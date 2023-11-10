另類台灣型男——沒有顏值、沒有背景，蕭萬長：「在那個可以做事的年代，沒有人會擋你。」（下）

2015年在馬尼拉APEC，蕭萬長與美國總統歐巴馬(前右)握手，中共國家主席習近平（前左）正在旁邊。（王玲惠．圖片提供）

轉口貿易除罪化

在那個管制年代，國貿局權力龐大，貪腐時有所聞，他在國貿局大力推動自由化、制度化，把貨品分類從一萬三千多項改成三大類：禁止類（毒品、武器）、管制類（批准才可進出）、自由類（授權給銀行外匯局簽信用狀），能不管的不要管，要管的少管，大幅縮小國貿局權限，他召集同事說話：「這是減少外界『害』你們的機會，不要誤了你們家人。」他很欣慰六年國貿局長任內沒有一個貪汙案。

他另一件有遠見的革命性規畫是讓兩岸三地轉口貿易除罪化。台灣即使在兩岸現況如此惡劣的情況，每年對大陸出超都還有一千多億美元，2022年我們全部的出超金額是五百一十四億美元，僅僅對大陸（含香港 ）出超就一千零四億美元，換句話說，若少去對大陸出超，台灣將成入超國。而這一切是先從台港貨物轉口大陸的除罪化開始。

商人最知道如何有利可圖。1985年，蕭萬長發現台灣對香港出口從1983年的16.4億美元，第二年突然增加到20.8億美元，一年暴增近三成，他派人去香港碼頭觀察，發現很多貨在香港不下船，直接轉往中國大陸，當時大陸已往改革開放的路上走，未來這塊市場應該更大，他認為同文同種的台灣不應放棄那塊肥沃的處女地。當時台灣對大陸政策仍是「三不」：不接觸、不談判、不妥協，轉口貿易若不除罪化，這些努力替台灣賺錢的台商都可能涉及「叛國罪」，當時已黑函滿天飛。他建議蔣經國 將轉口貿易除罪化。

蔣經國當時身體已經很不好了，他報告時，蔣經國依舊不置可否，蕭萬長從總統府出來不久，立刻接到國安局長汪敬煦的電話，要請他吃牛肉麵，並要他把給總統的資料也帶一份過來。他們一起討論如何解決轉口貿易不觸法的問題。政院後來交給「力行小組」召集各單位會商，半年後終於解決。

1987年，他轉任經濟部長，發現越來越多台商到中國大陸投資 設廠，因為台幣升值、勞力成本提高，廠商紛紛外移，中國大陸成為企業界最喜歡的投資地，基於務實，他開始逐步放寬赴中國大陸投資的限制，在1993年2月公布「在大陸地區投資與技術合作許可辦法」，採取具彈性的報備核准制，且可溯及既往，允許已經去大陸的台商登記。自1993年起到2022年止，依我們海關署數字逐年統計，三十年來台灣對大陸（含香港）出超總和共一兆六千六百四十二億美元，這是扎扎實實我們從大陸淨賺的天文數字。

台商對大陸經濟貢獻巨大，連習近平都曾說「大陸功勞簿要記台商一筆」。大陸龐大的市場、低廉的勞力，對台灣又何嘗不是居功厥偉？這是兩岸共榮。

一談就嘆氣的是亞太營運中心

回想蔣經國當年對蕭萬長的勉勵：「你是本地人，要為這塊土地多打拚。」蕭萬長盡力了，但他一談就要嘆氣的是1990年代「亞太營運中心」（APROC，Asia-Pacific Regional Operations Center）。管中閔對此也很感慨：「亞太營運中心不是功敗垂成，而是還沒生出來就被捏死」。亞太營運中心原本是徐小波（徐柏園之子，知名律師）在1992年在YPO（Young President's Organization，青年總裁協會）會議提出的，時任經濟部長的蕭萬長當時就坐在他旁邊，一聽大喜，立刻趨身告訴他：「這個好，我很有興趣」。他們兩家住得很近，走路十分鐘，蕭萬長晚餐後常常步行到徐府，一聊就到深夜。徐小波最初想法是「亞太利潤中心」，蕭萬長認為作為政府計畫不宜特別突出「利潤」，以免給人「孜孜為利」的觀感，於是，把「利潤中心」改成「營運中心」，更具國家戰略性的格局，且亞太營運中心英文縮寫APROC還可把中華民國的英文縮寫ROC嵌入。1994年蕭萬長任經建會主委時，正式提出此議，被時任閣揆連戰納入政策。

