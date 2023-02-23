筆者（左）與阿榮當年在红寳石酒樓婚宴上拍攝的婚照。（圖：作者提供）

1971年秋，我與男友阿榮「非法探親」抵達香港 。半年後，我進入位於港島銅鑼灣的法國聖保祿醫院工作，在產房照顧初生嬰兒，月薪400港元，每天工作八小時，星期天休息。醫院還提供免費的職工宿舍，飯堂供應三餐。阿榮幾經波折亦在新蒲崗XX牙膏廠找到一份裝箱的工作，月薪有800港元。

在醫院工作後不久，醫生幫我體檢，驗出我有嚴重貧血，醫生除了定期給我注射肝劑外，還要我多注意飲食營養。星期天休假，我和阿榮會相約一起去看電影 、逛街。他得知我貧血後，每次來看我，都會手拿一個保溫瓶，裝了他細心煲好的豬肝藥材湯，在醫院的大門外等我。我倆碰頭後，便會走進附近的家家樂快餐店，叫了簡單的午餐，我把保溫瓶裡的湯全喝光了。我芳心暗許，跟著阿榮過日子也許不錯，他肯定不會讓我餓肚子的。

醫院花園裡的花兒，在四季裡輪換著開了落、落了開……，已是1976年的盛夏了。我在醫院對面的聖瑪利亞堂中學夜間部完成了中五的英語課程，參加了香港中學英文科會考，剛獲得合格通知書。阿榮和我商量，是結婚時候了。當時阿榮在匯豐銀行當警衛，月入過千元，而我的月薪亦已加到800港元。但是我們都要供養在廣州的父母，每月的入息所剩無幾。在這樣的情況下，我自作主張把自己嫁出去。我們在北角清華街的舊洋樓裡找到一個連著廳的房間，月租400港元。

11月裡一個陽光明媚的星期天，阿榮的朋友開著一部裝飾了公仔、彩帶的老爺車，載我們去香港中環婚姻註冊處領了結婚證。當天晚上在銅鑼灣紅寶石酒樓擺了十桌酒席宴請親朋（每桌酒席收費400港元）。我沒有像香港新娘那樣穿上聖潔的白色婚紗和華麗的龍鳳裙褂，整個婚禮就只穿一襲式樣簡單、才花了100元元買的粉紅色晚禮服，阿榮一位同事幫我們在酒樓拍了這張結婚照。

親朋好友都很諒解我們，從他們的眼睛裡，可以讀到他們讚許的目光。親友們都為我們在香港自立自強，從一無所有、以一個人的尊嚴活著而欣慰；每個賓客都給我們大紅包，有些親戚還送我金鍊、金戒指。宴席結束後，我們連小費酒水，共付酒樓5000港元，這幾乎花光了我倆所有的積蓄。

晚宴結束後回到新居，我把所有紅包從塞得脹鼓鼓的皮包裡倒到床上，然後坐在床上逐一查點，出乎意料，總數竟有5000多元，另加一小堆金飾！我高興得跳起來，在床上不停地跳著歡呼：「發達囉，今次擺酒有賺啦！」阿榮立刻制止我並說：「別這麼大聲，隔牆有耳。」

就這樣，我與阿榮牽手40餘載，從香港來到美國直至退休 ，回想當年我沒有看錯，在近半個世紀的歲月中，阿榮沒有讓我餓過一餐。