我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口

寒梅的烏鴉嘴（五）

水影

「佳琪你是最有福氣的人。兒女雙全、父母健在，一家人都是才貌雙全，完美！」凌雲只有一個兒子，總是羨慕佳琪有一雙優秀的兒女。

「而且性格好，總是那麼溫柔寬厚，所以有福氣。」惠敏補充道。

「我最喜歡佳琪姊姊了，哪哪都好！」燕霞笑著說道。她跟佳琪相差五歲，比起和其他人將近十歲的差距，她跟佳琪更有共同語言，關係也更親密。

寒梅一面盤著核桃、一面打量著佳琪，半晌不語，此時忽然說道：「你的脖子怎麼變粗了，去檢查下吧。」

佳琪滿心的幸福感一下被寒梅這句話，衝得無影無蹤。她跑到鏡子前左看右看自己的脖子，還叫老章一起看，也沒看出個所以然。鑒於寒梅烏鴉嘴的準確率，她還是去看了醫生，果然有兩顆不小的結節。

3

聚會是自助餐的形式。大家拿了盤子，選了自己喜歡的食物，然後三三兩兩坐著吃。女士們坐在早餐室，男士們坐在飯廳裡。

寒梅不在，女士們的聊天便如一瀉無阻的流水，歡快順暢。佳琪首先注意到凌雲的香奈兒，凌雲說剛去巴黎時買的。佳琪喜歡包包，不過很少買奢侈品包，只有一個LV包。燕霞看著香奈兒包也很是喜歡，然後說四千美元一個包，太貴了，她一般用Kate Spade。惠敏說她一直用Coach。

寒梅在的時候，總是說，她買包包只看品質不看牌子。她有一只皮質柔軟的羊皮包，她堅持認為這樣的包比奢侈品包好。

女人們從包包又聊到護膚品。燕霞盯著佳琪感嘆：「你的皮膚怎麼這麼好？最近用的什麼護膚品？」

佳琪笑說她用了亞曼尼粉底，遮瑕效果比較好。她又說她護膚品最近在試用修麗可，還不錯。（五）

核桃

上一則

台「信義誠品」熄燈 美好書店年代的消逝或新的開始？

下一則

抗癢之路

延伸閱讀

消費者減支出 香奈兒看淡景氣

消費者減支出 香奈兒看淡景氣
又一家奢侈品大廠示警 香奈兒：明年精品業景氣恐更艱難

又一家奢侈品大廠示警 香奈兒：明年精品業景氣恐更艱難
未成年男孩偷賣家中31斤金條買蘭博基尼 媽氣得報警

未成年男孩偷賣家中31斤金條買蘭博基尼 媽氣得報警
3大名品禁轉售令 南韓制止

3大名品禁轉售令 南韓制止

熱門新聞

黛安∕圖

等待浪子歸來的女人（上）

2023-12-22 01:02
信義誠品今晚平安夜正式謝幕道別，誠品董事長吳旻潔（左四）、董事童子賢（右四）率領誠品團隊與民眾一起熄燈倒數。（記者侯永全／攝影）

全球最大繁體中文書店「信義誠品」正式熄燈 現人潮留影

2023-12-24 10:31

婆媳恩怨三十年（下）

2023-12-18 01:01
黛安∕圖

等待浪子歸來的女人（下）

2023-12-23 01:02
兩名身分未明男子合力拆走班克西作品。（美聯社）

班克西新作現身倫敦 不到1小時就被偷 竊賊抓到了

2023-12-24 02:00
妮妃雅去年8月到紐約發展，試圖探索更多突破自我的可能。（路透）

「魯保羅變裝皇后秀」首位台灣人 妮妃雅掀黃色旋「瘋」

2023-12-19 01:10

超人氣

更多 >
香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