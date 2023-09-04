納瓦荷原住民保留區的羚羊谷。（張純瑛．圖片提供）

在眾邦林立的歐陸旅行，一天就能進出數國。

進入一國後兌換當地貨幣 ，用不完的在離去前又得兌換回去，十分麻煩。雖然現在有二十個歐洲國家採用歐元作為官方貨幣，免掉了來回兌換的麻煩，但仍有一些歐洲國家堅持保留自己的貨幣，用不完的當地貨幣一出該國門就沒用了。在這些國家旅遊時，盡量使用信用卡避免換錢為上策，可碰到上廁所和買水買三明治等小東西時，沒有當地貨幣只有仰天長嘯：「一文錢逼死英雄漢。」

辦理出入境手續也是一道麻煩。幸好有二十七個歐洲國家簽訂申根（Schengen）協議，彼此間進進出出不需檢查。昔日的海關亭如今空無一人，但見遊覽車長驅直入，絲毫不覺進入了另個國家。有些歐洲國家沒有簽訂申根協議，例如波士尼亞，遊覽車從克羅埃西亞進入波士尼亞，硬是花了一個鐘頭接受雙方的護照檢驗，返程亦然。

美國人最愛去歐洲旅遊，欣賞豐美高雅的古典人文藝術；歐洲人則愛到美國攬勝，尤其嚮往中西部雄渾壯闊的一座座國家公園，諸如黃石、錫安、大峽谷等等。歐洲人在美國不必擔憂進進出出不同國度引起的換幣、入關手續，然而他們絕對沒有想到，在美國穿州跨界也有另一種麻煩。

2018年我們從內華達州的賭城拉斯維加斯出發往東行，目的地是亞利桑那州的沛吉（Page）小鎮，當地有羚羊谷、馬蹄灣，包威爾湖和格倫峽谷水壩等壯麗風光。一個多小時後，路側出現「歡迎來到亞利桑那州」的牌子。可沒多久，「歡迎來到猶他州 」的路牌赫然盡入眼簾。車子一直往前行，路牌又顯示進入了亞利桑那，然後又駛進猶他，如此反覆，四個鐘頭後，終於抵達亞利桑那州的沛吉。

原來這條路線沿著猶他和亞利桑那邊界而行，遂出現兩州相互交叉的情形，這並沒有甚麼奇怪，在歐洲開車也會碰到交相穿越甲國和乙國的狀況；不尋常的是，手機上變換的時間讓人無所適從。

內華達州的拉斯維加斯屬於太平洋時間，比亞利桑那和猶他州的山區時間晚一小時。可到了三月至十一月的夏令時間，全國向前撥一小時，困惑就來了。亞利桑那考慮到該州氣候炎熱，終年陽光普照，沒有必要施行夏令時間，於是和周遭採取夏令時間的鄰州產生混淆。亞利桑那州和拉斯維加斯原本差一小時，夏令期間變成同時區，而原本同時區的亞、猶兩州反而相差一小時。在亞州和猶他州穿梭而行，手機顯示的時間一下前一下後，頗為擾人。

更複雜的是，亞利桑那境內的納瓦荷原住民 保留區（Navajo Nation），由於領土分布在亞利桑那東北部，猶他州東南部和新墨西哥州西北部，為了保持一致，願意遵守夏令時間；而納瓦荷保留區包圍著的荷皮原住民保留區（Hopi Reservation），完全坐落於亞利桑那境內，因此和該州同步拒絕夏令時間。在這些地區開車，時間之混淆可想而知，最極端的情況是從納瓦荷保留區內的圖巴（Tuba）上亞利桑那州際公路264朝東行，一百六十公里內（一百英里）會經歷六次時區轉換。

偏偏很多風景區位於亞州、猶他州和納瓦荷保留區的邊境，界線犬牙交錯，時區沒有章法地變來變去，格外令人困惑。例如，我們開車從納瓦荷區的紀念碑谷（Monument Valley）返回亞利桑那的佩吉的半途上，手機顯示當時是傍晚五點，衛星導航地圖則說一個鐘頭後，五點鐘可以抵達佩吉，換言之，我們開了一個小時的車子，卻沒有一分一秒從車輪下流失。

這種差異令人頭大，有時甚至會誤事。有一年我們住在亞州邊境的旅館，六點就起床，預計在一個鐘頭內趕至猶他州的某座國家公園看七點的日出，可車子開到半途，驚見太陽已經升起，這才明白亞州的六點，實是猶他州的七點。

2018年的那次旅行，我們以沛吉為中心，遊覽了納瓦荷區的羚羊谷，為五色斑爛，呈現波浪狀紋路的狹窄高峙石壁驚艷不已；馳車在納瓦荷區的紀念碑谷內，洪荒大地上稀落散布著奇形怪狀的紅砂巨岩，令人油生崇敬；科羅拉多河億萬年切割紅砂岩鑿出的馬蹄狀綠灣壯麗幽邃；格倫峽谷水壩將科羅拉多河截斷，形成橫跨亞州和猶他州的包威爾人工湖，是科技改造自然的碩果。前往這些景區的沿途，則是無盡的野草荊叢與不毛石丘，罕見人煙農作。這幾州呈現一派雄渾粗獷之氣，野性中透著蒼涼，絕對是鬱鬱蔥蔥的歐洲沒有的景觀。