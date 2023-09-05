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何潔發憤狂瘦70斤 自曝曾減肥減到進醫院

娛樂新聞組／綜合報導
何潔成功減掉近70斤，在微博高喊「我終於瘦下來了」。(取材自微博)
何潔成功減掉近70斤，在微博高喊「我終於瘦下來了」。(取材自微博)

中國女歌手何潔發視頻宣布成功減掉近70斤(35公斤)，登上了熱搜，她還詳細講述了過去十多年以來的減肥經驗和教訓，並自曝曾因減肥進過醫院。網友大讚：「姐姐真的好有毅力，好了不起啊。」

何潔胖了十幾年，一直以來都在努力減肥，她近日在微博高喊「我終於瘦下來了」，展示體重從160斤掉到90幾斤，並說現在拍照都不太需要再修圖。

何潔5年內當上三寶媽，原本就是易胖體質的她身材變化很大，懷孕的時候體重一度高達160斤，生完孩子之後也殘餘有120斤，在營養師的建議下，一天三餐，保證蛋白質、膳食纖維和主食的攝入，營養均衡；食材方面，選擇容易飽腹，熱量又低的食物，盡量少油少鹽，清淡飲食，平日也要多喝水。

她進一步補充說，自己一天起碼要吃1斤的蔬菜！何潔的減肥食譜大多都以蔬菜為主，例如炒蘑菇、炒豆芽、炒青菜、搭配彩椒炒蝦仁，重要的是「精準控制鹽量與熱量」。由於持續減肥多年，她對熱量計算已經瞭如指掌，隨便拿一包零食，都能估算出大約有多少熱量。

何潔自曝「出道多少年，就減肥多少年」，吃減肥藥、節食什麼的都嘗試過，但都沒有效果，還曾經因為節食餓到睡不著覺，必須要吃褪黑素才能夠入眠，最後更是嚴重到吃褪黑素沒有用，必須要去醫院開藥。

她說，這次通過科學飲食的方法，不僅自己瘦得很快，老公刁磊、她的弟弟，以及她的婆婆都瘦得非常明顯。

蔬菜 食譜 蛋白質

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