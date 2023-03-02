這邊嘴上安慰著王娟，那邊朱鳳凰已經想好了一個主意，就等著回家後和丈夫童謀商量一下。如果他也同意，這件事就這麼幹。對了，就這麼幹了。

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賣店協議簽好之後，李俊杰的心逐漸開朗起來。這就如同連綿下了一個月的梅雨之後，原本鋪滿整個天空的雲彩一下子被一股溫暖的風吹散了一樣，天空變得晴朗起來，一束陽光從雲隙間噴射過來，李俊杰的心一下子亮堂了很多。

站在店裡，忙完進出的客人之後，他戴上耳機，聽起了手機 中儲存的台灣流行歌，比如童安格那首〈明天你是否依然愛我〉，還有王傑的〈一場遊戲一場夢〉。想起那時候的好時光，他和王娟徜徉在武漢 大學的珞珈山上、徜徉在武漢大學的那一片櫻花海中，那時候的他們是多麼年輕啊！

如今他們的兒子都已經走上了住院醫的工作崗位，再有五、六年，老二李希也即將邁入大學校園。到那時候，自己和老婆可就能夠徹底輕鬆下來了，要去哪裡玩玩呢？對，去法國，老婆帶著倆兒子去過一次，回來後說法國南部那個罌粟花海啊，怎麼就那麼漂亮！

王娟回來後，還特意查詢過罌粟花是不是就是虞美人。王娟還給自己背誦了南唐後主李煜那首著名的「春花秋月何時了」，李俊杰只記住了其中兩句，「問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流」。

他聽著王娟眉飛色舞地講述著在法國南部看罌粟花海，講述了莫內筆下吉維尼花園的睡蓮等經典歷史古蹟和風景名勝 ，說實話，李俊杰是有一點點嫉妒的。（二一）