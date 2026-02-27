爬樓梯傷膝蓋？ 「這樣爬」防骨質疏鬆、心血管疾病

爬樓梯可預防骨質疏鬆與心血管疾病，正確姿勢與肌力訓練可減少膝蓋負擔。（圖／123RF）

40歲步入中年後，許多人擔心關節 磨損，把樓梯當成麻煩，有電梯能搭就搭。然而，神經外科醫師與運動生理專家的觀點可能會讓你大吃一驚：想要預防骨質疏鬆與心血管疾病，你不但要爬樓梯，還要爬得「有力」。

很多人40歲後開始避免跳躍與爬樓梯，擔心關節磨損。但如果完全不給骨骼與肌肉刺激，退化只會更快發生。統計顯示，50 歲以上女性每兩人就有一人會發生骨質疏鬆性骨折。停經後的骨質流失往往在無聲無息中發生，而「用力登階」正是對抗這種流失的有效武器。

因為骨骼不是固定不變的結構，而是會隨著「刺激」改變的活組織。當腳踩在階梯上時，身體會產生地面反作用力，這股力量從腳底往上傳遞至小腿、大腿、髖部與脊椎。骨細胞接收到壓力後，會啟動造骨機制，幫助提升骨密度。

關鍵在於——刺激要夠強。緩慢、輕鬆的走路雖然有助血糖 控制與情緒改善，但對於預防骨質流失的刺激其實有限。相對地，稍微加快速度、用力踩踏的爬樓梯，反而能對骨骼形成有效挑戰。

這一點對女性尤其重要。停經後骨質流失速度加快，許多人在骨折發生前根本不知道自己已有骨質疏鬆。與其等到檢查出問題，不如提早用日常動作強化骨本。

不過大部分人的觀念仍認為「爬樓梯不是很傷膝蓋嗎？」運動專家田玉笛指出，真正增加負擔的，是姿勢錯誤與肌力不足。當臀部與大腿肌肉無力時，身體會用膝關節代償，久而久之造成疼痛或慢性傷害。因此，不是不能爬樓梯，重要的是學會正確發力。

正確登階原則

全腳掌踩穩：不要只踩腳尖或腳跟。

身體微前傾、避免駝背：維持脊椎中立。

用臀部與大腿發力：想像是大腿把身體往上帶，而不是膝蓋硬撐。

膝蓋對齊腳尖方向：避免內夾或外翻。

骨盆穩定、核心收緊：減少晃動。

除了爬樓梯之外，還有兩件事別忽略。

一是肌力訓練。單靠有氧運動不足以全面保骨，搭配深蹲、弓箭步或阻力訓練，能讓下肢與核心更穩定，降低受傷風險。

二是營養補充 。骨骼需要足夠的蛋白質、鈣與維生素D。日常飲食可多選擇豆腐、乳製品、小魚乾、鮭魚等食材；適量日曬也有助維生素D合成。運動刺激加上營養供應，才能真正形成良性循環。

對於總是喊沒時間運動的人，或懶得特地去做運動的人而言，更應把「爬樓梯」當作每天的一點小活動。

一般認為，運動要持續30分鐘以上才有效？不過根據一項針對約7萬名中高齡成人的研究發現，每天只要累積約2分鐘的「費力運動」，例如快跑、跳繩或爬樓梯，就能降低早死風險約18%。若每週累積到約50分鐘，風險降幅甚至可達36%。