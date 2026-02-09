擁抱戰爭的川粉 是否願意擁抱難民？

政治新聞網站Politico最新的民調發現，支持川普 的選民中，有65%支持美國對伊朗、格陵蘭、哥倫比亞、伊朗、中國和墨西哥等多國，採取軍事行動。

在川普號令下，美軍一開年就入侵委內瑞拉，逮捕獨裁總統馬杜洛 （Nicolas Maduro）夫婦，以串謀涉毒恐怖組織等罪名拘押到紐約。此項行動雖越過國會權限突襲，卻是川普對內對外展現美國硬實力的一次勝利。川普接著想乘勝追擊，卻棄歐洲盟邦不顧，一度放話將以武力占領格陵蘭。

另外，以反毒為由，川普也派出軍艦監控「美國後院」加勒比亞海域。中東地區同樣戰雲密布，川普總統已在中東海域部屬多艘軍艦，隨時可能攻擊伊朗。

無論是基於戰略、國安考量，或是只是展示美國國力，支持川普對外動武的美國人，是否也準備好承接戰爭的可能副產品，包括難民？

翻開近百年的美國難民接收史，幾次大難民潮，多來自美國直接或間接捲入的地緣衝突。例如冷戰時期獲得美國難民留置的古巴、蘇聯與東歐移民；1991年因為索馬利亞內戰及索國在非洲的重要戰略地位而收容的十多萬索國難民，以及其後伊拉克及阿富汗戰後的逾20萬難民。

此外，越戰是美國人極難堪的戰爭記憶，戰後衍生130萬越南難民外，還有數萬以上的寮國苗族(Hmong)與柬埔寨難民。

其中落腳明州雙子城的苗族人，在越戰期間曾大量被CIA招募為游擊兵，或支援後勤及情報。「替美國打仗」的這群人，在美軍從越戰撤退後，透過美國的難民援助，取得合法美國居留權，展開新生。

美國安置戰爭難民，不只是人道考量，也是法律責任（根據1980《美國難民法》Refugee Act），以及外交和區域戰略利益與安全評估下的制度性選擇。難民在美國安身立命後，形成有族群特色的移民聚落，也豐富了美國多元的文化內涵。

但就像任何一個成熟的移民社區，樹大難免有枯枝。去年11月26日，兩名剛從西維州被調派至華府的國民兵新兵，在光天化日下遭阿富汗籍的Rahmanullah Lakanwal狙擊後，一死一重傷。兇嫌也是美國在阿富汗戰爭期間，招募為美軍效力的情報雇員。2021年美軍自阿撤軍，此人透過盟軍接納計畫(Operation Allies Welcome program)合法入境，但因為申請居留手續停滯，憤而對穿著軍服的無辜軍人行凶。

川普政府也因此再祭出更嚴格的移民禁令；此外，明州索馬利亞社區近百人最近被聯邦司法部起訴的詐騙風暴，也讓ICE 掃蕩移民行動具針對性，更理直氣壯。

ICE近期在明尼亞波利斯市的執法行動引發衝突，甚至鬧出人命，但拘捕的多不是有犯罪紀錄的無證移民。蒙面的執法人員以口音、膚色甚至長相，就當街攔人或入屋抓捕，被鎖定的索馬利亞裔與苗族人社區，多已是入籍公民。

明市兩白人被ICE探員當街槍殺後，不但少數族裔社區風聲鶴唳，不少原本支持川普反非法移民 政策的白人也看不過去，在全美大城小鎮風起雲湧的ICE Out示威活動，紛紛挺身而出。

軍事行動不是不可為，但是否有足夠而合法的理由？2003布希以發展大規模毀滅性武器(WMD)為藉口，攻打伊拉克，但後來被揭發是布希政府為求開戰的造假騙局。紐約時報在1971年揭露越戰真相的五角大廈文件(Pentagon Papers)，確定越戰早就苟延殘喘，只是事實被總統和軍方蒙蔽。1975年美國放棄南越，隨後多年陸續接納或飄流海上，或流離失所的越南難民，也只是最低限度的道德補償。

移民成了戰爭的副產品，主戰的政客事前不會說，但其後矛盾的後果全民共享。因此，支持川普對外開戰的人，願意擁抱可能隨之而來的難民嗎？也願意平心靜氣，接受不同意識形態的政府，看待難民移民前後不一的態度嗎？