涯，1957年進邵氏公司，任職邵氏電影公司製作經理長達20年。後來在1980年代，蔡瀾加入嘉禾娛樂任副總裁，為成龍監製「快餐車」、「龍兄虎弟」等作品，也製作不少風格另類的電影，如「聊齋艷譚」、「南京的基督」等。

1989年，蔡瀾與黃霑、倪匡主持深夜清談節目「今夜不設防」，以幽默而大膽敢言風格，開創了香港談話節目的先河，張國榮、成龍、林青霞、張曼玉等都曾作為嘉賓對談。80年代起，蔡瀾的「蔡瀾嘆名菜」、「蔡瀾品味」等美食旅遊節目和專欄，亦受觀眾喜愛，收視率頗高。他也曾任日本富士電視台「料理鐵人」評審，2012年擔任央視紀錄片「舌尖上的中國」總顧問，2020年開YouTube頻道「蔡瀾花花世界」。

蔡瀾與金庸、倪匡深交，更曾與倪匡約定「誰先走都不要哭」。蔡瀾曾在節目中表示，墓誌銘只需刻三個字：「我活過」。

在內地文化綜藝節目中，曾被問有過多少個女朋友。蔡瀾微笑道：「一年一個不過分吧，至少有61個。」然而年輕時「風花雪月」的他卻始終忠誠與太太方瓊文的婚姻，並說「我覺得婚姻是一個諾言」。

蔡瀾一生以「活過」為信條，即使晚年身體欠佳，仍堅持飲酒、抽菸及品嚐美食，展現其獨特的人生態度。

許紹雄從影超過半世紀，是著名的「港片綠葉王」，更是圈中知名的「隱形富豪」。(取材自微博)

許紹雄 76歲／港片綠葉王 藝界隱形富豪

香港資深演員許紹雄（綽號歡喜哥、Benz哥）於10月28日凌晨在香港養和醫院病逝，享壽76歲。許紹雄於 1972 年加入TVB第1期藝員訓練班，從影超過半世紀，是著名的「港片綠葉王」。

1971年入行的許紹雄雖然在銀幕上多飾演「綠葉」配角，但他私下卻是圈中知名的「隱形富豪」。2018年，許紹雄和TVB約滿後選擇半退休，他斥資逾2300萬港元購置約4000平方呎豪宅移居新加坡。此後，他常往返於新加坡、香港及內地。

許紹雄背景顯赫，據公開資料顯示，Benz哥出身廣州名門望族——許氏家族，堪稱「近代廣州第一家族」。許紹雄的祖先為廣州四大鹽商之首的許拜庭，太公是許應騤，曾官居一品、任閩浙總督，還是慈禧太后的義子，獲賜可在皇宮中騎馬。許紹雄的姑婆是中國近代作家魯迅的夫人許廣平，而許紹雄亦因為父親經營金舖，自小衣食無憂。

「Benz 雄」由來是因1970年代在麗的電視工作時，他是首位駕駛賓士（Mercedes-Benz）上班的藝員，因而得名。

許紹雄1992年結婚，其太太在49歲誕下愛女許惠菁。老來得子，許紹雄對家人疼愛有加，他曾拿出700萬港元資助女兒創業，在新加坡開設多家Cafe及烘焙店。他對家人亦是言聽計從，雖然宣告半退休，他仍會經常配合愛女合作製作YouTube影片，畫面中兩人互動頗為有趣，溫馨有愛。

許紹雄生前喜歡在網上分享如「心靈雞湯」般的個人感悟，有網友稱深受啟發：「回頭看他以前說過的一些話，不得不感慨他真的活得很明白很清醒。」

吳君如（右）悲痛證實父親夏春秋（左）的死訊時稱：「我最愛嘅老豆走咗喇（我最愛的老爸走了）。」（取材自臉書）

夏春秋 93歲／六合彩之父 自豪生了吳君如

知名香港藝人、「六合彩之父」夏春秋於2025年3月11日晚間離世，享壽93歲。夏春秋女兒吳君如11日在社交平台上載冬叔照片，悲痛證實死訊稱：「我最愛嘅老豆走咗喇（我最愛的老爸走了）」。夏春秋原名吳錦泉，港人暱稱「冬叔」、財神。從1976至1993年主持六合彩直播長達17年，他曾接受「亞視百人」甘國亮訪問，提到主持17年「六合彩」感受，稱同事怕直播攪珠時報錯號碼，故很少人肯做替工。

藝名「夏春秋」中缺少「冬」字，前輩黃霑建議稱為「冬叔」，取其諧音「Don't 縮」（不退縮）之意。

據報導，冬叔當年退休後仍很活躍，跟太太冬嬸恩愛出席活動，又為女兒吳君如的電影撐場；君如也不時分享跟父母的家庭照，但近年冬叔已沒有公開亮相。

報導稱，冬叔育有三子女，包括女兒吳君如與兒子吳君祥，他跟吳君如感情特別好，曾受訪時說：「我一生最大的成就，就是生了吳君如。」當年君如中學畢業後加入娛樂圈，是冬叔穿針引線，曾替她報名麗的訓練班但沒有回音，後來帶她見TVB藝員訓練班主任劉芳剛獲錄取。不過冬叔稱君如之後的發展與成就是自己發揮，他幫不上忙。他讚君如是孝順女，以大家稱他為「吳君如老豆」為榮。

報導說，冬叔1950年代入娛樂圈，當年他加入業餘話劇團並兼任文員工作，後來加入麗的映聲成為播音員。冬叔有段時間為養家離開娛樂圈，做過酒樓、酒店及夜總會等工作，1969年重投娛樂圈，效力麗的電視到亞洲電視，成主要演員，拍過很多電視劇，觀眾印象最深刻是六合彩直播主持；他同時有參加不少電影演出，包括「最愛女人購物狂」及「最強喜事」等。

