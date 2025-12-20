香蕉防癌、清宿便 4種熟度營養不同 黃褐斑抗氧化力最強

略成熟的香蕉纖維比成熟香蕉高、含糖量低，鉀含量也高，適合有高血壓的人吃，可 幫助鈉離子代謝，因而能降血壓；示意圖。（圖／123RF）

有「快樂水果」之稱的香蕉，是極營養又方便取得的水果，是許多外食族及運動員補充能量的好選擇。而在買香蕉時，很多人不愛冒黑斑點的香蕉，覺得太熟了，不過其實這種狀態的香蕉正是抗氧化值最高的香蕉，如果沒有血糖 問題的人，可考慮挑這種吃。

不同階段的香蕉 營養價值不同

香蕉富含膳食纖維、抗性澱粉、維生素B、維生素C、鉀、鎂等礦物質，膳食纖維可促進腸胃蠕動、改善便秘、清除宿便、抑制癌細胞；抗性澱粉會產生飽足感，可減少正餐及點心攝取，同時也有助於腸道保健、血糖、體重控制。但糖分、鉀含量的問題，慢性病族群則要特別注意。

然而，香蕉在不同階段的澱粉、糖分、纖維和抗氧化劑含量都會產生顯著變化，從青綠、微黃、全黃到帶斑點，每一個階段有其獨特的健康價值，適合不同需求的人吃。

香蕉4顏色階段的健康密碼

1.青綠香蕉：抗性澱粉最高，最利血糖控制

青香蕉較硬、不甜，富含抗性澱粉，作用類似膳食纖維，升糖指數較低，能增加飽足感、穩定血糖、餵養腸道好菌。

．適合：希望控制血糖、增加飽腹感。

．注意：較難消化，腸胃敏感者不宜多吃

2.青黃香蕉：礦物質相對豐富，想吃甜又怕胖者的折衷選

略成熟的香蕉甜度適中、纖維比成熟香蕉高、含糖量低，鉀與鐵等礦物質含量也可能在此階段較高。

．適合：

想吃甜味又怕血糖波動、追求均衡營養的人。

減肥者可選此階段青黃不接的香蕉。

3.全黃香蕉：快速能量來源

完全成熟時，糖分高、甜度明顯，能快速補充葡萄糖與果糖；吸收容易，是運動前後、腦袋疲乏時的即時能源。

．適合：運動者、需要快速補充能量者、腸胃功能較弱者

4.黃褐斑香蕉：抗氧化物質最高

帶褐斑的過熟香蕉最甜、最軟，抗氧化物質如類黃酮與酚類達高峰。

．適合：想提升抗氧化、腸胃較弱的人

．不適合：糖尿病 患、血糖不穩者

香蕉鉀含量也高，適合有高血壓 的人吃，幫助鈉離子代謝，因而能降血壓；但限鉀的腎臟病人、腎功能不好的人，則不宜食用。

而不少人排便不順時就想到吃香蕉，真的會有用嗎？營養師劉怡里曾受訪指出，香蕉富含果膠，吃香蕉喝點水，可促進腸道蠕動，幫助排便順暢，甚至能預防大腸癌。