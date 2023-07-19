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加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

金山撥400萬支持小企業租店 最高可獲2.5萬首期租金

12B03租客（二二）

紅山玉

真惡心。阿蘭忽然說了一句，原來他忽然看見一個方便麵桶裡正蠕動著的白色東西，還有那不知道啥時候死去的胖胖蒼蠅。

我從劉曉光廚房的抽屜裡，取出來一個大的黑色塑料袋，將這些垃圾裝了起來，包括那隻蒼蠅。哈德先生雙手掐著腰，看著我做這些。阿蘭挺著他像是懷了七個月身孕的肚子喘著粗氣，他又說了一句：真惡心。

收拾完，我問哈德先生：下一步怎麼辦？我把鑰匙遞給他。

我去找公司，公司會出面找他的擔保人。衛生間浴缸和瓷磚之間的縫隙都需要重新打膩子。他這個室內的損失還不大，關鍵是樓下。哈德先生一指腳底下：她可不是一個省油的燈。

哈德的雙眼射出一道光，那光很快又暗淡下去。我們讓她直接找這個劉先生，恐怕不行，她會說她租的是咱們公司的公寓，而且她的價格是全樓裡個人負擔最重的。每一層的同一戶型都是一大家子住，只有她是一個人，一個人就是一家子。這樣的最不好對付，她一定會盯上咱們三個。

你們兩個先收拾房子，把他沒用的東西收拾到一起。如果有壞的食品，你們可以直接做主扔掉。我出去一趟。

哈德先生邁著小碎步，離開了12B03。這房間只剩下我和阿蘭兩個，我在廚房收拾，阿蘭到衛生間收拾。我打開冰箱，冰箱裡東西不多，冷藏室有半個麥當勞的雙層牛肉漢堡、有兩個已經長毛的西紅柿，還有半打雞蛋，僅此而已。我拿起一個雞蛋看了看，上面的日期寫著2023年1月5號，看來這還是三個月前他買的雞蛋。我打開冷凍室，裡面有半盒羊肉片、半盒牛肉片、一個塑料袋包裹著的半個榴槤。（二二）

雞蛋 麥當勞

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醜蔬菜

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