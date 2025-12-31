我的頻道

德銀行金庫遭竊 保額1萬歐元恐難補損失 客戶聚集抗議

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

2025年台灣永別的身影／惜別許歷農、辜嚴倬雲、楊弦…

台灣新聞組／綜合報導
退輔會前主委許歷農。（圖／天下文化提供）
時間在不經意間帶走了一些熟悉的身影。這些今年離世的台灣名人，來自不同領域——有人在政壇上引領眾人，有人在舞台上發光發熱，以理念或作品影響後人。他們的人生軌跡各自不同，卻共同構成了台灣近代文化與記憶的重要片段。

許歷農 （107歲）

榮民「老爹」 新黨精神領袖

退役上將、退輔會前主委許歷農，5月4日去世。許歷農是安徽省貴池縣人，1921年4月11日出生，曾參加對日抗戰、國共內戰、金門八二三砲戰。1983年接任總政戰部主任，1987年至1993年擔任退輔會主委。

解嚴後，過去被犧牲權益的老兵頻頻上街，甚至包圍行政院。與榮民有特殊感情的蔣經國大受震撼，1987年命令許歷農退伍接任退輔會主委。許歷農每周帶著主管在會內接受陳情，星期天則輕車簡從，走訪各地低收入榮民，靠著誠懇親切態度，化解不少怨氣，贏得「老爹」綽號。

1993年新黨成立，不滿時任總統李登輝統獨立場的許歷農，同年宣布加入新黨，被形容是新黨精神領袖。他晚年創設「中山黃埔兩岸情」論壇，主張兩岸以「中國」的中性稱呼實現統一。他也發表公開信表示，當初反共是光復國土追求統一，但大陸改革開放後，已摸索出有效治國方案，代替共產主義，所以當初反共理由已不復存在。

辜嚴倬雲 （105歲）

夫唱婦隨 兩岸關係見證人

婦聯會前主委辜嚴倬雲2月4日辭世。辜嚴倬雲1920年生於福建福州，1949年與台泥榮譽董事長、海基會前董事長辜振甫結褵，一生親歷百年來社會變遷，見證30餘年來兩岸關係開展。

辜嚴倬雲祖父嚴復是清末民初作家、北京大學首任校長，父親嚴琥是大學教授，母親為板橋林家林慕蘭。辜嚴倬雲承繼家學，致力弘揚中華文化，長期參與兩岸各領域交流合作，曾陪同辜振甫先生參加「辜汪會談」、「辜汪會晤」，為推動兩岸關係改善、發展作出積極貢獻。

辜嚴倬雲（左）與孔明扮相的辜振甫（右）合影。(本報資料照片)
林正杰  （73歲）

街頭小霸王 從挺綠到反綠

民進黨創始黨員之一的林正杰在6月3日過世。他個性剛烈直言、街頭運動衝鋒陷陣，有「街頭小霸王」之稱。因不滿民進黨通過「台獨黨綱」，於1991年退黨；2016年恢復國民黨籍，2019年無法接受國民黨總統初選結果而退黨。

林正杰曾任台北市議員，與陳水扁、謝長廷並稱「黨外三劍客」。後出任新竹市副市長、立法委員、中華統一促進黨黨主席、百萬人民倒扁運動第一任理事長等。

民眾黨今年1月集結支持者抗議綠色威權，當時也找來林正杰站台。

「街頭小霸王」林正杰當年入監前曾辦「街頭狂飆」運動，抗議司法已死。（本報資料照片...
南方朔 （78歲）

漂流型知識分子 創辦新新聞

作家、政論家南方朔6月9日因肺炎辭世。南方朔年輕時曾策畫參與街頭運動，與周天瑞等人創辦新新聞雜誌，中年後從街頭走回書房，半生奉獻給閱讀和寫作。他形容自己是「漂流型知識分子」。

南方朔本名王杏慶，1946年生，台大森林系、森林所畢業、文化大學實業計畫研究所博士結業。曾任中國時報記者、專欄組主任、副總編輯、主筆與新新聞總主筆，也曾在聯合報「名人堂」發表專欄文章。曾出版「語言是我們的居所」等著作。

文化評論家南方朔2025年6月9日辭世，享壽78歲。(本報資料照片)
楊弦 （75歲）

民歌之父 獲余光中肯定

素有「民歌之父」美譽的楊弦於12月13日病逝。楊弦幼年喪父，與母親相依為命，大學就讀台灣大學農化系時，因加入合唱團開啟了音樂之路。他以余光中詩作「鄉愁四韻」譜曲，並於1974年夏季公開演唱，透過詩與歌的完美結合寫下台灣音樂創舉，更受到余光中的肯定與鼓勵。後來還把相關作品收錄於首張專輯「中國現代民歌集」裡，被公認是台灣第一張意義非凡的民歌專輯，一度掀起台灣「現代民歌運動」。

「民歌之父」楊弦。(記者林俊良／攝影)
陳彼得（82歲） 鄒森（85歲） 坣娜（59歲）

從歌壇到影壇 告別舞台人生

歌手陳彼得6月14日在成都辭世，他於1971年出道，代表作有「一剪梅」、「遲到」、「阿里巴巴」、「無言的結局」等經典歌曲。他橫跨創作、製作與演唱多個領域，對兩岸流行音樂影響深遠。

資深藝人鄒森7月29日病逝於洛杉磯，他的演藝作品橫跨電視與電影，包括知名節目「你喜愛的歌」，以及電影「金沙刀」和多部經典電視劇如「碧雲秋夢」、「清宮殘夢」、「再愛我一次」等，深受觀眾喜愛。

歌手坣娜10月14日因胰臟癌病逝，坣娜影歌雙棲，從「還君明珠」的黑貓楊虹、「情定少林寺」反串大奸臣李輔國，到「怨婦系」專輯「退路」、「奢求」，氣質高冷的她總是營造一種神祕氛圍。

資深音樂人陳彼得享壽82歲。(取材自微博)
鄒森年輕時模樣。(取材自臺藝大臉書)
坣娜離世令粉絲震驚。(本報資料照片)
