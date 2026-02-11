我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

女兒書（全文完）

章緣
聽新聞
test
0:00 /0:00

遠處那棵雞蛋花，樹縫間出現一對明亮的綠眼睛。小王子，這是真的嗎？媽媽是不是又把她願意相信的事，當作事實告訴我？

曾芳恬鍥而不捨：「我記得你那時，看看照片又看看我，不是在比對我跟照片裡的人像不像嗎？」

「有嗎？」

「絕對有，所以我懷疑……」

「如果是我，我也會比對啊！」吳蒹蒹插嘴，「你自己拿照片比一比，你跟年輕的曾梓慧有多像。」

「現在是有多老？」曾梓慧抗議。

「現在是判若兩人啦，但是那種獨門的高冷，還是那麼迷人……」

媽媽和吳阿姨竟然打情罵俏起來，她還沒問完呢！

「那個男的呢？你怎麼想？」

「哪個男的？哦，那個送子娘娘。」

「送子公公！」吳阿姨更正。

「說真的，我沒有多想，我真的沒有陷在這個問題裡，我沒有時間。既然要把你生下來，我整個注意力就放在你身上了。跟你吳阿姨一起，天天散步、睡飽、吃好，看育兒書，小床、尿布、小衣服，還有玩具都準備起來。你生下來，看到你跟我一個模子刻出來的，我們、我們……」

陽光白亮、微風輕軟，樹葉婆娑和著鳥鳴，她們的淚水滑落臉頰，混入溫柔的池水。

「沒有給你一個爸爸，媽媽跟你對不起。」曾梓慧吸吸鼻子，「每個人都有過去，過去已經過去。我跟吳阿姨決定要一起過，就跟當年約定的那樣。」

她想著媽媽失去的、吳阿姨失去的，還有她失去的。這一切成就了什麼？

此時此刻。一切把她們推向此時此刻，媽媽又做回快活的單身母貓。

「媽！」

媽媽和吳阿姨靠過來，曾芳恬張開雙臂，三個人緊緊抱在一起，臉上都是濕的，都在笑。她們在混沌之流中，網到了那條魚。（全文完）

雞蛋

上一則

知名二代殯葬業者郭憲鴻 花了12年與遺憾和解

下一則

兩代食神／徐：食物視覺像老婆口紅 郭：風味能外帶嗎

延伸閱讀

誰惡作劇？小浪貓頭上套啤酒罐難掙脫 搶救1家4口籲認養

誰惡作劇？小浪貓頭上套啤酒罐難掙脫 搶救1家4口籲認養
去問愛麗絲（二一）

去問愛麗絲（二一）
女兒書（四七）

女兒書（四七）
女兒書（四六）

女兒書（四六）

熱門新聞

揪團旅行防失智

2026-02-06 01:00
（圖／AI生成）

當我真的老了

2026-02-07 01:00
愛羅在電影《大頭仔》中飾演歌手。（圖／愛羅提供）

夢的衣裳（上）

2026-02-04 01:00
中華民國國安會前秘書長蘇起。(本報資料照片)

那一年，我在世界日報／蘇起憶世報 如及時雨 像大補丸

2026-02-10 01:30

受騙進行時

2026-02-05 01:00
世界日報董事長王文杉(中)與總管理處總經理張漢昇(左起)、副董事長李厚維、社長張宗智及執行董事李德怡共同切蛋糕慶祝世報50周年。(記者許振輝／攝影)

世報50歲生日快樂 分享2個小祕密

2026-02-10 01:29

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返