台灣人把青芒果加以淡淡醃漬 而命名為情人果，因為其味酸中帶甜，恰似幾分甜幾分酸、萬般滋味兼有的戀愛滋味。而我卻覺得另有一物感覺上更像幾分，因為除了酸甜兼有，還有殷紅誘人的色彩，那便是號稱「抗氧化之王」的石榴。

我與石榴邂逅於三十多年前加拿大 賓頓市，石榴是當地超市賣場常見果物。有一次內子一時興起帶了兩顆回家，第一印象並非很好，因為買到的似乎甜度少過酸度，而且還酸中帶點兒青澀味，吃起來十分麻煩。最重要的是，此物碩大，一個人吃一顆根本吃不完，內人自己不吃，家人也無人喜歡，我怎麼努力也只吃完半顆。

加拿大的房子和台灣不同，一整年維持著室內空間恆溫，我所剩半顆石榴，兩三天後外層果肉幾乎乾了，吃來更是風味大減。

這件事隔了許久，內人有一天又帶回來一顆，她說，這種水果營養價值非常高，今天賣場所賣無論顏色或體型比上一批更美，希望我再試試。

這次買回來的果肉甜度很高，粒粒飽滿晶瑩，視覺味覺均好，兩人吃得齒頰生香，她還好奇我怎麼說不好吃呢？

往後在加拿大的居住時光，內人偶爾就帶一顆石榴回家，我也開心享用，這才知道此物之營養價值和故事。在古希臘神話中，冥界的王后普西芬妮是宙斯和大地女神狄蜜特的女兒，被冥王黑帝斯綁架到冥界，後來經過太陽神赫利歐斯及宙斯出面處理，終於找回普西芬妮。但由於普西芬妮吃了冥界的石榴，必須每年要回冥界四個月，因此人間開始有了四季。石榴的背後竟然有這樣的故事，倒也是意外。

我目前的自家小園便種有多株石榴樹。我種石榴不存有採收的期待，只是貪著詩句五月榴花映火紅的賞花美景，石榴開花的確也十分嬌艷醒目。最有趣的是，花謝之後結出小石榴，形狀有如漁港出售的小章魚，十分可愛。

由於我放任著沒有仔細照顧，結出來的石榴大多只長到乒乓球大小，和加拿大買到的根本大小懸殊。

有一次松鼠嗑掉半顆，我看剩下的半顆，裡頭結出來的果粒居然也相差不多，試摘樹上一顆，甜酸味道也幾分相仿，卻是外表品相不佳而未多加嘗試。

台灣本地品牌的賣場所售石榴稍小，美式大賣場所賣的則幾乎比加拿大買到的還要大顆，我立刻購買，重新回味初戀的滋味。

當年加拿大每顆九十九分加幣，現在台灣每顆九十九元台幣，滋味不變，價格變了。