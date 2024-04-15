近年來妻子老了，實在無法像往日一樣，定期打掃全家。在她眼中我們的家愈來愈髒，但她又沒有精力自己親手打掃，她為這件事非常煩惱，所以下定決心要雇人到家中定期清掃。

這一年來我們經歷過三種不同的清潔工，最初我完全沒有介入妻子挑選清潔工，她在網路上找人，來的是一個中年墨西哥 婦女。她一到我們家就說「非常髒」，先要來一個深度打掃。

這次經驗使我發現了如今在美國還有變相的奴役制度，女工們都是來自墨西哥，工頭婦人手中的幾個女工，不會講英語也沒有車，完全靠這個工頭婦人安排。真正做工的是幾名年輕女子，要價非常昂貴，第一次我們就付了七百五十美元。

兩個年輕女工花了幾個小時，用了強效清潔劑，事後我們還要自己用清水洗去這些清潔劑，我非常不滿意這樣的成果，中午我要吃飯時都無法進廚房，要上廁所也不知道去哪一間，地板是濕的，也不方便行走。

我認為濕的環境才會變髒，因為會發霉，乾的環境只是亂，而不是髒，不會使人生病，只是看起來不順眼。我們家雖然有點亂，但不必用到強效清潔劑。

妻子雇用了她們幾次，她們總是大遲到，害得我們在家等很久。事前我們還得把家中物品收好，她們才開始動手打掃。事後我們還要花時間及精力去恢復原狀，我的書房雖然亂，但我拒絕她們清洗我的書房，因為我實在討厭那些化學清潔劑。

尊重妻子的想法，不想引起兩人的爭吵，我建議另外雇用別人試試。後來我們聘用了一名婦人，來應徵時說得天花亂墜，真正上工時還帶來一個嬰兒，而且特別申明工時不能超過兩小時半。她只是在表面上隨便打掃就結束了，我們只雇用一次。

後來我另外找到別的清潔工，她們幾個好友全是墨西哥人，平常都在我家附近工作，周末要賺外快，每次來都是兩、三人，有人清掃廁所，有人整理廚房。這次我們學乖了，要她們使用我家的毛巾和清潔用具，否則她們會拿一條毛巾洗廁所又擦廚房，令人感到惡心。

我忍不住想問：「要多乾淨才算乾淨？追求完美的清潔是無止盡的，更是永遠不可能達成。」

若要表面上看起來乾淨，那不一定是真的乾淨。住進一間旅館，走進房間看起來算乾淨，但我就是覺得不乾淨，杯子不敢用，床罩也不知何時曾清洗過，我也不敢坐馬桶。

相較之下，我們家絕對非常衛生，但可能看起來有時有點亂，那不是不乾淨，只是有點亂。所以我還是要問：「是要看上去乾淨美觀？還是要用起來乾淨衛生？到底要多乾淨才算乾淨？」