七、八年前曾聽朋友說，他女兒去歐洲公務之旅，回家後才發現，自己把手機忘在座位上了，她用衛星定位追蹤發現，她的手機明明還在她的座位，於是詢問航空公司，但對方回答這班飛機早已又飛去好幾個國家了。等了一周，飛機回到舊金山 ，才發覺手機是滑落到兩個座位的夾縫中，難怪沒被人發現，經過了一周煎熬，她嘗到了失而復得的喜悅。

數月之前，我就開始籌畫參加洛杉磯 校友舉辦的旅美空小校友回台訪問團，難得邀請到年邁的鄭兄結伴同行，我忽略了年紀大的人會有學習和認知障礙，於是一路上發生了許多我始料未及的事。好不容易我們的環島之旅接近尾聲，在一處高速公路的休息站下車，我們和另一對老夫妻各自從大巴士拿出了行李後，叫了計程車，先將老夫妻送返家中，我們就直奔桃園機場準備搭機返美。

怎知到了機場，鄭兄告訴我，他拿錯了別人的行李，那個箱子不是他的，這該如何是好？我們一車五十名校友，分散世界各地，現在早已鳥獸散，不知去向。鄭兄到洛杉磯的飛機三小時內就要起飛，他又不熟手機、電腦，我只好放下自己的登機手續，幫他打電話和傳簡訊分別通知團長、群組團體，好不容易聯絡到苦主，請她搭計程車趕來，交換行李箱後，往返車資由鄭老先生全額付款，以彌補他的過失。

好不容易辦完了鄭兄的事，輪到我自己該辦登機手續，由於這家新航空公司服務品質很好，工作人員都和藹可親，於是我大膽提出一項要求。十天前我飛回台灣入境時，飛機落地，我開始整理行頭，我準備了兩個黑色腰包，一個裝有美元，另一個全新的黑色腰包裡面放了約兩萬元新台幣，當時我放在座位上忘了拿，不知道現在能否找回來？

我拿出了入境台灣時的機票存根、座位號碼為證，那名漂亮的客服人員很有耐心地問我：「妳為什麼遺失了這麼久，還不來登記呢？」我據實以告，由於我住在旅館，沒有台灣的電話可以打來航空公司詢問，然後我們就開始了校友會的全台參訪行程，直到現在我要搭機回美國，才來問問看，看有沒有機會可以找回腰包？因為裡面除了現金，全無身分證明文件，我實在不敢奢望能夠找回來。

客服人員聽完後，馬上幫我打電話去詢問，竟然有著落了，對方說叫我去認領。可是機場那麼大，我又帶著沉重的手提行李，這時一個年輕的地勤小伙子主動向我伸出援手，他接過我手上的行李，帶我過馬路去機場對面的航警局認領失物，可是我看見桌上黑色包包及許多現金，我馬上說：「那不是我的東西。」

於是年輕小伙子又很有耐心地帶我回到機場大廳，再到另一個失物招領部門辦理登記手續，出乎意料之外，我真的找回了遺失十天的黑色腰包；我感動到無以為報，趕快拿出我身上的一張兩百元儲值悠遊卡表達心意，除了滿心感謝，心中更充滿了幸福感。

我看到了這麼多善心人士的幫忙，看到了人性的光輝，原來這個世界是這麼美麗，離台返美在臨上飛機前橫生枝節，卻是畫上了完美的休止符。