「佳琪你是最有福氣的人。兒女雙全、父母健在，一家人都是才貌雙全，完美！」凌雲只有一個兒子，總是羨慕佳琪有一雙優秀的兒女。

「而且性格好，總是那麼溫柔寬厚，所以有福氣。」惠敏補充道。

「我最喜歡佳琪姊姊了，哪哪都好！」燕霞笑著說道。她跟佳琪相差五歲，比起和其他人將近十歲的差距，她跟佳琪更有共同語言，關係也更親密。

寒梅一面盤著核桃 、一面打量著佳琪，半晌不語，此時忽然說道：「你的脖子怎麼變粗了，去檢查下吧。」

佳琪滿心的幸福感一下被寒梅這句話，衝得無影無蹤。她跑到鏡子前左看右看自己的脖子，還叫老章一起看，也沒看出個所以然。鑒於寒梅烏鴉嘴的準確率，她還是去看了醫生，果然有兩顆不小的結節。

3

聚會是自助餐的形式。大家拿了盤子，選了自己喜歡的食物，然後三三兩兩坐著吃。女士們坐在早餐室，男士們坐在飯廳裡。

寒梅不在，女士們的聊天便如一瀉無阻的流水，歡快順暢。佳琪首先注意到凌雲的香奈兒，凌雲說剛去巴黎時買的。佳琪喜歡包包，不過很少買奢侈品包，只有一個LV包。燕霞看著香奈兒包也很是喜歡，然後說四千美元一個包，太貴了，她一般用Kate Spade。惠敏說她一直用Coach。

寒梅在的時候，總是說，她買包包只看品質不看牌子。她有一只皮質柔軟的羊皮包，她堅持認為這樣的包比奢侈品包好。

女人們從包包又聊到護膚品。燕霞盯著佳琪感嘆：「你的皮膚怎麼這麼好？最近用的什麼護膚品？」

佳琪笑說她用了亞曼尼粉底，遮瑕效果比較好。她又說她護膚品最近在試用修麗可，還不錯。（五）