超慢跑調養氣血 中醫主張「勞逸適度」配合2穴位睡得好

記者廖靜清／台北報導
中醫理論強調人體氣血流通以及臟腑調和，運動是促進氣血運行的重要方式，超慢跑有助於活化脾肺功能。（圖／123RF）
中醫理論強調人體氣血流通以及臟腑調和，運動是促進氣血運行的重要方式，超慢跑有助於活化脾肺功能。（圖／123RF）

源自日本的超慢跑，是一種比快走還慢的低強度有氧運動，重點在「頻率快、步伐小」，適合所有年齡層。中醫師李崇銘表示，超慢跑有助於效增強心肺功能、提高身體的耐力，其特性溫和且持久。從中醫的角度來看，超慢跑是調養氣血、強健臟腑的有效方法，在家就能輕鬆進行。

古云：「氣行則血行，血行風自滅。」李崇銘指出，中醫理論強調人體氣血流通以及臟腑調和，運動是促進氣血運行的重要方式。對年長者來說，高強度運動會使乳酸堆積過多，超出身體能力負荷，並引起肌肉痠痛、緊繃、疲勞感。超慢跑相對適合高齡族群，強度低、對關節衝擊小，能改善心理健康

李崇銘說，超慢跑的節奏緩慢，恰似中醫強調的「緩則養生」原則，有助於氣血均衡流動、改善氣滯血瘀，使經絡通暢，減少疼痛與疲勞。再來，中醫視脾為後天之本，負責運化水穀精微；肺為氣之主宰，調節全身的氣。超慢跑有助於活化脾肺功能，強健正氣，提高身體抵抗力、加強免疫力

過度激烈的運動易傷陰液，久而導致陰虛火旺；肌肉痠痛可能持續2至3天以上，且會造成極度疲勞。超慢跑因運動強度低，更適合陰虛體質者，幫助養陰潤燥，減輕口乾咽燥等不適。李崇銘強調，中醫主張「勞逸適度」，超慢跑符合身體循序漸進的需求，避免勞累過度，保護元氣。

另外，超慢跑配合穴位按摩，有助於促進氣血循環，李崇銘建議，可按摩足三里、肺俞穴等。足三里穴被喻為人體第一長壽養生大穴，位置在小腿前外側、膝蓋骨下方約4個橫指處。按壓推揉足三里穴有調理脾胃、補中益氣、強壯身體、增強免疫力等功效。

肺俞穴是肺臟之氣輸注背部之處，與肺臟內外相應，其作用為宣肺理氣；透過熱敷和按摩肺俞穴來調理氣血，有助於提升局部氣血循環與經絡暢通。透過按摩鎮靜心神、放鬆身心，從而改善睡眠品質。除了搭配穴位按摩，李崇銘說，運動後適當飲用茶飲，例如枸杞菊花茶、黃耆茶，有助於補氣養陰。

