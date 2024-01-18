童年時有一個很深的印象，是我家大門前，立有一塊高高的長方石碑，上刻鑿五個大字「泰山石敢當」。我不解其意，感覺挺神祕，就問爺爺，爺爺說，在大門前路口立這個石碑，能消災避邪，保佑全家平安；這個石碑還是爺爺父親、也是我曾祖早年立下的。

爺爺接著就給我講了一段關於石碑和我家早年的有趣故事。

我家是闖關東過來的，住到這個靠海的小村莊，家無寸土，只能靠趕海為生。起先在別人船上給人當把頭，到曾祖這一輩，才有了自家的一條船。那年月沒有什麼天氣預報，趕海是要冒著生命危險，「趕船趕船，命在桅上懸 」，但凡有別的活路，是不去趕海的。

曾祖有一年秋天出海，就遇上大風暴，海裡翻船無數，我們莊就有兩家遭了難，死了人，連屍首也沒找到，只能在海邊沙灘上埋一個衣冠塚。我家的船卻幸得脫險，爺爺說，是因為曾祖的船裡有一塊壓艙石，這塊壓艙石，就是一塊泰山石，這泰山石是曾祖在煙台漁碼頭結交的一個泰安朋友送他的。那天船一上岸，曾祖就對那塊泰山石連磕九個響頭。

到第二年，黃花魚市去煙台打魚，曾祖就找了那個朋友到泰安石坊，請了一塊「泰山石敢當」石碑，立在自家大門前。

我稍大後，發現村裡別處還立有幾個「泰山石敢當」石碑，鄰村也見有這樣的石碑。「泰山石敢當」是我們遼南農村的一種文化習俗。這種文化習俗由來已久，淵源深厚。

古人認為萬物有靈，自古就有靈石崇拜習俗，宋代曾在地下發現唐代一塊石頭，刻有「石敢當、壓災殃」字樣，表明很早就有「石敢當」這一說法，並在明清朝代很流行。「泰山石敢當」正是「石敢當」的傳承和發展，是東岳崇拜與靈石崇拜的結合。

東岳即泰山，是五岳之首。據說補天的女媧死後，頭顱化作東岳，四肢化為其餘四岳，東岳更具神性。古語有：「泰山安，則四海皆安」，歷史上又有秦皇漢武等歷朝皇帝登臨泰山封禪祭天，泰山就更顯神聖，也使人們對「泰山石敢當」愈加信仰。「泰山石敢當」這一文化習俗先是在中國北方流行，後又傳到江南各地，甚至傳至海外東南亞 各國，凡有華人 的地方，就能見到 「泰山石敢當」。「泰山石敢當」已成為中國人的平安符和保護神，它寄託著百姓們對生活的良好願望，也體現了中華民族的人文精神和文化創造力。

爺爺說，自立了「泰山石敢當」後，我家海上作業就一帆風順，家業漸漸興旺，最後養到四艘大船，還在海邊蓋起一排網鋪房。但曾祖飽經風浪，有見識有主意，知道見好就收，就在他臨近晚年，海市也正紅火，曾祖就把漁船和網鋪全部盤給別人，買了十幾畝地，讓家人脫離了海上風浪營生，以耕讀為業了。爺爺說，曾祖為我們家立大功，但臨終時，他只提出一個要求：把那塊壓艙石放到他棺木裡隨葬。

我還記得，每到過年春節，爺爺都會寫一副大紅紙對聯「出門見喜，國泰民安」，要我貼到大門前的「泰山石敢當」上，中間還要貼一個大紅福字。隨後爺爺又要和我在石碑前，燃放一大長掛千字頭紅鞭炮，劈劈啪啪炸響後，紅紅的碎紙屑灑滿石碑台座和周圍，空氣中還有一股好聞的火藥味。

但守護我家幾輩的「泰山石敢當」，卻在文革浩劫時，隨著我家的被抄，也沒有擺脫毀滅的命運，被推倒砸碎，丟到垃圾堆裡。村裡其餘幾個石碑也沒得倖免。

但中華傳統文化富有強大的生命力，屢經災難，仍源遠流長，正如泰山石般堅韌，雖經文革摧殘，「泰山石敢當」也不會絕跡。「禮失而求諸野」，在我家鄉的東部山區還見有這種石碑在，文革後我也到過西北中原三秦鄉下，仍可見到「泰山石敢當」挺立在那裡。二○○六年，「泰山石敢當」文化習俗，已正式列第一批國家級非物質文化遺產，受到保護。曾祖和祖父的在天之靈，一定會感到欣慰和高興。

文革過後，父親曾去尋找過被砸碎的泰山碑石塊，幾經努力，但渺無蹤跡，頗為失望。

八○年代初，父親知道我要去山東濟南出差，就囑告我要登登泰山，並一定要給他帶一塊泰山石回來。我登了泰山，還在玉皇頂觀看了泰山日出，當然我不會忘記給父親帶回一塊泰山石，還給老父購了一支泰山木手杖。我帶回的這塊拳大的泰山石，老父親一直擺在炕床對面的座鐘旁。老父九十六歲作古，我亦將這塊泰山石，隨著父親的骨灰盒一起，放置在碑墓中，以陪伴他老人家靈魂永遠安寧。