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富貴門（四）

王婷婷

杜峻峰心情都好了，他覺得這種大剌剌的女人很可愛，比李霞那種謹慎的、戒備的、性格內斂又挑剔的女人可愛一百倍。

大概夫妻不能成天守在一起吧，除非隔三差五做點睡前、睡後運動，否則容易看不順眼。幾年前，李霞的身體開始排斥他，大概癌細胞是從那個時候開始裂變的。他還以為自己的小動作被發現了，很自覺地藉那個機會，清理了個乾淨。其實他早就膩了，什麼事都懶得主動做，被女人追著問這個、問那個煩得他要死。他也很賣力地表現了，對方很勉強。

後來，李霞免了他的稅賦，他舔著臉主動交公糧，皇后娘娘嫌棄地讓他去睡客臥，說他影響睡眠。杜峻峰沒說過他睡得也不好，整夜整夜睡不著，每天中午才起床。家庭醫生不給他開安眠藥，叫他去運動、去跑步。他讓人從中國寄來各種安眠藥，吃一粒睡著了，又混過去一天。

鍾馨馨的中國駕照翻譯後，可以用三個月，教練陪著練習了幾次，她就開著車滿世界跑了。但她說女人去賭場不安全，尤其晚上身上帶著不算少的現金。杜峻峰無所謂，他幾乎快習慣被這個女人煩了。除了和幾個朋友去打打高球，偶爾聚在一起吃吃烤肉、喝點啤酒，他的社會生活少得可憐。從前，說的是在國內時，如果不太挑剔，一天能喝五頓酒。有時候分身乏術，就把客戶、朋友，也會有各種名目的同學等湊的局，安排在他參股的酒店相鄰的包間裡，他一邊坐半小時，再去另一邊。

他最煩太太拖著他去和一幫閒得發慌的太太們聚會，她們太呱噪，拍照時矯揉造作。而他一直滿臉堆笑不算，還要回答她們很蠢也很幼稚的問題。（四）

駕照 癌細胞 高球

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