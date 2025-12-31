2025告別的身影／美國、國際／追憶楊振寧、許倬雲、方濟各、柯克

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
楊振寧。（新華社）
回望2025年離世名人，華人首獲諾貝爾獎楊振寧、將西方史觀引進台灣史學界的許倬雲，是華人學術界的重大損失。柯克遇刺，牽動美國政壇重組；錢尼離世，象徵一個世代結束；教牧信眾的教宗方濟各、關心野生動物的珍古德和關懷動物保護的碧姬芭杜過世，都是相關領域的損失。影帝勞勃瑞福、影后黛安基頓、深受華人喜愛的大S，生涯定格。伴著詩人鄭愁予的達達馬蹄聲，2025年也漸行漸遠。

楊振寧 103歲／物理學泰斗 華人首位諾獎得主

這位華人物理學界泰斗，諾貝爾物理學獎得主，被視為現代物理最具影響力的科學家之一，10月18日逝世，享嵩壽103歲。楊振寧與李政道在1956年共同提出「宇稱不守恆理論」，改變科學家關於對稱性的認知，榮獲1957年諾貝爾物理學獎。楊振寧與李政道兩人是最早獲得諾貝爾獎的華人，當時楊振寧年僅35歲。2003年當時81歲的楊振寧由紐約石溪遷回北京清華園定居，2015年放棄美國國籍，恢復中國國籍。

許倬雲 95歲／史學大師 奠定台灣新學風

台灣中研院院士、史學大師，專精中國上古史、社會史、文化史，著述豐富且深具創見；其視野宏闊，以世界史的眼光，探討中國古代史卻不以中國為侷限，能從世界古代文明的比較中，指出中國古代文明發展的特色，是影響一代的史學家。他將西方史學研究的理論與方法引入台灣史學界，推動歷史學與社會科學的結合，奠定台灣史學研究的新學風。許倬雲在1970年移民美國，長期任教於匹茲堡大學。

鄭愁予 91歲／台灣詩人 達達馬蹄成經典

詩人鄭愁予本名鄭文韜，筆名出自楚辭，16歲就自費出版自己的第一本詩集，曾在「錯誤」一詩中寫下「我達達的馬蹄是美麗的錯誤」，廣為流傳。他在大學畢業後來美參與愛阿華大學「國際寫作計畫」，並取得藝術碩士學位，曾任教愛阿華大學、耶魯大學等校，2005年返台後先後擔任東華大學、東海大學駐校作家，並獲聘為幾所學校講座教授。

徐熙媛 48歲／演流星花園走紅 風靡亞洲

台灣女星大S徐熙媛主演風靡亞洲的偶像劇「流星花園」走紅，2月2日因流感併發肺炎逝世。徐熙媛1994年與妹妹小S徐熙娣共組S.O.S.出道，之後轉型主持，並多棲發展，主持過的節目包括「我猜我猜我猜猜猜」和「娛樂百分百」，出演的電視劇包括「戰神」、「轉角*遇到愛」，電影作品則有和楊紫瓊、鄭雨盛合作的「劍雨」和「保持通話」。

柯克 31歲／MAGA重要成員 川普親密盟友

柯克(Charlie Kirk)從青少年校園保守派行動者躍升為川普總統的親密盟友與知名播客主持人，9月10日在猶他州一所大學出席活動時遭槍擊身亡。柯克是右翼政治行動者、企業家與媒體人物，2012年共同創立保守學生組織「美國轉捩點」(Turning Point USA，TPUSA)，也是「讓美國再次偉大」(MAGA)運動的重要聲音。柯克成長於芝加哥郊區，從高中即投入政治，大學短暫就讀後輟學，全力打造TPUSA，之後延伸至Turning Point Action、Turning Point Faith等組織，致力動員保守派學生與推動共和黨議題。

方濟各 88歲／首位拉美籍教宗 關懷窮人

教宗方濟各4月21日逝世，享壽88歲。史上首位拉丁美洲籍教宗，以平實作風、關懷窮人而贏得國際尊敬，但他對資本主義和氣候變遷的批判，也讓他與保守派人士疏遠。方濟各本名貝爾格里歐(Jorge Mario Bergoglio)，出生於阿根廷，1958年重病康復後加入耶穌會，1998年成為布宜諾斯艾利斯總主教，2001年由若望保祿二世冊封為樞機主教。2013年在本篤十六世退位後當選教宗，取名方濟各。任內強調謙卑並首次讓女性與平信徒成為教廷部會正式成員。

錢尼 84歲／前副總統 主導伊戰鷹派人物

錢尼(Dick Cheney)11月3日逝世，享壽84歲。第46任副總統錢尼以強勢作風著稱，是主導伊拉克戰爭最關鍵的鷹派人物之一，也被視為美國史上最具有權勢、最爭議的副總統。錢尼在小布希政府中扮演舉足輕重的角色，甚至被許多評論家形容權勢超越總統本人，他的職涯包含擔任福特總統(Gerald Ford)白宮幕僚長、懷俄明州聯邦眾議員以及老布希(George H. W. Bush)時期的國防部長。他也被許多人視為伊拉克戰爭的策畫者。卸任之後，錢尼多次批評川普。

