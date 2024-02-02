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整個廣場屬於我（一九）

李東文

替他心疼，也心疼自己。這三年以來，虛度光陰，半點有益身心的事情都未曾做過。

因為內疚，也因為今天內心的波瀾足夠大，詩妍大方地開了個雞肉罐頭給檸檬。從楊建國手中接管檸檬她才知道，貓貓最愛的食物不是魚，是雞肉。以前楊建國總買新鮮的雞胸肉蒸給檸檬吃。後來又從熟客口中得知，貓最初生活在沙漠，所以才那麼怕水。沙漠沒有魚。

雞肉罐頭聞起來很香。有兩隻個頭不小的流浪貓不知從何處冒了出來，在旁邊擺出一個隨時會撲上來的架勢。她大發善心，用個一次性塑膠碗倒了些貓糧給牠們。又冒出來一隻瘦點的流浪貓，很老實地蹲在旁邊等候。野生、半野生的貓，有著明確的階層和等級，最強悍的吃完，次強悍的才開始吃，最後進食都必定最弱。

楊雪梅用個小碟裝著些碎了的點心過來，說要跟詩妍換杯咖啡喝。詩妍只賣奶茶，咖啡是自己弄來喝的，純屬興趣愛好。詩妍笑笑說正在減肥，不吃甜食，也不做虧本生意。

此刻詩妍不想搭理這個所有事情的始作俑者，楊雪梅卻不介意詩妍的臉色，放下點心，問詩妍有沒有跟楊建國聯繫。詩妍一聽怒了，因為她從楊雪梅的話中得出一個資訊：「你該主動聯繫楊建國」。她突然起來去關店，不再應酬楊雪梅。連她本人也覺得意外，為什麼總是如此輕慢楊雪梅？難道真的是在道德上鄙視她嗎？或者是吧，反正在他們家族聚會時，沒有人會提起楊雪梅這個人。打小詩妍就告知，楊雪梅水性楊花，所以舅舅才跟她離了婚。

母親打電話問詩妍，晚飯想吃什麼。老太太退休後精力過剩，對年近三十的女兒關懷過度而不自知。（一九）

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