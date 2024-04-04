一九五○到一九六○年代，台灣在農業時期，也是我的童年時期。那時的社會經濟雖不寬裕，但無礙於孩童聽到幾種聲音的興奮：「吧噗！吧噗！」由遠而近的聲音，是賣冰淇淋的車來了；「呼嚕！呼嚕！」的竹筒搖櫓聲，表示賣又香又甜烤地瓜的來了；「卡啦！卡啦！」作響的搖筒聲，是拿空鐵罐換花生麥芽糖的時候；聽到「碰！」的一聲轟然巨響，一定是爆米花的聲音，拿一碗米衝出去，一塊錢可爆一大袋。

賣豆花的小販是天生的歌唱家，「豆．花～豆．花～」，「豆」一個高亢短音，到「花」的時候，頓一下，換成低音緩緩地延伸下去。賣豆花的叫賣聲，高低起伏，抑揚頓挫，一年四季歡樂地飄揚在大街小巷，聽了，忍不住要出去看一看，花個幾毛錢嘗它一碗。

夏天炎熱，是賣冰棒的時候，常看見有人推著腳踏車，車後架上有一個木箱，裡面裝著台灣稱為「芋仔」的芋頭冰。小販手上拿著一個發出「叮噹！叮噹！」聲的木柄搖鈴(見圖)，一面走，一面搖，一面喊：「芋仔冰，芋仔冰，有食會上天，無食會發癲！」小販是文學家，叫得押韻，叫的是五言絕句，也是通俗的順口溜。舔著冰涼的芋仔冰，欣賞著文藝氣息的叫賣聲，是夏天的一大樂趣。

冬季天冷，小販叫賣的換成燒肉粽、烤番薯、燒仙草、烤番麥（玉米）等熱騰騰的食物。不同食物，走街串巷的叫賣聲各不相同，其中最有名的是「燒～肉粽」，燒字要拉得很長，才能叫出韻味。台語低音歌王郭金發把譜成歌的「燒肉粽」唱紅，每次登台演唱，唱到最後「燒肉粽，燒肉粽，賣燒肉粽」，唱出小攤販的悲哀，唱得聲嘶力竭，唱得使人潸然淚下。

一年四季都能聽到的是收破爛的叫聲，人還沒到，聲音先到。「酒矸倘賣嘸，壞銅、壞鐵、舊報紙倘賣嘸」，那麼長的句子，能一口氣唱完，不簡單。「酒矸」是台語的「酒瓶」，收破爛的，不論破銅爛鐵、舊報紙、空酒瓶，什麼都收。

這首歌是一九八三年電影「搭錯車」的主題曲，該片描寫一位在台老兵的故事，後來歌星蘇芮把這首台灣味的收破爛聲唱紅到大陸。歌裡的最後一句「酒矸倘賣嘸，酒矸倘賣嘸，酒矸倘賣嘸」，一聲長過一聲地反覆呼叫著，曾唱得無數海峽兩岸人淚流滿面。

小攤販為招攬生意，除了大聲吆喝叫賣外，也用各具特色的響器發聲，讓人聞「聲」知意，知道賣的是什麼貨色。

「買雜細哦！雜細來啦！恁愛什有什，免出門真利便。」小販手搖著台語稱為「玲瓏鼓」的貨郎鼓，聽到這聲音，就知道是賣雜貨的來了。

補雨傘、補鍋的小販拿的響器不同，是串成一串的幾塊鐵片，一面走，一面拋上拋下，鐵片互相敲擊，發出「趴搭…趴搭…」又脆又響的聲音。他叫的是「補雨傘囉！補鼎囉！」台語的「鼎」就是「鍋」，家裡有破傘破鍋的，快拿出去補，小販工具齊全，隨時可在街邊擺開攤，幹起活。

當時農業社會沒什麼娛樂，傍晚常有台語稱為「拳頭師父」的人，在路邊或收了攤的菜市場，來表演武術、賣藥賺錢。他們用鑼聲昭告人們注意，先是「硄！硄！硄！硄！」一陣響亮的鑼聲，接著打拳的、耍刀的、弄棍的，開始表演。表演一陣，「硄！硄！硄！」又是一陣鑼響，老師父大聲吆喝：「各位父老姊妹，各位鄉親，小弟今天來到貴寶地……」開始推銷他們治療腰痠背痛、保健強身的膏藥、補藥、藥酒等。看完精采表演，身體有症狀的自然會掏錢購買。

隨著時代的進步，人們購物習慣已改變。現代人在貨色齊全的超商 或便利商店購物，網路普及後，購物又被電子商務取代，當年走街串巷的小販幾已絕跡。事隔數十年，如今退休 後寄居美國，生活在異國他鄉，常會懷念起童年時的台灣味叫賣聲。