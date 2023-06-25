藝術的美醜終究來源於生活，一道街、一巷口、一堵牆、一幅畫，畫盡人世間各式人物，形態迥異，光怪陸離的畫風終也能獨樹一格。(圖片：作者提供)

假如你問我去南美洲旅行，對墨西哥 和智利印象最深刻的是什麼？我會毫不猶豫地告訴你：美哉壁畫，醜哉塗鴉。

漫步在街道上，放眼望去，到處是色彩濃烈、畫風奇特的壁畫，令人駐足、觀賞和拍照。車行駛在城市中，路旁建築上那一幀幀壁畫從眼前閃過，它們居然成為吸引我最強烈的城市風景。

那天從西雅圖出發，當晚我們在墨西哥城停留一晚。出租車駛入城郊街區時，牆壁上的塗鴉接踵而至，處處可見，尤其車行進到一段比較髒亂的窄小巷子裡，人頭攢動，兩旁的小商販和路人們擁擠繁忙，初來乍到的遊人將牆上那些雜亂不堪的塗鴉，不自覺地跟貧窮和治安差畫上等號。八點鐘出門去餐館吃飯，我們暫居的民宿大樓門房老大爺特意追出門，再三叮囑我們要小心照看好自己的錢包。走在乾淨豪華的商業大街時，人還無憂無慮，一旦走進牆壁上到處都是毫無美感的塗鴉街上，便情不自禁地加快步履、提心吊膽，直到走入預定好的餐館內，才安下心來。

在智利的首府聖地牙哥 時，情形也差不多。街區多些精美的壁畫，但塗鴉也是處處可見。

最後一天，租了一輛車，開車從聖地牙哥出發，兩小時後，到達智利最大的海港城 市瓦爾帕萊索。這座城市的最初居民是從事農業生產的皮昆切人。 一五三六年，西班牙航海家胡安‧德‧薩阿維德拉登陸當地，取名瓦爾帕萊索，以此紀念他的西班牙出生地。智利獨立後，瓦爾帕萊索成為遠洋運輸行經麥哲倫海峽和合恩角輪船的中轉站，如今它是一個多元文化的海港城市。

這座城市建在山坡上，如同舊金山那樣有著陡峭的爬坡，車開在路上猶如坐過山車般帶點震動，我們沿街行走，這處街區以壁畫和塗鴉著名。

走下街邊一處樓梯，落差的牆壁上有一幅巨型人物肖像壁畫，把莫扎特那種桀驁不馴的性格，透過一頭飄逸蓬鬆的髮型、一雙炯炯有神的眼睛和微翹緊抿的雙唇，表露得淋漓盡致，令人讚嘆。許多壁畫將建築上的鋼筋、管道、溝渠、樓梯或植物融在構圖中，成就獨特的造型，壁畫的色調也極具誇張，彰顯南美畫風的原始質樸，幾何圖案猶如畢卡索繪畫，空間感極強、豐富多變。

人景交融讓壁畫的主題有了我自己的詮釋：站在壁畫前，打開海邊花園的一扇鐵籬笆門，走出來一位美女，一襲長裙、一頂白色花邊的遮陽帽，臉上的喜悅融進優美的壁畫中，渾然一體；另一處的大型壁畫是一幅南美熱帶雨林，人從那裡經過，沐浴著一身陽光，帶走了一片青翠。