亞太營運中心是利用台灣在亞太的戰略位置，讓台灣成為區域樞紐，營運中心含製造、海運、航空、金融、電信、媒體等六大中心。這應是繼蔣經國十大建設以來最大格局的國家計畫，但後來國民黨分裂，連蕭落選，政黨輪替，陳水扁主政，這個計畫變成泡影。有人認為是因李登輝「戒急用忍」的兩岸政策，破壞了這個大計，徐小波否認，他是這個恢宏構想的原創人，他說，當時提出這計畫時，完全未提到大陸，計畫主要目的在修訂台灣不合時宜的法令政策，例如稅務、電信、外匯金融、控股公司等政策，創造自由化、國際化的環境，並提升行政效率，讓台灣成為亞太樞紐。他強調，「原始計畫完全沒有任何需要大陸配合的。大陸若加入，當然是加分，若不加入，也完全沒影響。」證諸大陸那時正在六四的創痛中仍未復原，當時他們經濟實力和我們相差如天壤，新加坡和韓國也仍在尋找自己定位，台灣的確有大好機會將自己一舉推上亞太浪尖。

管中閔回顧此事也深覺遺憾：「我們1990年代之後，看不到什麼國家建設計畫，都是東一拳西一腿，台商也像散兵游勇，好不容易有一個國家計畫出來，行軍布陣，亞太營運中心是當時最好的陣法，可惜沒做起來」，他分析，我們當時若做成亞太營運中心，在中國成長之後更可順勢發展，「台灣可以站上無與倫比的地位」。

亞太營運中心的推動，在總統選舉「連蕭配」失敗之後，戛然而止，此後，台灣陷入政黨輪替的惡鬥，不管誰做執政黨，在野黨都希望他們垮台，台灣再也沒有推出任何具格局的國家級計畫了。

我們是不是永遠錯過了？徐小波嘆：「我們是民主國家，做事很辛苦。台灣官場的特色就是官員做不久。」但他仍不願用「失敗」兩字，「亞太營運中心是我的心中之痛，但我不認為我們已全無機會」，徐小波至今仍在結合民間團體工總，替台灣找機會，「台灣人要有自信，我們可以影響大陸，而不是與他們隔離」。

平凡，平淡，平實

蕭萬長，來自鄉村，不是政二代、富二代，沒有背景，長得不帥，木訥寡言，中英文都有濃濃的本土腔，但是，用功、努力、務實、謙和，很會忍，如果今天有一個人，像蕭萬長這樣，他可不可能像蕭萬長一樣得到一個又一個重要機會替國家做這麼多事？蕭萬長想一想，搖搖頭：「不容易，時代不一樣了。」

但是，務實的他仍然願意對來取經的年輕人，分享可以操之在己的部分：

一，培養一個專業才能，千萬不要虛度光陰，若高不成低不就，糟蹋了一生，那就太可惜了。

二，每天都要把握當下、想到未來。「把握當下」不是吃喝玩樂，「當下」是把握學習環境，站穩腳步，這是最務實的。務實，尤其要有國際視野，那才是「未來」。

三，低調，不好大喜功（ps.他承認這點既是他的優點，也是缺點，不確定現在的年輕朋友是否該學）。

蕭萬長常說：「我是一個平凡人，但是，現在大家都只想做不平凡的人。」他那個時代，強人蔣經國主張的是「平凡，平淡，平實」，蔣希望與國人共勉：「做人要平凡，對名利要平淡，做事要力求平實，深入民間，深入問題，徹底解決問題。」卑之無甚高論，卻在當時變成台灣全民文化和風氣，大家攜手走過國家的低谷，蕭萬長不勝懷念：「當時大家都在為國家利益著想」。

長年在蕭萬長身邊做事的前行政院長辦公室主任胡富雄說：「如果蔣經國能多活幾年，蕭先生能做的事會更多。」