2025年中國離別的身影／耿寶昌 高風亮節 古瓷鑑定第一人

耿寶昌。（取材自故宮博物院）

2025年，中國文娛界痛失多位人才。「人間國寶」耿寶昌斯人已遠，高風亮節的事跡不滅。相聲大師楊少華、「國民媳婦」朱媛媛、演活「如來」的朱龍廣、「英雄虎膽」主角于洋，以及演齊4大名著的何晴，這些老明星雖殞落，影迷心中仍會記得他們的風采。

耿寶昌／高風亮節 古瓷鑑定第一人

「中國古陶瓷鑑定第一人」的知名古陶瓷鑑定專家耿寶昌，11月10日於北京辭世，享年103歲。

耿寶昌14歲進入北京「敦華齋」做學徒，師從著名瓷器專家孫瀛洲。1946年，出師後的耿寶昌開設了自己的骨董鋪「振華齋」；1956年進入故宮 博物院工作，開始與故宮70年的不解之緣。

在學術研究方面，其著作「明清瓷器鑑定」是中國首部古陶瓷研究鑑定學論著，他提出「型、紋、釉、款」瓷器鑑定四字要訣，被業內奉為「四字真言」，成陶瓷鑑定與鑑賞的重要標準。

耿寶昌的「火眼金睛」為國家鑑定數萬件一級文物。在他的鑑定生涯中，1994年從香港 拍賣會上以110萬人民幣（約15.69萬美元）競得的「成化罐」尤為令人稱道。

1986年，耿寶昌將瓷器、銅器等文物22件捐獻故宮博物院。他半個多世紀鑑定文物數百萬件，足跡遍及全國各地，卻沒有一件個人收藏品，高風亮節令人敬佩。

楊少華。（取材自鳳凰娛樂）

楊少華／相聲大師 首登央視春晚舞台

中國相聲大師楊少華7月9日辭世，享年93歲。著名相聲表演藝術家李金鬥表示，楊少華師從郭榮啟，藝術經歷豐富，「他是能逗、能捧、能演單口相聲，還能參與相聲劇、化裝相聲的全才，平時生活中也十分幽默，是深受觀眾喜愛的相聲藝術家」。

楊少華1932年2月出生於北京。1944年進入北京啟明茶社學習相聲。1970年代初期，楊少華開始與馬志明合作在第二屆津門曲薈表演了「戒菸」、「地理圖」等節目。2003年與兒子楊議合作對口相聲「肉爛在鍋裡」獲得第二屆CCTV相聲大賽一等獎。2018年2月15日首次登上央視春晚舞台表演小品「為您服務」；3月5日，楊少華和兒子楊議創辦楊光相聲社開張。楊少華獨特的表演風格也被很多觀眾稱為「蔫哏」相聲表演藝術家。

朱媛媛。(新華社)

朱媛媛／國民媳婦 「造城者」成遺作

有「國民媳婦」稱號的中國知名演員朱媛媛5月17日過世，終年51歲。朱媛媛與病魔對抗近五年，沒有悲觀消沉，依然把對生活熱愛，用歡笑和溫暖傳給身邊每個人。朱媛媛30年演藝生涯鮮活詮釋了上百市井人物形象，曾奪「百花獎」最佳女配角等獎，5月殺青的「造城者」成了她遺作。

生於山東青島的朱媛媛，畢業於中央戲劇學院表演系。1995年以「一地雞毛」中的「小保姆」一角嶄露頭角，後與同窗辛柏青結為伉儷。她的代表作有「貧嘴張大民的幸福生活」、「送你一朵小紅花」、「我的姐姐」、「小別離」等影視劇，曾獲第34屆中國電影金雞獎最佳女配角、第36屆大眾電影百花獎最佳女配角等獎項。

在1998年的電視劇「貧嘴張大民的幸福生活」中，朱媛媛飾演賢慧妻子角色走紅，拿下第26屆金鷹獎觀眾最喜愛女主角獎，被譽為「國民媳婦」。

朱龍廣。（取材自百度百科）

朱龍廣／如來佛扮相 幾代人集體記憶

曾演活「地道戰」高傳寶、87版「西遊記」如來佛、「武林外傳」佟老爹等經典角色的演員朱龍廣，因病醫治無效，8月2日於北京逝世，享年86歲。他的如來佛扮相深植人心，有網友回憶：「當年播完後，真有人對著電視燒香跪拜」，如今老戲骨離世，讓許多人大嘆不捨。

朱龍廣1939年出生於陝西西安，畢業於蘭州藝術學院表演系，曾在話劇「降龍伏虎」出任男主角，這個角色為他贏得了全國青年演員一等獎榮譽，開啟演藝大門。

朱龍廣在話劇和影視劇領域深耕多年，1965年，他在「地道戰」飾演智勇雙全的高傳寶，讓全國觀眾記住這張稜角分明的臉；而最讓人津津樂道的，則屬他在1986年「西遊記」中寶相莊嚴的如來佛祖，更成為幾代人的集體記憶。

著名表演藝術家于洋。（取材自光明網）

于洋／演活偵察科長 獲終身成就獎

著名表演藝術家、電影「英雄虎膽」主演于洋3月1日在北京逝世，享年95歲。于洋是新中國22大明星之一，作品感動一代又一代觀眾。

于洋原名于延江，1930年10月4日出生。1947年11月，于洋來到興山的東北電影製片廠，並參演了個人首部電影「留下他打老蔣」，在片中飾演解放軍 連長。

1955年，于洋進入北京電影學院表演訓練班，學習演技和更多理論。1958年，與王曉棠合作主演諜戰電影「英雄虎膽」，在片中飾演偵察科長曾泰，奠定演藝圈地位，也曾獲得金雞百花獎終身成就獎。

于洋的作品還包括「戴手銬的旅客」、「大海在呼喚」等。于洋也是新中國22大明星之一，電影表演生動激昂，感動了一代又一代觀眾。

何晴。(取材自微博)

何晴／古典第一美人 演齊4大名著病逝

曾出演過「四大名著」影視版的中國女演員、有「古典第一美人」之稱的何晴12月13日在北京離世，享年61歲。

何晴1964年出生於浙江衢州，自幼聰慧靈秀。14歲考入浙江昆劇團，打下深厚表演功底。19歲時，她因在「少林俗家弟子」中飾演小琴而嶄露頭角；次年，因在火車上與「西遊記」導演楊潔偶遇，成為「憐憐」一角的扮演者。

何晴是唯一一位演遍「四大名著」影視版的女星，憑藉溫婉古典的氣質被譽為「古裝第一美人」。無論是「西遊記」中的憐憐、「紅樓夢」中的秦可卿、「三國演義」的小喬，還是「水滸傳」裡的李師師，她都以其靈動柔美的演繹成為熒屏經典，驚艷了一個時代。