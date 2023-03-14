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華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元 不敢告訴親友

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影中囚（六）

孫愷愉

然而，吉米長大後，山姆漸漸與克拉拉和吉米疏遠了。

山姆和克拉拉是高中同學，從第一天上學起就相互吸引。

克拉拉從小喪母，和山姆一樣。克拉拉有一個比她年長很多的哥哥，山姆有一個比他年長很多的姊姊。

兩人越走越近，但他們的故事卻在畢業舞會那天中斷了。

畢業舞會結束後，克拉拉帶山姆去參觀她父親的遊艇。

「我父親答應把遊艇借給我一晚，當作畢業禮物，唯一的條件是我不把它開走。」

「遊艇不開，怎麼會好玩呢？」

「你這個傻子！」克拉拉拉著山姆的手，朝碼頭跑去。

兩人跳上小船，興致勃勃地探索每一個角落。

「我們來聽音樂吧！父親在船上放著一台舊唱機，他老是在這裡聽同一張唱片。但他從來沒有告訴我那是什麼唱片，也說他聽音樂的時候不要打擾他。」

「你沒聽過？」

「沒有。」

「那我們來聽聽吧！」

克拉拉打開唱機。

唱機傳出一首叫〈月夜〉的歌曲。

靠近我，你會聽到心跳的內容，像一個魔法時鐘。

這藍色的夜喚起我的夢想，天上亮起最好的燈塔。

假如我給你一個吻，這不是罪過。

克拉拉一傾身，嘴唇幾乎碰到了山姆。山姆伸出手，試圖搆到唱機，想停掉音樂，躲開這個局面。

山姆一動，嘴唇和克拉拉反而碰上了，為時已晚。

「奔流吧！歌聲中的小貢多拉，順著夢想的河流而下。」歌聲繼續。

山姆試圖忘記那天晚上，克拉拉卻在暗中等著他。他們在不同的城市上了不同的大學，只在暑假短暫見過面。

克拉拉有很多追求者，她最終挑了一個。

命運安排山姆進入了克拉拉父親的公司，克拉拉的丈夫剛好是山姆的經理。（六）

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