久未露面的朋友，重新回來上運動課了，沒想到外向樂觀的她，竟然訴苦好像得了憂鬱症 ，什麼都提不起勁，這一天是勉強來上課的。那不像她啊！於是我們遊說她下課後，開車帶大家到一家新餐館吃午餐，並且為她解憂。坐在她車上，彷彿回到從前她帶著我們東奔西跑的日子，她似乎也變得快樂起來，她頻頻表示，快四年沒當我們的司機了。

北加州 核桃溪（Walnut Creek）老人社區運動班有不少中國同胞，大家見面聊天，長期下來都變成了朋友，其中的她值得一提。

她總是笑臉迎人，看到新來的夥伴，便會主動歡迎並上前交談，傳遞一些有用的訊息。她的穿著如年輕人，大綠、大紅、大花勇於穿上身，充滿喜悅的氣息，我笑稱她是「辣妹」，誰知道她的孫兒女比誰都多，總共有八個。

她關心朋友，才認識不久，有二天我感冒在家沒去運動，她來電話詢問怎麼沒見到我？一聽我咳嗽不停，她立刻表示，她有一種特別有效的止咳劑。剛掛完電話沒幾分鐘，她就已經站在我家門口，送潤喉劑來了。

冬天下午窩在家中，突然門鈴大響，原來她心血來潮，在家烤肉鬆麵包，自己聞聞好香啊！忍不住要與朋友分享，她把做好的二條長麵包切段，忙不迭的在冷風中分送幾家。我一邊喝熱茶一邊吃著剛出爐的香鬆麵包，幸福又滿足的滋味油然而生。

天熱了，她會自製冰鎮酸梅湯；秋涼了，她會做台灣刈包或滷牛肉送到我家給我，然後轉身就跑，忙著再送去下一家，她總是帶給我太多的意外驚喜。

她愛美食，哪家日本餐館有鮮美蒸魚？哪家西餐廳正特價供應上好牛排？又或是哪裡的中國樟茶鴨口味一流，她希望大家也都能品嘗，於是她會開著一部紅色汽車，在不同的日子，分批帶朋友去嘗鮮。

她得知四十哩外Fremont城市，有一家店販賣美味的菜肉包，於是就不定期地幫大家訂購，這家十顆，那家二十顆，她交代仍在工作的丈夫，下班後繞道去取剛蒸好的包子，然後再逐家分送。想到她那擔任出版社老闆的詩人先生，像送貨員似地滿載一車還冒著熱氣的大包子，就覺得是十分有趣的一景。幫朋友的忙，夫婦倆都不嫌麻煩，他們是南灣「新希望華人癌症關懷基金會」的長期義工。

她愛約朋友在梅西百貨 大減價時一起血拼，為她的孫兒女買衣物。她會載沒車的朋友去看醫生、理髮、買菜，幾乎有求必應。

逢年過節社區有慶祝晚會時，她先開支票幫大家報名訂位，我們樂得偷懶，聽她安排，只等著穿著整齊去赴宴，我們尊稱她為「領導」；稱她「領導」時，她推辭說：「我怎麼當得了『領導』？我只是台語中的雞婆，愛多管閒事而已。」她的熱心腸，當她朋友的人都很受益。

這次的相聚，大家有如久別重逢，彼此愉快地談笑，我們一口咬定她沒得憂鬱症，而且根本輪不到她憂鬱，她只是因為幾年的深居簡出感到失落。況且孫輩們長大了，不必她忙著買衣購物，朋友的服裝也夠穿了，不用她帶著添衣。

那時大家怕染疫，盡量減少外出吃飯，如今新冠病毒已如感冒般，變調的生活漸漸恢復正常，辣妹「領導」，請妳還是像往日一樣，經常開車載我們外出走走吧！「領導」對我們的關心很感動，這頓飯她請客，並且同意應該正常過日子了，她答應我們，以後會常找大家快樂聚會。

日子要快樂地過，期待她再駕車載我們這些不愛開車的人出去玩。