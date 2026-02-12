我的頻道

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

心衰竭病人吃排糖藥 可護腎顧心

郭志東／台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫師
心衰竭病人應盡早就醫，勿錯過黃金治療時期。(圖／AI生成)
近年許多心衰竭病人，特別是心臟收縮功能不良的患者，在門診會提出一個疑問：「醫師，我沒有糖尿病，為什麼要吃排糖藥？」這其實反映了心臟治療觀念的重要轉變。所謂「排糖藥」指的是SGLT2抑制劑，原本用於糖尿病治療，近年卻被證實對心衰竭病人具有明確的保護效果。

SGLT2抑制劑的作用機轉，是讓腎臟把多餘的葡萄糖與鈉一起排出體外。除了降低血糖，還能減少體內水分與鈉離子滯留，進而降低心臟的負擔。對心衰竭病人而言，這正好改善了「心臟打不動、體液累積」的核心問題。

大型臨床研究顯示，不論病人是否合併糖尿病，使用排糖藥都能降低心衰竭住院風險、減少心血管死亡率、改善呼吸喘、疲倦等症狀及延緩腎功能惡化。這些效果並非來自血糖控制，而是藥物對心臟、腎臟與全身代謝的整體改善。

「沒有糖尿病，吃了會低血糖嗎？」這是病人最常擔心的問題。事實上，排糖藥在非糖尿病患者中幾乎不會造成低血糖，它的作用是「多的才排」，並不會強迫血糖降到過低，安全性相當高。

使用排糖藥仍需注意以下3點：

1.初期可能出現輕微口渴或尿量增加。

2.水分補充要適當，避免脫水導致酮酸中毒。

3.若出現泌尿道或生殖道感染、嚴重腹瀉或食欲不佳，需回診評估是否暫停。

心衰竭的治療不只是「強心、利尿」這麼單純。排糖藥的角色，是從根本減輕心臟與腎臟的負擔，讓病情更穩定、住院次數更少。即使沒有糖尿病，只要符合適應症，這類藥物就是目前心衰竭治療中重要的一環。

糖尿病 血糖

延伸閱讀

