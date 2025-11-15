我的頻道

血糖監測器＋瘦瘦針 125公斤主廚半年甩肉30公斤

萬于甄
醫師提醒，高劑量瘦瘦針雖可達到類似減重手術效果，但要避免停藥後體重與血糖回升；示意圖。（圖／123RF）
一名42歲王姓主廚，原本體重高達125公斤、BMI38，因燙傷住院期間意外發現罹患第二型糖尿病與嚴重脂肪肝。他出院後在醫師建議下，透過連續性血糖監測器結合「瘦瘦針」，六個月成功減重並停用胰島素，成為型男主廚，展開新的生活型態。

台南奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧表示，瘦瘦針最初是為糖尿病控制所研發的藥物，如今成為結合減重與代謝控制的重要利器，同時配合連續性血糖監測器(CGM)，幫助病人「看見」自己的血糖曲線，真正理解自己的身體反應，也讓飲食不再只是理論，而是科學。

她提到，早期傳統指尖血糖多在測量空腹值，但餐後與點心時段才是血糖大波動的盲區。尤其，不少病人以為「番薯」是健康食物。但透過連續性血糖監測器數據發現，番薯恐導致餐後血糖「暴衝」，須搭配蛋白質、脂質或將番薯冷藏再食用，升糖幅度就明顯降低。

彭瓊慧也分享，王姓主廚因燙傷住院期間，意外發現罹患第二型糖尿病與嚴重脂肪肝，住院期間每天須施打胰島素控制血糖；出院後建議其透過連續性血糖監測器結合瘦瘦針精準治療，三個月成功停用胰島素，六個月後糖化血色素明顯下降，原125公斤的體重更減了約30公斤。

王姓主廚成功減重搖身一變成為型男主廚，且因治療效果卓越，讓他不遠千里從花蓮來到台南持續追蹤治療。他也笑說，「現在是成年後體重最輕盈的時刻」。目前僅須口服一顆降血糖藥與每周一次瘦瘦針，血糖穩定、生活品質也大幅提升。

彭瓊慧強調，高劑量瘦瘦針雖可達到類似減重手術效果，但為避免停藥後體重與血糖回升，治療上更注重生活習慣的建立，像是飯後超慢跑十分鐘、水果加無糖希臘優格比單吃更能穩定血糖等撇步，讓控糖與減重變成可練習、可看見、可堅持的習慣，也讓身體更健康地瘦下來。

42歲的王姓主廚（右）原本體重高達125公斤、BMI38，在奇美醫院內分泌新陳代...
42歲的王姓主廚（右）原本體重高達125公斤、BMI38，在奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧（左）建議下，透過連續性血糖監測器結合「瘦瘦針」，6個月成功減重30公斤，重拾健康。(記者萬于甄／攝影)

