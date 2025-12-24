減重不復胖不憔悴 多吃蛋白質、蔬菜 每天規律運動

減重者應選擇營養密度高的食物，特別是優質蛋白質的攝取至關重要。（圖／AI生成）

近年瘦瘦筆風潮盛行且效果顯著，民眾爭相使用，但減重 醫師表示，所有減重藥物都有「身體適應性」，施打一段時間後，劑量通常需要往上調整，效果也存在「天花板」，不可能無限增加，且必須在安全範圍內。營養師提醒，建議多吃蛋白質及蔬菜，調整良好飲食習慣，並規律運動，才能在停藥後維持身材。

即使開始施打瘦瘦筆，最終仍是「生活型態」決定長期效果。執業醫師劉伯恩直言，「在台灣，停藥後復胖非常常見」，因多數民眾未從生活型態改善著手，一停藥便回到原本的飲食習慣。

他說，的確有患者成功減重且停藥，但關鍵在於徹底培養正確飲食與運動模式。他呼籲，減重關鍵不是「快速瘦」，而是「不復胖」，民眾使用瘦瘦筆需以醫療目的為前提，而非美容需求，以確保安全與長期健康。

台灣中壢天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心主任徐光漢表示，瘦瘦筆與所有減重方式一樣，存在復胖風險，施打後效果會逐漸遞減，一旦停止施打就容易體重回升。若出現減重停滯，也可在醫師建議下更換不同廠牌。

劉伯恩建議記錄飲食、維持規律運動，避免因施打期間食量下降，且進行激烈訓練，導致肌肉流失。運動配比以「七分有氧、三分重訓」為原則，避免出現「看起來憔悴」、膠原蛋白流失、肌肉下降等副作用。

面對食欲不振，營養師蔡佳君鼓勵病患應選擇營養密度高的食物，避免單純攝取高熱量但缺乏營養素的食物。

特別是優質蛋白質的攝取至關重要，應優先選擇優質蛋白質食物，豆魚蛋肉類每餐一掌心加上1.5～2杯乳製品才夠，若乳製品不足量，蛋白質食物份量就要再補上去。豆干、豆漿、魚、瘦肉、蛋、牛奶 、優格等都是合適的優質蛋白質，能防止肌肉快速流失；若初期進食量過少，可透過蛋白質補給品來快速補充。蔡佳君說，由於食欲下降、進食量減少，常導致便祕 問題，因此必須特別留意維持纖維攝取。