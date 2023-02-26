自己這是真的老了，乍忘了這個茬兒了呢？他抓起電話，給王娟掛了過去。

「娟子，那個給你口罩 ，咱又用她買了李想那套公寓的人，不就是地產經紀嗎？找她得了，熟悉又省事。」

此時的王娟剛剛給一個也是自己老家那邊來的地產經紀人，打了一個電話。那人說現在房地產 市場非常火熱，雜貨店不行，幾乎沒有多少老牌經紀人願意去賣。對地產經紀人來說，這個時候賣雜貨店不算是非常有利的時候。

王娟聽出來了，人家這位做了好多年地產經紀人的老鄉言外之意，就是沒有瞧得上自家這個小雜貨店。相比動輒幾十萬或是幾百萬的房地產來說，一個不足十萬加元的雜貨店，屬實像一隻小麻雀一樣，店雖小卻五臟俱全，插手進來，也沒啥油水可賺，還不如不做呢。而且即便接了活兒，也不知道什麼時候能順利出手。

她放下電話，正思考著找誰做代理人的時候，李俊杰的電話就進來了。趕早不如趕巧，李俊杰電話裡提到了朱鳳凰，王娟一想也是，別的老牌經紀人都看不上雜貨店，那也就得找這個新經紀人了。只有新經紀人在這個房地產最熱的時候，才有時間接這樣的單子。她撥通了朱鳳凰的電話。

朱鳳凰正在自己家的地下室跳繩，跳了好多次也無法超過五百個。正對著自己的兩條腿生氣，電話響了，是王娟。王娟簡單說了一下自家雜貨店的情況。王娟說自家的店是一個福氣店，曾經中過大獎，而且現在每天都是正現金流。如果沒有這個新冠疫情 ，這個店要十萬多，也是不成問題的。趕上疫情，自己打算少要一些。（一七）