馮淬帆生前喜歡吃肉、打撞球，生活過得很愜意。(本報系資料照片)

馮淬帆 81歲／移居台灣39年 骨灰長眠金門

曾在香港影壇風靡一時、主演「最佳損友」、「福星高照」等經典喜劇的港星馮淬帆，10月31日驚傳辭世，享壽81歲。告別式於台灣桃園舉行，骨灰依照其遺願送往金門長眠，象徵其守護中華民國的精神。

馮淬帆生於廣東順德，6歲移居香港，並於1980年代後期遷居台灣，領有中華民國身分證。他是1970至1990年代香港影壇的重要人物，早年以電視劇打響名號，後憑「五福星」系列中的「犀牛皮」一角走紅，與洪金寶、吳耀漢、秦祥林、曾志偉等人並稱「五福星」，同時，他也在許多喜劇作品中展現搞笑功力，曾參與多部知名喜劇與電影，為1980年代港片黃金時期的重要人物之一。進入1990年代後，馮淬帆轉型挑戰戲劇類作品，多次與導演杜琪峯合作，其中電影「意外」更讓他入圍香港電影金像獎最佳男配角，展現深厚演技。

馮淬帆演藝生涯橫跨數十年，在電影《最佳損友》中的經典台詞「香蕉你個芭樂」，成為跨世代的流行語，也是無數影迷的共同記憶。

1986年馮淬帆取得中華民國身分證，定居台灣長達39年，常被誤會是香港人。他曾居住淡水沙崙10幾年，近11年獨居林口。他多次強調自己是「中華民國人」，並熱愛台灣的人情味。感情生活畢生未婚且無子嗣，早年曾與汪明荃、曾慶瑜交往。

10月28日綽號「Benz哥」的港星許紹雄因病離世，馮淬帆才發文感慨地說：「賢弟那邊等，愚兄隨後來。」提到人生聚散無常，自己也病重，隨時可能與弟弟般的好友在天上再見。沒想到，馮淬帆的話竟一語成讖，兩人相隔僅3日便在天堂重逢。

香港著名武術指導唐佳（左）離世不到兩周後，其妻資深藝人雪妮（右）也在醫院病逝。（取材自微博）

雪妮 80歲、唐佳 88歲／自稱性格野蠻 幸得他包容

香港資深藝人雪妮與著名武術指導唐佳是香港影壇著名的模範夫妻，7月4日傳來雪妮（原名李超純）3日因胰臟癌病逝於醫院，享壽80歲。她的丈夫唐佳（原名黃唐）才在6月23日墜樓身亡，享壽88歲，夫妻倆相隔12天先後離世，讓好友與影迷唏噓不已。家屬發出聯合訃聞，宣布兩人將於7月14日設靈、15日舉行喪禮後火化。

婚後育有兩名兒子，曾一度移民加拿大，後於1997年回流香港。

雪妮近年因患胰臟癌，需長期住院接受治療，身形明顯消瘦，但精神尚算不俗。她自2020年宣布退休後，專注休養，甚少公開露面，去年8月曾與丈夫唐佳及圈中好友聚會，當時仍面露幸福笑容。

雪妮的丈夫、著名武術指導唐佳（88歲）6月23日在佐敦寓所墜樓身亡，消息震驚演藝圈。據悉，唐佳因太太病重，情緒低落，曾向家人透露不開心及希望與太太同死。雪妮與唐佳結婚56年，感情深厚。雪妮坦言自己性格野蠻，幸得丈夫包容照顧，唐佳每次拍戲都親自接送、煲湯照料，多年來相依為命，是圈中公認的模範夫妻。

雪妮演技備受讚賞，她在《萬千星輝頒獎典禮2013》獲無線頒發「傑出演員大獎」。2020年5月雪妮離開無線，結束23年賓主關係，並宣布息影，《食腦喪B》是雪妮最後播出劇集。

香港唱作歌手方大同2019年來台宣傳時，明顯消瘦。（本報系資料照片）

方大同 41歲／歌王抗病5年 創作具實驗精神

金曲歌王方大同2月21日病逝，享年41歲，他在病逝前已抗病 5 年，外界推測死因為氣胸併發症。

生前遺作「夢想家」專輯入圍多項金曲獎肯定，今（14）日第36屆金曲獎公布入圍名單，方大同入圍最佳作詞獎、最佳作曲人獎、最佳華語專輯，歌曲「才二十三」也入圍年度歌曲。，而他雖未入圍歌王，但獲得今年最佳評審團獎肯定。

方大同逝世前留給親友的話語，寫到：「時間不等人，隨著年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅致得體的態度去走完生命之路。」

音樂風格以融合 R&B、Soul、Funk 與爵士樂見長，曾被譽為華語樂壇最具實驗精神的音樂人之一。

2008年曾獲得「叱吒樂壇男歌手金獎」，是該獎項最年輕的得主。2017 年憑藉專輯《JTW 西遊記》奪得第 28 屆金曲獎最佳國語男歌手獎。代表作品有〈Love Song〉、〈愛愛愛〉、〈三人遊〉、〈特別的人〉、〈才二十三〉。2024 年 10 月發行的專輯《夢想家 The Dreamer》成為他的最後作品。

方大同與香港歌手薛凱琪因多次合作及深厚友誼，被視為「靈魂摯友」及經典螢幕 CP。其團隊預告將在2028年推出出道 20 周年特別專輯，並經由其母同意，計畫完成他生前投入的圖畫小說遺作。