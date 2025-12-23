我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

女兒書（一三）

章緣
聽新聞
test
0:00 /0:00

她看到一男一女兩個穿藍灰制服的工人，背竹簍、戴斗笠、手拿竹耙，模樣看是花匠，趨前一問，果然。女的笑咪咪說，就在前面，往前走，我們也要過去那裡。她連忙跟上，但是帶著孩子走得慢，一下子跟丟了。

都說這兒有幾畝的櫻花盛開，落花把草地鋪成花毯，這花海哪裡去了？看兩旁的樹叢、花圃似乎曾經過，那修得很好的柏油路、雅致的步道似乎也走過。兒子早就失了耐心，嚷著：不要看櫻花，臭櫻花、爛櫻花！

繞了快半小時，想放棄，又怕沒看到櫻花，被侄孫笑話寶島姑婆不靈光。後來她跟孩子終於看到了粉簌簌一片花海，氣喘吁吁走近，只見花海之中那兩個花匠席地而坐，男的咬一口饅頭、喝一口水，女的朝她笑。這一男一女會不會是花妖，故意設了「結界」捉弄他們？

為了紓壓，何文鈺看了不少大陸的仙遊劇。她對外的解釋是，有必要了解年輕人關注什麼，理解混入報告論文的新詞，結界練氣築基靈力元神意識海……

她轉頭對曾芳恬說：「沒有了，老家沒有了。什麼時候拆的，我都不知道。老家，就在這裡。」指著面前的公寓樓。

曾芳恬看著眼前灰泥牆面毫無特色的公寓，張了張嘴但沒出聲。

「他們把房子賣了，拆了，牆上爬的九重葛，爸爸種的，還有……」她清清嗓子，平撫心中的激盪，早晚有這一天，為什麼要驚訝。這幾年都沒有多走幾步路來看看，也許內心深處怕的就是這一刻。「可惜你沒看到，我本來想用它做傳記的開頭。我找找有沒有老照片，你應該看一下那個房子。」她惋惜地說。（一三）

上一則

隱身術

延伸閱讀

我的花花世界

我的花花世界
剛在青森錄影返台 7.5強震讓陳美鳳心慌「震了一下」

剛在青森錄影返台 7.5強震讓陳美鳳心慌「震了一下」
泰勒絲擬在羅德島豪宅辦婚禮 豪砸120萬元蓋花園

泰勒絲擬在羅德島豪宅辦婚禮 豪砸120萬元蓋花園
張杰槍擊案始末（一○）

張杰槍擊案始末（一○）

熱門新聞

中國鋼琴家朗朗（右）和愛妻吉娜．愛麗絲現身台北。（圖／牛耳藝術提供）

郎朗帶愛妻赴台灣 夫妻合奏音樂盛宴 重現17歲時成名作

2025-12-21 21:50
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族(上)

2025-12-16 01:00
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族（下）

2025-12-17 01:00

南柯一夢：未婚妻與我

2025-12-18 01:00

最美的圖書館

2025-12-21 01:00

開刀房的午茶時光

2025-12-17 01:00

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者