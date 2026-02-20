我的頻道

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

研究：這2種運動維持16周 最高可降12.5％體脂

研究發現，運動不需要追求多變，維持穩定性才是關鍵；游泳示意圖。(圖／AI生成)
研究發現，運動不需要追求多變，維持穩定性才是關鍵；游泳示意圖。(圖／AI生成)

減肥維持體態及健康是許多人一輩子課題，過去多用BMI來評斷健康及肥胖程度，但有些看起來胖的人身體卻健康，因此肥胖不僅看體重，內臟脂肪也是相當重要的一環。專家表示，透過16周、1周3次有氧或是高強度間歇運動，即使不刻意節食，兩種運動減脂效果差不多，平均能減下8.74至12.56％體脂。

內臟脂肪肥胖是現代人面臨心血管疾病糖尿病及代謝症候群的主要威脅，台灣國立台南護理專科學校副教授張祐瑄以「序貫多重隨機試驗」找出最適合肥胖者減少內臟脂肪的運動順序，獲得台灣護理研究成果應用類金獎肯定。

張祐瑄分享，由於肥胖成因複雜且具個體差異，研究針對40至64歲共116位社區居民，男性體脂肪率超過25%、女性體脂率超過30%民眾，隨機分配成兩組，分別是做有氧運動、高強度間歇運動。有氧運動是指透過規律、持續地消耗氧氣來提供能量的運動，主要訓練心肺耐力、燃燒熱量和脂肪，包括慢跑、游泳、快走等。高強度間歇運動是指短時間訓練加上短時間休息，重複循環，讓心跳能快速提升，有助於短時間內消耗熱量，達到減重與減脂的效果。

張祐瑄說，在不控制飲食、節食情況下，第一階段前8周安排受試者進行每周3次、每次30分鐘的「中強度有氧運動」，或每次20分鐘的「高強度間歇訓練」。初步結果發現，若以短期八周的成效來看，有氧運動在降低內臟脂肪方面效果較為突出。

張祐瑄表示，不過針對成效不彰的民眾，讓他們換運動方式，有效果的則繼續執行，再繼續做第二階段八周運動。長期來看，有氧運動與高強度間歇訓練對減少內臟脂肪效果沒有顯著差異，有氧運動平均可減少12.56%、高強度間歇運動則8.74%。

張祐瑄表示，研究發現，無論初始選擇何種模式，凡是持續16周堅持同一種運動，兩種運動模式差異不大。從研究發現運動不需要追求複雜多變，維持「穩定性」才是致勝關鍵。

