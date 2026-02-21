去年感恩節 ，休士頓（Houston）一間老人公寓的大廰裡，兩百多人歡聚一堂，喧鬧歡騰，熱鬧非凡。當公寓經理辛蒂宣布慶祝會開始時，十多名荷槍實彈的警察走進大廰，雷鳴般的掌聲、歡呼聲、樂曲聲瞬間響起。

警察們一個個大步流星地走到席間與老人一一握手，他們穿著整齊畫一、挺拔鮮亮的警服，腰別執勤的槍枝，威嚴幹練，英姿颯爽。他們對著老人滿臉笑容、慈眉善目，宛如遇見多年好友。

精采的還在後面，他們端著食盤、拿著水瓶，一趟又一趟、不厭其煩地穿梭在席間，給老人送食物、飮料和水；當老人們一邊津津有味地品嘗著美食，一邊與鄰座談笑風生時，一些能歌善舞的長者與警察們跳起交誼舞。

抽獎活動開始了，警察們又忙著為中獎者送去禮品，笑得合不攏嘴，比自己中了獎還高興。慶祝會接近尾聲，不少老人意猶未盡，久久不願離去，他們有的與警察跳起舞，有的拍起合照。田先生目睹了這場聚會，十分感動，用手機詳盡地記錄了過程，做成一段視頻，獲得了數萬粉絲好評。

對視頻帶來的讚揚聲，公寓的老人既高興，又覺得這樣的警民互動在休城實在是常事，不足為奇。不只感恩節，我們公寓每逢節慶聚會，都有警察來服務和捧場，不但增添了歡樂氣氛，還讓老人感受到警察兄弟的人情味。

警察們平日還密切關注公寓老人的安全，每年都會來作防災防盗報告，帶領老人作防火演習。每家住所内都有幾處報警拉線，如遇急事，伸手一拉線，警察即時趕到；我們公寓有名失憶老人不止一次迷路，也多虧警察送她回家。

我們社區的警察與公寓領導聯繋緊密，在疫情 肆虐中，公寓經理辛蒂失去了外孫和女兒，成了孤寡老人。她是名七十七歳的白人老太太，在公寓幹了十多年，本打算辦理退休 ，哪知遭遇這一大禍。她改變主意，決定暫不退休，餘生要多為老人服務，自此工作更賣力，事情辦得也更好，公寓環境更安全、美麗了。警察們洞察了這一切，便與公寓的副經理、協調員祕密策畫了一場經理的慶生會。

慶生會那天，一群警察將辛蒂簇擁進會場，為她送上賀卡、表彰信，老人們送上鮮花、禮品，在全場熱烈的歡呼聲、掌聲中，辛蒂感動得涕淚盈眶。

公寓愈來愈好，老人過著安全、幸福的生活，不能忘記感謝警察們的經常關心和照顧。