好半天，他一下子蹦了起來，終於喊了一句：「珍妮佛，我他媽再也不是窮光蛋了！你他媽的還不嫁給我？不對，索菲亞比你漂亮，比你還他媽年輕呢！」

李俊杰也不管客戶嘴裡叨咕的是啥了，他自己盤算著按照彩票的經營規則，自家店裡可以拿到八萬九千多加元的佣金啊！這等於是自己免費拿到了這家店一樣，不是嗎？

客人在第二次確認自己就是大獎得主後，拉住李俊杰就不停地感謝。他說：我買了十年的彩票了，第一次在你這個店裡買這張彩票，我就得了本省唯一一個大獎。你啊，就是我的上帝！李俊杰也高興得滿臉都漲紅了。

等到客人揣著那張價值差不多千萬的彩票，小心翼翼離開店裡的時候，李俊杰的心都平靜不下來。他到貨架上拿了一瓶蘆薈汁咕嘟嘟灌了下去，顧不得擦一下黏糊糊的嘴巴，就趕緊給王娟打電話。

王娟褲兜裡的手機 振動的時候，她剛剛化驗完一小試管大便樣品。對於和鮮血、尿液、糞便打交道的尋常生活裡，她早已經練就了一身金剛不壞之身。這些不就是自己的日常工作嗎？這和那些開店賣菜的、賣水果的雇員或者老闆們，又有什麼兩樣呢？

她接起來電話，聽到了李俊杰那幾乎是破了嗓門的音調：「老婆，咱發財了！店裡出了頭獎！」

一向不關心彩票的王娟，像是沒聽到這個喜訊一樣，只是說了一句：「正工作呢，哪有閒工夫聊天！」「啪」的一聲，她按斷了電話。只剩下電話那頭的李俊杰舉著個手機，聽著對方掛斷後的長音。他心想：這娘兒們是不是上班都上傻了？

晚上，李俊杰破天荒地早了一個小時關了店。（一二）