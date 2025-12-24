我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

減重不復胖不憔悴 多吃蛋白質、蔬菜 每天規律運動

翁唯真
聽新聞
test
0:00 /0:00
減重者應選擇營養密度高的食物，特別是優質蛋白質的攝取至關重要。（圖／AI生成）
減重者應選擇營養密度高的食物，特別是優質蛋白質的攝取至關重要。（圖／AI生成）

近年瘦瘦筆風潮盛行且效果顯著，民眾爭相使用，但減重醫師表示，所有減重藥物都有「身體適應性」，施打一段時間後，劑量通常需要往上調整，效果也存在「天花板」，不可能無限增加，且必須在安全範圍內。營養師提醒，建議多吃蛋白質及蔬菜，調整良好飲食習慣，並規律運動，才能在停藥後維持身材。

即使開始施打瘦瘦筆，最終仍是「生活型態」決定長期效果。執業醫師劉伯恩直言，「在台灣，停藥後復胖非常常見」，因多數民眾未從生活型態改善著手，一停藥便回到原本的飲食習慣。

他說，的確有患者成功減重且停藥，但關鍵在於徹底培養正確飲食與運動模式。他呼籲，減重關鍵不是「快速瘦」，而是「不復胖」，民眾使用瘦瘦筆需以醫療目的為前提，而非美容需求，以確保安全與長期健康。

台灣中壢天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心主任徐光漢表示，瘦瘦筆與所有減重方式一樣，存在復胖風險，施打後效果會逐漸遞減，一旦停止施打就容易體重回升。若出現減重停滯，也可在醫師建議下更換不同廠牌。

劉伯恩建議記錄飲食、維持規律運動，避免因施打期間食量下降，且進行激烈訓練，導致肌肉流失。運動配比以「七分有氧、三分重訓」為原則，避免出現「看起來憔悴」、膠原蛋白流失、肌肉下降等副作用。

面對食欲不振，營養師蔡佳君鼓勵病患應選擇營養密度高的食物，避免單純攝取高熱量但缺乏營養素的食物。

特別是優質蛋白質的攝取至關重要，應優先選擇優質蛋白質食物，豆魚蛋肉類每餐一掌心加上1.5～2杯乳製品才夠，若乳製品不足量，蛋白質食物份量就要再補上去。豆干、豆漿、魚、瘦肉、蛋、牛奶、優格等都是合適的優質蛋白質，能防止肌肉快速流失；若初期進食量過少，可透過蛋白質補給品來快速補充。蔡佳君說，由於食欲下降、進食量減少，常導致便祕問題，因此必須特別留意維持纖維攝取。

減重 便祕 牛奶

上一則

年底「這三類人」是就診高峰 醫曝：3大地雷千萬別踩

下一則

瘦瘦筆減脂 肌肉也流失…維持健康體態 飲控、運動更有效

延伸閱讀

金世正揹8公斤拍古裝戲傷到腰 姜泰伍裸戲自嘲拍到肌肉流失

金世正揹8公斤拍古裝戲傷到腰 姜泰伍裸戲自嘲拍到肌肉流失
日本38歲爸返老還童 6年來做這7大改變 還減重12公斤

日本38歲爸返老還童 6年來做這7大改變 還減重12公斤
社群瘦身風潮推波助瀾 醫師示警瘦瘦針亂象

社群瘦身風潮推波助瀾 醫師示警瘦瘦針亂象
台灣肥胖醫學會公布指引 「微胖人」符合三條件建議用藥

台灣肥胖醫學會公布指引 「微胖人」符合三條件建議用藥

熱門新聞

醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
談到如何維持體態，43歲的Ella直言自己「吃得很乾淨、早睡早起」，盡量不碰太油膩或太上火的食物，以菜、肉、飯等原型食物為主。(記者林士傑／攝影)

Ella力推超慢跑 他詳解「怎麼跑不受傷、跑多久才有用」

2025-12-21 20:05
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
皮膚科專家提醒，洗澡時間應該跟著自己的生活習慣、作息與皮膚需求，不是要依照一套固定規則；示意圖。(圖／123RF)

早上洗澡還是晚上較健康？學者曝這1時間洗能減緩過敏

2025-12-23 01:00
示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
健康享用冬至甜湯圓，材料為​紅白小湯圓生重300g、桂圓乾30g、​紅棗乾5至8小顆、枸杞乾2匙約20g、​紅茶包26g加水約1000cc及​赤藻醣醇25g。（天晟醫院提供）

冬至到吃湯圓 營養師曝「這樣煮」更天然健康無負擔

2025-12-20 17:39

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