珍古德 91歲／靈長類專家 研究黑猩猩60年

珍古德(Jane Goodall)是英國靈長類動物學家和人類學家，被譽為「全球最傑出的黑猩猩專家」，10月1日逝世。最廣為人知的是她曾在坦尚尼亞對卡薩克拉(Kasakela)黑猩猩族群進行60多年研究，發現黑猩猩工具使用、情感、社會結構、戰爭行為與跨世代知識傳承等特質，打破人類獨特性觀念。

弗蘭克蓋瑞 96歲／建築大師 設計迪士尼音樂廳

弗蘭克蓋瑞(Frank Gehry)12月5日辭世。這位享譽全球的建築大師以創新、具雕塑感的造型語彙聞名，其想像力與大膽。蓋瑞深受當代普普藝術影響，作品風格鮮明，代表作包括西班牙畢爾包古根漢美術館(Guggenheim Museum Bilbao)、洛杉磯迪士尼音樂廳(Walt Disney Concert Hall)與德國中央合作銀行大樓。

亞曼尼 91歲／傳奇設計師 打造時尚王國

義大利傳奇時裝設計師亞曼尼(Giorgio Armani)以極簡優雅美學，打造出數十億元的全球時尚帝國，於9月4日逝世。亞曼尼是當代最具影響力的設計師之一，創立Armani品牌後，事業版圖還延伸至飯店、運動與音樂領域。他也倡議業界倫理，例如2007年禁止雇用體重過輕的模特兒以及推動永續時尚。

華生 97歲／發現DNA雙螺旋 諾獎得主

美國分子生物學家、遺傳學家華生(James D. Watson)11月6日逝世。他1953年與克里克(Francis Crick)共同發現脫氧核糖核酸(DNA)的「雙螺旋」結構，奠定醫學、犯罪偵查、基因學與倫理學革命的長遠基礎。1962年，華生、克里克及莫里斯·威爾金斯(Maurice Wilkins)獲得諾貝爾生理學或醫學獎。

福爾曼 76歲／重量級拳王 兩獲世界冠軍

重量級拳王福爾曼(George Foreman)3月21日逝世，他以在「叢林之戰」中敗給阿里聞名，後來又以45歲高齡再度成為世界冠軍，更打造成功的商業帝國。福爾曼1967至1997年期間征戰拳壇，綽號「大喬治」。他曾兩度獲得世界重量級冠軍，並獲得過奧運金牌，後以「福爾曼烤肉爐」成為知名企業家。

碧姬芭杜 91歲／法傳奇性感女星 關懷動保

碧姬芭杜(Brigitte Bardot)是法國電影界傳奇人物、1950及60年代電影界性感象徵。她1956年以電影「上帝創造女人」(And God Created Woman，)出道，在39歲息影前共演出約51部電影。她息影後定居在法國南部，1986年成立碧姬芭杜基金會，選擇放棄輝煌的演藝生涯，將生命與精力奉獻給動物福利及基金會。

勞勃瑞福 89歲／好萊塢金童 創日舞影展

勞勃瑞福(Robert Redford)9月16日辭世。他曾被譽為「好萊塢金童」，後來成為奧斯卡獲獎導演、自由派行動者，並創辦獨立電影界的重要平台「日舞影展」。瑞福身兼演員、導演與製片人，是美國新電影浪潮的核心人物之一，其橫跨60餘年的演藝生涯獲獎無數，包括一座奧斯卡獎

李察張伯倫 90歲／迷你影集之王 少女偶像

以1960年代電視劇「基爾代爾醫生」(Dr. Kildare)英俊英雄形象走紅的李察張伯倫(Richard Chamberlain)於3月29日辭世。他生前以「刺鳥」(The Thorn Birds)和「幕府將軍」 (Shōgun)等影集，獲譽為「迷你影集之王」。他早年活躍於劇場，之後以「基爾代爾醫生」(1961-1966)成為少女偶像。

金哈克曼 95歲／奧斯卡影帝 獲獎無數

奧斯卡金像獎得主金哈克曼(Gene Hackman)以細膩演技駕馭各種角色，於2月18日辭世，他飾演的角色眾多，從不情願的英雄到詭計多端的反派，讓他成為業界最受敬重且獲獎無數的演員之一。哈克曼也被視為「新好萊塢」(New Hollywood)運動的代表人物，演員生涯橫跨40餘年，1971年以「霹靂神探」(The French Connection)獲得奧斯卡最佳男主角。

黛安基頓 79歲／奧斯卡影后 教父經典

黛安基頓(Diane Keaton)10月11日辭世。這位奧斯卡影后以獨特氣質與細膩情感著稱，代表作包括「安妮霍爾」(Annie Hall)、「教父」系列與「新岳父大人」(Father of the Bride)等。基頓的演藝生涯超過50年，曾與伍迪艾倫(Woody Allen)多次合作，參演其8部電影。她獲頒奧斯卡、英國影藝學院獎與兩座金球獎並曾入圍艾美獎與東尼獎。

