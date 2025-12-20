藍莓抗氧化、抗發炎、保護腸道、心血管… 醫：值得每天吃

我的頻道

藍莓富含花青素、纖維、維生素，正確清洗方法為流動清水沖洗30至60秒，讓表面凹槽的髒汙與農藥被帶走。（圖／123RF）
藍莓要怎麼洗才乾淨？醫師劉博仁在「劉博仁營養功能醫學專家」臉書粉專表示，藍莓是集抗氧化、抗發炎、腸道保護於一身的小顆營養寶石，依據台灣食藥署近年的進口抽驗資料，藍莓偶有農藥殘留，但不是高違規率水果；不同產地管理方式不同，因此風險也不一樣；但只要清洗正確，風險大幅下降。「清水沖洗加上輕揉，是目前最簡單、最實證支持、也最安全的方式」。

藍莓的營養成分為什麼值得吃？劉博仁表示，藍莓被稱為「超級水果」不是沒有原因，每100g大約含有花青素與多酚，強效抗氧化與抗發炎成分，是藍莓的健康核心；以及膳食纖維2.4g，有助腸道菌生態、提升飽足感、穩定血糖。還有維生素C、維生素K、錳。

而2024年有1篇研究將目前所有重要藍莓臨床與基礎研究系統化整理，劉博仁把重點濃縮成4點，包括心血管健康、改善血糖與胰島素敏感度、腦部健康與認知功能、腸道健康與免疫調節。不只對高血壓、代謝症候群、心血管風險者特別有益，對前期糖尿病族群是一個實用的飲食工具，對成熟年齡族群、尤其50歲以上者相當加分。

藍莓要怎麼洗才真正安全？劉博仁表示，現在最新的食安建議已經不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，因為效果不一定比清水好，浸泡太久反而可能讓水溶性農藥重新滲回果肉，也可能影響果實品質。

劉博仁表示，正確清洗方法為流動清水沖洗30至60秒，一邊輕輕搓動藍莓，讓表面凹槽的髒汙與農藥被帶走。使用濾網讓藍莓滾動更乾淨，可增加物理摩擦，效果比浸泡好。不建議長時間鹽水、醋水、小蘇打浸泡，研究顯示效果有限，且可能破壞口感。吃之前再洗，不要提前洗完放冰箱。藍莓表皮脆弱，先洗會更容易發霉。

劉博仁表示，藍莓富含花青素、纖維、維生素，是值得每天吃的水果。2024年研究確認藍莓對心血管、血糖、腦部、腸道都有正面效果。市售藍莓可能有農藥，但不是高風險族群。最安全的洗法就是流動清水搭配輕輕搓洗。

