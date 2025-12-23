她看到一男一女兩個穿藍灰制服的工人，背竹簍、戴斗笠、手拿竹耙，模樣看是花匠，趨前一問，果然。女的笑咪咪說，就在前面，往前走，我們也要過去那裡。她連忙跟上，但是帶著孩子走得慢，一下子跟丟了。

都說這兒有幾畝的櫻花盛開，落花把草地鋪成花毯，這花海哪裡去了？看兩旁的樹叢、花圃似乎曾經過，那修得很好的柏油路、雅致的步道似乎也走過。兒子早就失了耐心，嚷著：不要看櫻花，臭櫻花、爛櫻花！

繞了快半小時，想放棄，又怕沒看到櫻花，被侄孫笑話寶島姑婆不靈光。後來她跟孩子終於看到了粉簌簌一片花海，氣喘吁吁走近，只見花海之中那兩個花匠席地而坐，男的咬一口饅頭、喝一口水，女的朝她笑。這一男一女會不會是花妖，故意設了「結界」捉弄他們？

為了紓壓，何文鈺看了不少大陸的仙遊劇。她對外的解釋是，有必要了解年輕人關注什麼，理解混入報告論文的新詞，結界練氣築基靈力元神意識海……

她轉頭對曾芳恬說：「沒有了，老家沒有了。什麼時候拆的，我都不知道。老家，就在這裡。」指著面前的公寓樓。

曾芳恬看著眼前灰泥牆面毫無特色的公寓，張了張嘴但沒出聲。

「他們把房子賣了，拆了，牆上爬的九重葛，爸爸種的，還有……」她清清嗓子，平撫心中的激盪，早晚有這一天，為什麼要驚訝。這幾年都沒有多走幾步路來看看，也許內心深處怕的就是這一刻。「可惜你沒看到，我本來想用它做傳記的開頭。我找找有沒有老照片，你應該看一下那個房子。」她惋惜地說。（一三）