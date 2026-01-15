我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷場外收入1億美元全球第一 被喻「棒球界喬丹」

美國關稅檢測配額三管齊下 Nvidia H200銷中國形同鎖喉

腸道罷工一周「無便意」 營養師傳授「順暢3部曲」打造不塞車腸道

記者江婉儀／新北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛福部台北醫院營養師朱姵穎提醒，若出現排便量少且硬，每周少於3次或需用力解便等症狀，應及早透過飲食調整與適度運動（如瑜珈、慢跑）改善。（台北醫院提供）
衛福部台北醫院營養師朱姵穎提醒，若出現排便量少且硬，每周少於3次或需用力解便等症狀，應及早透過飲食調整與適度運動（如瑜珈、慢跑）改善。（台北醫院提供）

現代人生活節奏快，一不小心就成了「腹」債累累的受害者。衛生福利部台北醫院營養科營養師朱姵穎分享，一名40歲的職場婦女長期在公司與家庭之間「蠟燭兩頭燒」，為了省時間，三餐經常只吃麵包或超商便當充飢，忙起來甚至忘了如廁，最久竟長達一周都沒有便意感。

朱姵穎提醒，便秘早已不是老年人的專利，排便用力時，血壓瞬間飆高，也容易誘發心血管事件，是現代高壓生活下，最容易被忽略的健康警訊之一。

朱姵穎指出，飲食不均衡導致每日纖維攝取量不足，是造成便秘的主因 。除個人體質外，常見的便秘誘因多與生活習慣息息相關，包含飲食精緻化，纖維太少，無法刺激腸道蠕動及軟化糞便；長期久坐與運動量低；緊張、多慮、勞累會影響排便神經傳導，降低胃腸活動力；排便習慣不良、腹肌衰弱、飲食不當造成腸道好壞菌失調，引發便秘或腹瀉。

針對「腹」債問題，朱姵穎提供「順暢三部曲」打造不塞車的腸道，第一步是水分與油脂要到位，建議每日飲水量為體重x30至40ml。例如50公斤建議飲水量為1500至2000ml。油脂能潤腸通便，建議佔每日熱量20至30%，並以堅果、橄欖油、鮭魚等不飽和脂肪酸為主。

第二步，纖維攝取「水溶性」與「非水溶性」並重，每日膳食纖維25至35g。漸進式增加每日纖維攝取量並搭配充足水分，否則可能因糞便過於乾硬，反而造成脹氣或腸阻塞。水溶性纖維如燕麥、蘋果、胡蘿蔔等可軟化糞便、穩定血糖 。非水溶性纖維如全穀物、花椰菜可增加糞便體積、促進腸道蠕動 。

第三步，外食族可選全穀取代精緻澱粉，如以五穀飯、糙米、全麥麵包取代白米與白吐司。每天至少3份蔬菜，外食可多點燙青菜補充，或選擇半葷菜，菜量比肉量多。利用毛豆、黃豆等植物性蛋白增加纖維攝取。果汁會濾掉纖維、破壞維生素含量且易含過多糖分，建議每日食用2份帶皮的原態水果，如蘋果、芭樂。

朱姵穎提醒，若出現排便量少且硬，每周少於3次或需用力解便等症狀，應及早透過飲食調整與適度運動（如瑜珈、慢跑）改善，並學會釋放壓力，才能真正讓「大腹」變「順暢」。

血糖 花椰菜 鮭魚

上一則

明明沒吃什麼卻「一肚子氣」 中醫授3招消脹氣 小心黑便、腹痛症狀

延伸閱讀

紐約客談／罷工常態化 顯示協調機制失靈

紐約客談／罷工常態化 顯示協調機制失靈
咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好
1.5萬護士今晨開始罷工 紐約史上最大規模

1.5萬護士今晨開始罷工 紐約史上最大規模
照大腸鏡前「低渣飲食」確保腸道排空 讓息肉無所遁形

照大腸鏡前「低渣飲食」確保腸道排空 讓息肉無所遁形

熱門新聞

專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
示意圖。（取自123RF）

不運動也瘦5公斤 名醫揭「消除脂肪肝」早餐關鍵

2026-01-07 16:25
今年秋冬呼吸道病毒活躍，全美流感病例達到新冠疫情以來的最高峰；示意圖。（取自123RF）

🎙️流感、新冠、RSV來勢洶洶 怎麼預防最有效？

2026-01-13 09:45
想維持免疫力、代謝與心臟健康，醫師提醒，每天至少睡七小時，並盡量維持固定的作息時間；示意圖。（圖／123RF）

想長壽又健康 醫師：養成7習慣

2026-01-09 01:00

菠菜配豆腐會結石？醫指反而是保護身體的聰明吃法

2026-01-12 17:25

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議